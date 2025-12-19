[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 및 데이터 기반의 솔루션 개발하는 스타트업 ‘데이웨이’

김대운 데이웨이 대표



데이웨이는 AI 및 데이터 기반의 솔루션 기업으로 성장해 나가길 희망하는 기업이다. 김대운 대표가 2025년 7월에 설립했다.“데이웨이는 크게 네 가지의 사업 분야를 중심으로 사업화를 추진해 나가고 있습니다. 사업부의 개념으로 쪼개보면 연구개발부, 교육사업부, 마케팅 및 플랫폼사업부, 디자인 및 콘텐츠사업부로 나누어집니다. AI 및 ICT 기술을 개발하고 연구할 뿐 아니라, 그 과정에서 얻은 인사이트를 교육이라는 수단을 통해 나누고, AI 및 ICT 관련 상품을 유통하는 플랫폼에서 안정적인 수익을 창출하며 콘텐츠 및 디자인과 같은 형태로 실제 활용도 하는 유기적인 순환구조로 연결되어 있으면서도 안정적인 비즈니스 모델을 갖춘 기업으로 성장시키는 것이 목표입니다.”현재 연구개발부에서는 주행하는 차량에서 얻은 센싱 데이터를 바탕으로 패턴을 분석하여 도로의 상태가 어떠한지 판정하는 기술을 개발 중이다. 스마트폰에서 간단히 수집할 수 있는 데이터를 바탕으로 판정하는 기술이기 때문에 보급이 간편할 것으로 예상한다. 걸어 다니면 돈을 주는 앱처럼 스마트폰 네비게이션과 함께 켜지도록 하고, 주행거리에 따른 보상을 제공한다면 많은 운전자가 사용할 것이라 예상한다. 이렇게 수집한 데이터를 바탕으로 차량 ‘10대가 다니는 곳의 큰 포트홀 보다 1만대가 다니는 곳의 조그마한 포트홀을 수리하는 것이 공리주의적인 측면에서 훨씬 비용효율적이다’라는 진정한 의미의 AI 및 빅데이터 기반의 의사결정이 가능한 솔루션을 개발하는 게 해당 아이템의 최종 목표다.데이웨이는 이외에도 수상한 아이템 중 일부를 사업화 추진하고 있으며, 광주광역시 동구청의 요청으로 내년은 AI 기반의 솔루션을 제작 후 교육과 연계할 예정이다.“교육사업부서의 경우 요즘 핫한 AI 교육, 자동화 솔루션 교육 등도 진행 중입니다. 현재 가장 많은 수익이 발생하고 있는 분야로 사업부의 모습으로 변화시키는 중입니다. AX로 인해 여러 곳에서 교육에 대한 수요가 상당합니다. 또한 이러한 연구개발 및 교육 과정에서 교육에 필요한 AI나 기타 IT 솔루션이 필요해지고, 부수적인 디자인 마케팅과 관련된 일이 생기기 때문에 이 또한 소화할 수 있는 별도의 사업 부서를 구축할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “내가 가지고 있는 다양한 무기를 활용해 가장 좋은 성과를 낼 수 있는 방법이 창업이라고 판단해 창업하게 됐습니다. 다행히 컴퓨터 하나만 있으면 되는 사업 분야를 타케팅 하고 있어 많은 자금이 필요하지 않아 비교적 부담 없이 창업할 수 있었습니다.”창업 후 김 대표는 “창업 3개월 차 하나하나 심어나가는 씨앗은 분명히 의미가 있으나 보람보다는 고통을 느끼는 시기인 것 같다”며 “시간이 지날수록 이 비율은 긍정적인 형태로 변화할 것”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “지금까지 그리고 그래왔던 것처럼 앞으로도 우리가 가진 기술 기반의 기획력과 실행력을 바탕으로 모두에게 이로운 결과물을 만들어 나갈 것”이라고 전했다.데이웨이는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com