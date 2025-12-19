[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 개발자와 기업을 가장 효과적으로 연결하는 방법을 찾는 ‘거대한에이아이실험실’

최윤호 거대한AI실험실 대표



대표 아이템은 AI 모델 카탈로그 기반 개발자와 기업 매칭 플랫폼

기업과 개발자 모두에게 신뢰할 수 있는 만남의 장을 제공하는 것이 목표

거대한에이아이(AI)실험실은 AI 모델 카탈로그, 개발자 역량 검증, 자동 매칭 평가 세 가지 핵심 기능을 중심으로 플랫폼을 개발하는 기업이다. 이 플랫폼을 통해 개발자는 자신의 모델과 역량을 증명하고, 기업은 실제 데이터를 통해 검증된 결과를 받아볼 수 있다. 거대한AI실험실은 이 과정을 통해 실력 있는 개발자가 정당한 평가를 받고, 기업은 안심하고 사람과 모델을 선택할 수 있는 생태계를 만들고자 한다. 최윤호 대표(46)가 2025년 6월 설립했다.대표 아이템은 AI 모델 카탈로그 기반 개발자와 기업 매칭 플랫폼이다. “지금까지 채용 시장에서는 주로 이력서나 포트폴리오 같은 정성적 자료를 보고 사람을 뽑았는데, AI 분야는 이 방식이 한계가 많습니다. 모델은 실제로 돌려봐야 성능을 알 수 있고, 개발자도 자신이 어떤 역량을 가졌는지 수치와 결과로 보여줄 수 있어야 합니다. 그래서 이 과정을 서비스화했습니다.”핵심 기능은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 개발자 역량 검증 서비스이다. 기업이 모델을 개발할 때 사용하는 데이터와 유사한 데이터로 지원자가 직접 모델을 개발하면, 거대한AI실험실에서 정확도·속도·메모리 사용량 같은 다양한 지표로 평가해서 결과 보고서를 제공한다.두 번째는 AI 모델 카탈로그다. 개발자가 만든 모델을 등록해 두면 기업이 직접 자신의 데이터를 돌려보고 성능을 확인할 수 있다. 마지막으로 자동 매칭 평가다. 기업이 프로젝트를 등록하면, 거대한AI실험실 시스템이 LLM과 유사도 알고리즘을 이용해 가장 적합한 모델을 찾아주고 자동으로 성능을 평가한다.이 세 가지를 통해 기업은 ‘실제로 잘 돌아가는 모델’을 바탕으로 인재와 기술을 선택할 수 있고, 개발자는 자신의 모델과 실력을 객관적으로 증명할 수 있다. 최 대표는 “이 아이템이 단순히 채용 도구가 아니라, AI 생태계 전반을 연결하는 다리 역할을 할 거라고 생각한다”며 “기업과 개발자 모두에게 신뢰할 수 있는 만남의 장을 제공하는 것이 거대한AI실험실의 진짜 가치라고 할 수 있다”고 말했다.거대한AI실험실의 가장 큰 경쟁력은 실제로 작동하는 AI 모델을 검증한다는 점이다. 지금까지 채용 플랫폼은 서류 위주라 지원자의 역량을 직접 확인하기 어렵고, 오픈소스 모델 플랫폼은 결과보다 코드 공유에 집중되어 있어서 기업 입장에서는 검증된 솔루션을 바로 쓰기 힘들다. 최 대표는 이 두 가지 공백을 메우는 데 집중했다.첫째, 차별화된 검증 방식이다. 단순히 이력서나 포트폴리오가 아니라, 실제 데이터와 모델 실행을 통해 성능을 수치화한다. 기업은 모델 정확도, 처리 속도, 메모리 사용량까지 객관적인 리포트를 받을 수 있어 안심할 수 있다. 둘째, 통합 플랫폼 구조다. 개발자 역량 검증, 모델 카탈로그, 자동 매칭 평가까지 한 서비스 안에서 이뤄진다. 고객사는 여러 서비스를 따로 쓸 필요 없이 플랫폼 하나로 채용과 기술 검증을 동시에 해결할 수 있다. 셋째, 보안성과 활용성이다. 모델 내부 구조를 공개하지 않고 결과만 제공하기 때문에 기업은 안심하고 평가할 수 있고, 개발자는 자신의 지적 재산을 지킬 수 있다.마지막으로, 거대한AI실험실은 특허 기술과 실무 경험을 바탕으로 한다. 이미 AI 모델 자동 평가 시스템과 AI 개발 역량 평가 시스템을 특허 출원했고, 실제 CCTV 분석·건설 안전 AI 프로젝트 같은 현장 경험도 갖추고 있다. 이런 점에서 단순히 아이디어 수준이 아니라, 실행력 있는 경쟁력을 지녔다.최 대표는 기술만큼이나 판로 개척과 마케팅을 중요한 과제로 보고 있다. 아무리 좋은 플랫폼이라도 기업과 개발자가 모이지 않으면 의미가 없기 때문에 초기에 신뢰를 쌓는 마케팅에 집중하고 있다. 우선 개발자 측면에서는 커리어 코칭, 원타임 레슨, 멘토링 프로그램 등을 운영하면서 자연스럽게 개발자들이 거대한AI실험실 플랫폼에 참여하도록 유도하고 있다. 단순 홍보가 아니라 실제로 경력 개발에 도움이 되는 프로그램을 제공하기 때문에, 개발자 입장에서는 자기 역량을 증명하고 성장할 기회를 얻게 된다.기업 고객 측면에서는 인공지능 학회, 협회, 대학원과의 제휴를 적극적으로 추진하고 있다. 이미 스타트업 대표들과 인터뷰를 통해 채용 과정에서 겪는 어려움을 직접 듣고, PoC 프로젝트를 함께 진행하면서 초기 레퍼런스를 확보하고 있다.홍보 전략도 중요하게 접근하고 있다. 온라인에서는 개발자 역량 검증 성공 사례와 모델 성능 리더보드를 공개해 ‘눈에 보이는 성과’를 알리고, 오프라인에서는 AI 경진대회, 채용 박람회 등 공동 행사를 통해 인지도를 확장하고 있다. 최 대표는 마케팅의 핵심을 ‘신뢰’로 생각한다. 개발자에게는 공정한 평가, 기업에는 객관적인 결과를 제공하면서 자연스럽게 판로를 넓혀가고 있다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업을 결심한 계기는 사실 아주 단순합니다. ‘좋은 개발자와 좋은 모델은 분명히 있는데, 왜 기업은 이렇게 찾기가 힘들까’ 이 질문에서 출발했습니다. 20년 넘게 IT와 AI 분야에서 일하면서, CCTV 분석이나 건설 안전 AI 같은 다양한 프로젝트를 경험했습니다. 그 과정에서 기업은 사람을 찾기 어렵고, 개발자는 기회를 잡기 어렵다고 생각했습니다. 채용 플랫폼은 이력서 중심이라 실제 역량 검증이 어렵고, 오픈소스 모델 플랫폼은 공유는 활발하지만 기업이 바로 상용화하기에는 한계가 많았습니다. 이 간극을 메우는 플랫폼이 필요하다고 생각했습니다. 그래서 ‘실제로 작동하는 모델을 검증하고, 그 결과를 기반으로 기업과 개발자를 연결하자’라는 아이디어를 사업화하게 되었습니다. 단순히 일자리를 연결하는 게 아니라, AI 생태계 안에서 신뢰할 수 있는 만남의 장을 만드는 것이 저희 창업의 진짜 목적입니다. 결국 창업은 혼자만의 도전이 아니라, AI를 쓰고 싶은 모든 기업과 AI를 만들고 싶은 모든 개발자가 더 잘 만날 수 있도록 돕는 길이라고 생각합니다.”최 대표는 창업 초기 자금을 크게 세 가지로 마련했다. 첫 번째는 개인 자금으로, 법인을 설립할 때 자본금 3천만 원을 투입했다. 두 번째는 인공지능 출원 시스템 계약으로 2,080만 원, AI 활용 설계 프로젝트로 3,450만 원 매출을 올리며 총 5,530만 원의 초기 매출을 확보했다. 단순한 아이디어가 아니라 실제로 고객이 비용을 지불할 만한 가치를 만들었다는 점에서 의미가 있다. 세 번째는 정부 지원사업이다. 창업혁신공간 남서부권역(안양), 예비창업패키지에 선정되어 운영 자금을 보완했다. 이를 통해 인력 확보, 특허 출원, 사무실 지원, 마케팅 비용을 충당할 수 있었고, 회사의 기반을 다질 수 있었다.“스타트업은 항상 자금이 빠듯합니다. 불필요한 비용을 줄이고, 특히 개발 인력과 기술 고도화에만 집중적으로 자금을 투입했습니다. 덕분에 지금까지는 큰 무리 없이 회사를 운영해 올 수 있었고, 이제는 안정적으로 성장 궤도에 올라서기 위해 외부 투자를 준비하고 있습니다.”거대한AI실험실은 현재 시드 단계 투자를 준비하고 있다. 지금까지는 자체 역량과 매출을 기반으로 회사를 운영해 왔는데, 앞으로 서비스 고도화와 시장 확장을 위해서는 외부 자금이 꼭 필요하다고 판단했다. 현재 목표는 기업가치 약 10억 원을 기준으로 5천만 원 규모의 초기 투자 유치다.자금은 주로 개발 인력 충원, 고객 PoC 수행, 마케팅 확대에 사용될 예정이다. 특히 기술의 완성도를 높이고 고객이 믿고 쓸 수 있는 안정적인 서비스를 제공하려면, 개발자와 엔지니어에 대한 투자가 필수적이다. 동시에 검증한 모델과 서비스를 더 많은 기업과 개발자에게 알리기 위해 홍보·마케팅에도 힘을 쓸 계획이다. 향후에는 기술보증기금 엔젤투자 연계보증, 프리팁스(Pre-TIPS), 그리고 TIPS 프로그램 등 정부 연계 투자도 단계적으로 준비하고 있다. 최 대표는 단기 자금에 의존하기보다, 투자, 기술 고도화, 고객 확보, 추가 투자의 선순환 구조를 통해 안정적인 성장을 추구하고 있다.창업 후 최 대표는 “내가 상상했던 아이디어가 실제 서비스로 구현되고, 그 가치를 다른 사람들이 인정해 줄 때 보람을 느낀다”며 “함께 성장하는 팀원들과의 경험도 큰 보람입니다. 초기에는 작은 아이디어였던 프로젝트가 지금은 포털, 엔진, SDK 같은 구체적인 시스템으로 자리 잡았고, 그 과정에서 팀원들이 각자의 전문성을 발휘하며 하나의 목표를 향해 달려가는 모습이 큰 힘이 됩니다. 스타트업은 불확실성이 많지만, 그만큼 성취에 큰 의미가 있고, 이를 함께 나누는 순간이 창업자로서 가장 행복한 시간입니다.”고 말했다.팀은 3개의 핵심 축으로 구성되어 있다. “대표로서 비전 AI 개발 경험과 IT 업계 20년 이상의 경력을 바탕으로 기술 연구와 사업 전략을 총괄하고 있습니다. 두 번째는 마케팅 파트로, 10년 이상 경력을 가진 유혜진 이사가 기업 고객 확보와 홍보·브랜딩을 담당하고 있습니다. 세 번째는 개발 협력 파트너인 카페인네트워크입니다. 이 팀은 25년 이상의 시스템 개발 및 인프라 운영 경험을 갖추고 있으며, 저희 플랫폼의 포털 개발을 수행하고 있습니다. 이렇게 세 축이 맞물려 기술·사업·개발이 균형을 이루고 있습니다. 저희 팀의 강점은 단순히 각자의 역량이 높은 것에 그치지 않고, 서로의 영역을 존중하면서 긴밀하게 협업한다는 점입니다. 덕분에 빠른 개발 속도와 시장 반응에 민첩하게 대응할 수 있습니다. 스타트업에 꼭 필요한 기술력, 실행력, 시장 감각을 모두 갖춘 조합이라고 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “크게 단기·중기·장기로 나눌 수 있다”며 “단기적으로는 올해 안에 개발자 역량 검증 서비스를 정식 출시해 안정적인 고객 기반을 만드는 것이 목표”라고 말했다.“이미 일부 기업과 PoC를 진행하며 좋은 반응을 얻었기 때문에, 이를 빠르게 확산시키는 데 집중할 예정입니다. 중기적으로는 모델 판매와 개발자 추천 서비스를 내년에 선보이고, 자동 매칭 평가 서비스를 고도화해 플랫폼의 완성도를 높일 계획입니다. 이 단계에서는 매출 구조를 본격적으로 다각화하여 구독 서비스와 API 서비스까지 확장하려 합니다. 장기적으로는 국내에서 검증된 비즈니스 모델을 글로벌 시장으로 확장하는 것이 최종 목표입니다. 해외 AI 인재 채용 시장과 AI 모델 개발 시장은 각각 95조 원, 200조 원 규모로 매우 큽니다. 우리는 국내에서 쌓은 경험과 기술을 기반으로, 글로벌에서도 통할 수 있는 AI 인재·모델 매칭 플랫폼으로 성장하고 싶습니다. 단순히 기업가치를 키우는 데서 멈추지 않고, AI 생태계 전체에 기여하는 회사를 만드는 것이 우리의 비전입니다.”거대한AI실험실은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com