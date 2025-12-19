[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 계좌인증, 멤버십 등 다양한 결제 솔루션을 제공하는 핀테크 스타트업 ‘페이플’

김현철 페이플 대표



계좌 결제, 링크결제, 정산지급대행, 계좌인증, 멤버십 등 다양한 결제 솔루션을 제공

스타트업과 중소기업의 요구사항에 빠르게 대응, 쉽게 도입할 수 있도록 진입장벽을 낮춰

페이플은 계좌인증, 멤버십 등 다양한 결제 솔루션을 제공하는 핀테크 스타트업이다. 김현철 대표(44)가 2018년 3월에 설립했다.김 대표는 이전에 지급결제대행(PG) 업계에서 근무했던 경험을 바탕으로 페이플을 창업했다.“페이플은 ‘Simple payment for people’이라는 비전을 가지고 시작된 핀테크 스타트업입니다. 주요 사업 분야는 해외카드 결제, 국내카드·계좌 결제, 링크결제, 정산지급대행, 계좌인증, 멤버십 등 다양한 결제 솔루션을 제공하는 전자금융업자입니다. 특히 스타트업과 중소기업을 위한 맞춤형 결제 솔루션 제공에 중점을 두고 있습니다.”대표 서비스는 해외카드 결제 서비스다. 국내 사업자가 해외 고객의 결제를 받을 수 있는 서비스로, 다양한 통화(USD, EUR, JPY 등)로 결제하고 원화 또는 외화로 정산받을 수 있다. 카드 정보 입력만으로 심플하게 글로벌 결제가 가능하다.국내카드·계좌 결제 서비스도 제공된다. 기존 PG 서비스와 유사하지만 개발자 친화적인 API를 제공해 더 쉽게 연동할 수 있도록 설계됐다. 이외에도 별도 개발 없이도 결제링크를 생성하여 카톡이나 SNS로 전송만 하면 결제를 받을 수 있는 서비스도 제공한다. 영세 사업자들에게 특히 유용한 것이 특징이다. 플랫폼 업체들이 입점 업체에 정산금을 자동으로 지급할 수 있는 서비스도 있다.“스타트업과 중소기업의 요구사항에 빠르게 대응합니다. 초기 매출이 없는 스타트업도 쉽게 도입할 수 있도록 진입장벽을 낮췄습니다. 개발자가 빠르고 쉽게 연동할 수 있는 API를 제공합니다. 오픈된 테스트 계정을 통해 누구나 연동 테스트가 가능합니다.”페이플은 국내 사업자가 해외 고객의 결제받을 수 있는 인프라를 구축했다. 다양한 통화 지원과 유연한 정산 방식을 제공한다.김 대표는 “정산지급대행을 통해 플랫폼 업체들의 정산 업무를 자동화해 운영 효율성을 높였다”고 말했다.페이플은 크티(크리에이터 플랫폼), 원더스랩(AI 어시스턴트), 튜블릿(온라인 입시 플랫폼) 등 실제 고객사들의 성공 사례를 적극적으로 활용해 마케팅을 진행하고 있다.“개발자 센터를 통해 개발자들이 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 오픈 API를 통해 개발자들의 자발적 참여를 유도합니다. 이외에도 유튜브, 페이스북, X, 인스타그램, 네이버 블로그와 같은 디지털 마케팅을 위한 채널을 운영하고 있습니다.”페이플은 2018년 프라이머로부터 시드투자를 유치했으며, 2019년 스트롱벤처스, 2020년 500글로벌 등으로부터 Pre-A 투자를 유치했다.“현재 매출 성장세를 바탕으로 추가 투자 유치를 검토하고 있습니다. 특히 신규 서비스 개발을 위한 자금 조달이 필요한 상황입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전에 지급결제대행(PG) 업계에서 근무했는데 그 경험에서 창업 아이디어를 얻었습니다. 당시 계좌기반 결제서비스가 가맹점에게 비용 효율적이고 소비자 선택의 폭도 늘려줄 수 있음에도 불구하고, 공인인증서, 액티브X를 사용해야만 한다는 점을 아쉽게 여겨왔습니다. 특히 스타트업을 위한 서비스를 만들고 싶었으나, 큰 회사에서는 현실적으로 실현하기 어려웠습니다. 기존 PG업계가 대기업 위주로 서비스하면서 규모가 작은 고객사들은 요청해도 대응이 잘되지 않는 문제를 해결하고 싶었습니다. 가맹점과 소비자가 모두 윈윈할 수 있는 결제가 없어서 직접 만들기로 결심했습니다.”창업 후 김 대표는 “초기 스타트업들이 페이플과 함께 성장하는 모습을 보는 것이 가장 큰 보람”이라며 “크티 고객이 함께 시작한다는 느낌을 받았고, 인하우스 결제 담당자를 만난 것 같다고 말해줄 때 뿌듯했다”고 말했다.“초기 매출이 없는 스타트업도 쉽게 결제 서비스를 도입할 수 있도록 도와주면서, 실제로 이들이 사업을 성장시키는 데 기여하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낍니다. 이전 직장에서 해결하고 싶었던 문제들을 직접 기술로 해결해 나가는 과정에서 성취감을 느낍니다. 특히 개발자들이 ‘연동이 정말 쉽다’고 피드백해줄 때 기술적 목표를 달성했다는 만족감을 얻습니다.”페이플은 김 대표를 포함해 14명으로 구성되어 있다. 앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “온라인에서 사업하는 모든 사람이 돈과 관련된 업무가 필요할 때 페이플을 통해 모든 문제를 해결할 수 있는 종합 금융 서비스 플랫폼이 되고 싶다”고 말했다.페이플은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com