[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 인체공학 기반 웨어러블 기어와 데이터 기반 퍼포먼스 관리 솔루션 개발하는 ‘레비온’

이익주 레비온 대표



대표 아이템 ‘이스포츠 퍼포먼스 글러브’, 장시간 최상의 경기력을 유지하도록 도와

손목 미세운동 능력 개선 및 근육 피로도 지연 효과를 의학적으로 실증

레비온(REVION)은 이스포츠 선수와 게이머의 경기력 유지(Performance Sustainability)라는 새로운 카테고리를 개척하며, 인체공학 기반 웨어러블 기어와 데이터 기반 퍼포먼스 관리 솔루션을 개발하는 기업이다. 이익주 대표(47)가 2025년 5월 설립했다.“레비온은 Revolution + Innovation 의 합성어로, 게이머의 잠재력을 극대화하는 글로벌 퍼포먼스 브랜드를 목표로 하고 있습니다. 저는 학문·연구·산업을 넘나든 경험을 바탕으로 레비온을 창업하게 되었습니다. 한국체육과학연구원(현 한국스포츠과학원)에서 스포츠 과학적 접근과 실증 연구를 경험했고, e 스포츠 지도자 자격을 보유하고, 선선수 훈련과 경기 현장에서 ‘퍼포먼스 유지’ 문제를 체감했습니다. PB 브랜드 기획·유통을 통해 제품 기획부터 시장 진출까지 경험하고, 2018 평창동계올림픽 스포츠매니저로서 국제 스포츠 산업 및 파트너십 프로젝트를 추진한 바 있습니다. 레비온은 이러한 경험들을 토대로 연구–문화–시장을 연결하는 실행력을 갖춘 팀으로, 단순한 기술 기업이 아닌 실증과 데이터로 증명하는 퍼포먼스 혁신 기업을 지향합니다.”대표 아이템은 ‘이스포츠 퍼포먼스 글러브’다. 단순한 액세서리가 아니라, 이스포츠 선수와 게이머가 장시간 최상의 경기력을 유지하도록 돕는 ‘이스포츠 특화 인체공학 웨어러블 기어’로, 현재 초기 제품을 기반으로 고도화를 진행하고 있다.“이스포츠 현장에서 손목과 손가락의 미세 근육 피로, 장시간 플레이 시 컨트롤 저하는 선수 생명과 직결되는 문제입니다. 그러나 기존 게이밍 기어는 마우스·키보드 등 입력 장치에만 집중했을 뿐, 정작 가장 중요한 ‘선수의 손’은 보호받지 못했습니다. 레비온은 이 간극을 해결하기 위해 ‘경기력 유지(Performance Sustainability)’라는 새로운 관점에서 접근했습니다.”레비온은 국가기술표준원 SizeKorea 8차 인체 DB(2,130 명)를 활용하여, 글로벌 표준 사이즈 체계를 구축하는 중이다. 라트비아 리가 스트라딘스 의과대학(Rīga Stradiņš University) 산하 인체안전환경보건연구소의 공식 테스트를 통해 손목 미세운동 능력 개선 및 근육 피로도 지연 효과를 의학적으로 실증했다.CLO 3D 기반 가상 피팅과 CAD 패턴 설계를 통해 0.1mm 단위까지 구현 가능한 정밀도를 확보했으며, 현재는 착용감과 생산 효율을 동시에 높이기 위한 고도화 과정을 진행 중이다. 스마트폰·마우스 그립 환경에서 최적화된 손가락 압력 분산 구조를 구현했으며, 장시간 플레이에서도 안정적 퍼포먼스를 보장할 수 있도록 구조적 고도화를 이어가고 있다.레비온 글러브는 단순한 보호 장비가 아니라, 훈련–건강 관리–성과 관리까지 연결되는 퍼포먼스 관리 솔루션의 출발점이다. 현재는 제품 고도화와 실증 단계를 밟고 있으며, 향후 센서형 기어와 데이터 분석 알고리즘을 결합해 글로벌 이스포츠 훈련 인프라의 표준으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.“레비온 게이밍 퍼포먼스 글러브의 경쟁력은 단순한 장비의 편의성을 넘어, 데이터와 의학적 실증에 기반한 인체공학 기술에 있습니다. 이는 “감각적인 기어”가 아니라, 실제 수치와 연구 결과로 증명된 ‘퍼포먼스 유지(Performance Sustainability)’라는 새로운 가치를 제공합니다.”레비온은 초기부터 실사용자 검증을 통한 신뢰 구축을 판로 개척의 핵심으로 삼고 있다. 이 대표는 대규모 광고보다 선수와 게이머의 실제 경험으로 가치를 증명하는 길을 택했다.판로 개척 1단계로 국내 이스포츠 협회 및 훈련 기관과 협력하여 프로 선수단의 실사시에 이스포츠 아카데미, PC방 등 게이머 밀집 현장용 검증 프로그램을 추진할 계획이다. 동에 체험 테스트 존을 구축해 누구나 레비온의 성능을 직접 경험할 수 있도록 할 것이다. 2단계는 현장에서 쌓은 데이터와 경험을 바탕으로 커뮤니티 기반 확산에 집중할 예정이다.3단계는 국내에서 검증된 모델을 기반으로 글로벌 시장으로 확장할 계획이다. 일본과 태국 등 아시아 이스포츠 교육기관과 연계한 실증 프로그램을 마련하고, 이를 기반으로 현지 파트너십을 확보한 뒤 Shopee, Lazada 등 주요 이커머스 플랫폼 입점을 추진할 예정이다.“현장에서 성능을 증명하고(실증), 그 경험으로 믿음을 얻고(신뢰), 커뮤니티와 시장으로 확산(확산)되는 선순환 구조를 통해, 글로벌 퍼포먼스 브랜드로 성장해 나가겠습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "프로게이머를 꿈꾸는 아들이 연습 과정에서 손목과 손가락의 피로로 어려움을 겪는 모습을 보며, ‘게이머의 손을 어떻게 지켜줄 수 있을까’라는 질문이 생겼습니다. 이는 단순히 한 가정의 문제가 아니라, 미래 세대가 더 건강하게, 더 오래 플레이할 수 있는 환경을 만드는 일이 필요하다는 깨달음으로 이어졌습니다. 이후 이스포츠 현장에서 선수들을 지켜보며 같은 문제를 다시 확인했습니다. 장시간 경기에서 손의 피로와 컨트롤 저하는 곧 선수 생명과 직결되는 현실이었지만, 기존 게이밍 기어는 마우스·키보드 같은 장비에만 집중했고 정작 ‘선수의 손’은 보호받지 못하고 있었습니다.”이 대표는 이 문제를 해결하기 위해 그동안의 경력을 총동원했다. 한국체육과학연구원(현 한국스포츠과학원)과의 연구 협업으로 쌓은 실증 역량, 이스포츠 지도자 자격 취득, 그리고 최근 이수한 EHPI(Esports Health & Performance Institute) Foundations 과정을 통해 학습한 증거 기반 스포츠 퍼포먼스 지식은 레비온의 기술적 설계와 브랜드 철학을 떠받치는 중요한 토대가 되었다.창업 초기 자금은 정부 지원사업과 개인 자본으로 마련했다. 정부 과제를 통해 핵심 기술 개발과 실증 비용을 확보했고, 자체 자금으로 연구·개발 인력을 운영하며 리스크를 분산했다. 그 결과 외부 투자 없이도 기술 검증과 MVP 제작까지 자립적으로 추진할 수 있었다.앞으로는 본격적인 시장 진입과 글로벌 확장을 위해 단계별 투자 유치를 계획하고 있다. 2026년에는 Seed 라운드로 제품 고도화와 선수단·커뮤니티 실증 확대하고, 이후에는 Pre-TIPS 연계로 정부와 민간투자가 결합된 구조를 통해 국내 시장 안착 및 글로벌 진입을 준비할 계획이다. 2027년 이후에는 후속 투자 전략적 투자자와 협력해 아시아·북미 등 글로벌 시장 진출을 본격화할 예정이다.레비온은 단순히 자금을 확보하는 데 그치지 않고, 스포츠·e 스포츠 산업과 시너지를 낼 수 있는 전략적 파트너십을 중시한다. 이러한 투자 로드맵을 통해 2026년 아시안게임을 기점으로 글로벌 퍼포먼스 브랜드로 자리매김할 계획이다.창업 후 이 대표는 “무엇보다도, 프로게이머를 꿈꾸는 아들이 ‘아빠가 만든 장비가 선수들에게 쓰인다’는 사실을 자랑스러워할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “창업의 시작점이었던 작은 문제의식이 세대와 시장을 아우르는 가치로 확장되고 있다는 것을 체감한다”고 말했다.덧붙여 “처음에는 개인적인 문제의식에서 출발해, 정부 과제와 연구 협업을 통해 사업 아이템의 타당성을 검증받고 공신력을 확보하며, 지금은 실증 기반 혁신의 주제로 자리잡았다”며 “아무도 주목하지 않았던 문제를 산업적 의제로 끌어올린 것이 큰 보람이다”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “레비온의 목표는 명확하다. 단순한 게이밍 기어 회사가 아니라, 게이머의 퍼포먼스를 지켜주는 글로벌 혁신 브랜드로 자리잡는 것”이라며 “이를 위해 단계별 실행 계획을 준비하고 있다”고 말했다.“1단계 목표는 2025년까지 기술 고도화와 실증을 강화하는 것입니다. 현재 개발 중인 게이밍 퍼포먼스 글러브를 고도화하고, 국가대표 선수단과의 공식 파트너십을 통해 훈련 현장에서 실증 데이터를 축적할 것입니다. SizeKorea 등 공신력 있는 데이터와 연계해 글로벌 표준 사이징 체계도 완성할 계획입니다. 2 단계는 2026년까지 국내 시장 안착과 초기 글로벌 진출입니다. 프로 선수단, 아카데미, 커뮤니티 현장으로 판로를 확장하며 동시에 일본·태국 등 아시아권 시장에서 이스포츠 교육기관과 협력 실증을 진행할 것입니다. 또한 Shopee, Lazada 등 이커머스 플랫폼 입점을 통해 글로벌 게이머와의 접점을 넓혀갈 계획입니다. 3단계 목표는 2027년 이후 글로벌 확장과 제품의 다각화를 진행할 것입니다다. 센서형 기어와 데이터 분석 알고리즘을 접목해 훈련–건강 관리–성과 관리까지 연결되는 토털 솔루션으로 확장할 것입니다. 이를 기반으로 북미·유럽 시장까지 진출하며, 글로벌 이스포츠 훈련 인프라의 표준을 만드는 것이 목표입니다. 레비온은 국가대표 공식 파트너십을 통해 검증된 기술을 발판 삼아, 궁극적으로 ‘Lead the Games, Rule the Globe’라는 비전을 실현해 나가겠습니다. 우리의 기술이 글로벌 표준으로 자리잡는 과정은 곧 e 스포츠 종주국 대한민국의 위상을 높이는 길이라 믿습니다.”레비온은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com