[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 생활가전용 반도체와 태양광 모니터링용 복합 환경 센서를 개발하는 ‘파인디어칩’

류동열 파인디어칩 대표



컨트롤 패널 구동 1칩으로 통합해 회로 단순화와 원가절감에 기여

기상 센서 통합 구현을 위해 일사량 센서와 온도 센서를 일체화시키고, 디지털 RS-485 통신 기능을 보유

파인디어칩은 생활가전용 반도체와 태양광 모니터링용 복합 환경 센서를 개발하는 기업이다. 류동열 대표(55)가 2019년 1월에 설립했다.류 대표는 25년 이상 시스템 반도체 개발을 이어오고 있다. 하이닉스 반도체, 매그나칩 반도체, 시스템 반도체 팹리스에서 다양한 시스템 반도체 상용화 성공 경험을 바탕으로 파인디어칩을 창업했다.류 대표는 “파인디어칩은 시스템 반도체와 센서를 주요 사업 영역으로 하고 있다”며 “특히, 생활가전용 반도체와 태양광 모니터링용 기상 센서 사업에 집중하고 있다”고 말했다.파인디어칩의 생활가전용 반도체는 세탁기, 냉장고, 에어컨, 주방가전 등의 컨트롤 디스플레이 패널의 기능 구현에 필요한 LED 디스플레이 구동, 부저 사운드 구동, 키스캔, 다이얼 디코딩 기능을 구현하는 반도체다.“종래 컨트롤 패널 구동을 위해서는 MCU를 포함하여 다수의 반도체를 사용해 구현하였습니다. 파인디어칩의 반도체는 1칩으로 기능을 통합해 회로 단순화와 원가절감에 기여합니다. 대형 생활가전에서 적합한 고전압 구동과 소형 생활가전에 적합한 저전압 구동 반도체 제품군을 공급함으로써 다양한 생활가전 제품에 적합하게 적용될 수 있습니다.”또다른 아이템인 태양광 모니터링용 기상센서는 태양광 발전소의 유지보수를 위해 운용하는 모니터링 시스템에 필요한 일사량 센서와 온도 센서를 모두 포함하는 복합 기능 기상 센서다.“태양광 모니터링용 기상 센서는 일사량 센서와 온도 센서를 일체화시키고, 디지털 RS-485 통신 기능을 보유한 복합 기능 기상 센서로 태양광 발전소 유지보수 적용의 편의성과 모니터링 비용 절감에 기여합니다.”파인디어칩은 주요 아이템별 목표 고객층에 적합한 마케팅을 진행하고 있다. 생활가전용 반도체는 국내 대형 생활가전 영업 회사와 협력해 마케팅을 진행하고 있다. 중견 생활가전 고객사는 직접 마케팅을 진행하고 있다. 태양광 모니터링 기상 센서는 국내 태양광 모니터링 고객사를 대상으로 직접 마케팅을 진행하고 있다.류 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “세계 반도체 시장에서 국내 시스템 반도체가 점유하는 포지션은 크지 않은 상황입니다. 시스템 반도체는 꼭 필요한 산업 분야이고 아이디어가 있다면 승부를 걸 수 있는 분야입니다. 도전할 수 있는 분야가 무궁무진합니다. 그 도전을 위해 파인디어칩을 설립하였습니다.”창업 후 류 대표는 “생활가전 반도체를 개발하여 양산 공급하고 생활가전 제품에 적용될 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 류 대표는 “전 세계 생활가전에 파인디어칩의 칩을 공급하는 것이 목표”라며 “센서 분야에서도 기여하고 싶다”고 말했다.파인디어칩은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com