이창민 가이드 대표



대표 아이템은 AI 점자 지팡이로 길 안내, 교통 인프라와 연계된 대중교통 무선 기능을 지원

경쟁력은 실사용자 경험을 기반으로 설계했다는 점, 시각장애인과의 동거 경험에서 출발

(왼쪽부터) 대표 이창민, SW 이혜진

가이드는 AI 기반 보조공학 기술을 활용해 시각장애인의 이동권을 혁신하는 것을 목표로 하는 기업이다. 단순히 제품을 넘어 사회적 가치를 창출하는 기업으로 성장하고자 한다. 이창민 대표(28)가 2025년 5월에 설립했다.대표 아이템은 AI 점자 지팡이다. 기존의 지팡이가 단순히 지지 기능에 머무른다면, 가이드 제품은 AI와 점자 기술을 접목해 촉각 길 안내 그리고 교통 인프라와 연계된 대중교통 무선 기능을 지원한다.“버스 도착 정보 점자 안내부터 버스 하차 정보 점자 안내 그리고 지팡이 카메라에 인식한 사물이 어떤 사물인지 소리와 점자로 안내합니다. 예를 들어, 버스·지하철·톨게이트에서 카드를 꺼내지 않고도 자동 결제가 가능하며, 촉각 진동을 통해 목적지 방향을 안내받을 수 있습니다.”AI 점자 지팡이의 경쟁력은 실사용자 경험을 기반으로 설계했다는 점이다. 제품은 시각장애인과의 동거 경험에서 출발했기 때문에 실질적인 불편을 해소하는 데 초점을 맞췄다. 또한 단순 보조기기가 아니라 교통·결제·안전 시스템까지 연결되는 스마트 모빌리티 보조기기라는 점에서 경쟁력이 있다.초기 판로는 공공기관 및 복지기관 납품을 목표로 하고 있다. 장애인 보조기기는 보건복지부, 한국장애인개발원, 지자체 등과의 협력이 필수적이다. 또한 박람회·엑스포 등 전시회 참가를 통해 홍보하고 있으며, 향후에는 해외 시장(특히 일본, 유럽 등 고령화 사회)까지 진출할 계획이다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학교 시절 시각장애인 룸메이트와 생활하면서, 이동과 결제에서 불편이 많다는 사실을 알게 되었습니다. 이 문제를 해결하고 싶다는 생각이 창업 아이템으로 발전했습니다. 초기 시제품은 정부 지원사업과 공모전 수상 자금을 바탕으로 제작했습니다. 향후에는 엔젤 투자 및 임팩트 투자사와 협력해 본격적인 양산과 시장 진입을 추진할 예정입니다. 또한 특허 확보 후 기술가치 평가를 통해 기관 투자 유치도 준비하고 있습니다.”창업 후 이 대표는 “시제품을 실제 시각장애인에게 보여줬을 때 ‘이런 게 꼭 필요했다’는 반응을 들었을 때가 가장 보람찼다”며 “단순히 기술을 만드는 것을 넘어, 누군가의 삶을 바꾸는 데 기여하고 있다는 점이 큰 동기부여가 된다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 제품 고도화와 KC 인증 등 필수 인증 절차를 완료해 상용화를 준비하고 있다”며 “중장기적으로는 국내 보조기기 시장 진입을 넘어, 스마트 모빌리티 보조기기 기업으로 확장하는 것이 목표다. 나아가 전 세계 시각장애인과 고령자를 위한 보조공학 시장에 진출해 사회적 가치와 수익성을 동시에 실현하는 글로벌 기업으로 성장할 것”이라고 말했다.가이드는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com