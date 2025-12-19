[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 매립하거나 소각하는 폐플라스틱으로 보도블록을 제조하는 스타트업 ‘리플랩스’

임성진 리플랩스 대표



리플랩스는 폐플라스틱을 재활용하여 보도블록을 만드는 기업이다. 버려지는 플라스틱의 문제를 해결하고, 플라스틱으로부터 더 깨끗하고 안전한 세상을 만들기 위해 ‘Re-Plastic’ 재활용 플라스틱이라는 ‘리플’과 문제해결을 위한 연구를 한다는 의미로 ‘Labs’라는 뜻을 합쳐 이름을 만들었다. 임성진 대표(46)가 2025년 3월에 설립했다.“최초 플라스틱은 인간이 만든 가장 활용성과 친환경 원료였습니다. 하지만 현재는 환경을 오염시키는 주범이 되어버렸습니다. 생산과정에서 화학 물질로 인한 공기오염, 토양오염, 수질 문제, 최근에는 미세플라스틱 영향으로 인한 인간 건강 문제까지 사회적으로 해결해야 하는 상황이 되었습니다.”대표 아이템은 매립하거나 소각하는 폐플라스틱을 재활용한 보도블록이다. 생산과정에 탄소 저감 효과와 화학적 재활용을 위한 기술 대비 간단한 생산설비로도 재활용 제품을 만들 수 있다는 점에서 경쟁력을 갖고 있다. 또한 국가와 지자체 차원에서 탄소 저감 목표를 실현할 수 있는 제품이다.리플랩스는 현재 지자체를 대상으로 제품 홍보와 시범사업을 제안하고 있다. 더 분발해서 지자체에 필요한 제품이라는 것을 객관적인 자료와 정보를 기반으로 마케팅 활동을 진행할 예정이다.임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “좋은 기술력을 보유한 기술 개발자와 함께 창업을 시작하게 되었고, 현재까지는 예비창업패키지 지원사업의 예산과 개인 자본금을 투입하여 사업을 진행 중입니다. 현재 제품 잠재력을 높게 평가한 엔젤투자자와 지속해서 투자 논의를 진행 중이며, 내년 초에 법인 전환 후에 적극적인 투자 유치 활동을 전개할 예정입니다.”창업 후 임 대표는 “창업은 새로운 관점을 갖게 해 주는 듯하다”며 “그동안 직장인으로서 다양한 경험을 해 보았다”고 말했다.“전략 컨설턴트로서, 사업 기획자로서, 산학협력 교수로서 등 사업 기획 중심의 업무를 하다가 사업 전체를 총괄하다 보니 부족한 역량에 대해 깊은 고민을 하게 되었습니다. 그럼에도 내가 앞으로 나아가야 할 길과 부족한 부분을 어떻게 채워 나갈 것인가에 대해 깨닫게 되었던 것이 새로운 전환점이 되었습니다. 또한 내가 하는 일에 관심과 의미 있는 제품에 대한 좋은 평가를 받을 때, 창업하길 잘했다는 보람을 느낄 수 있었습니다.”앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “금년도 내 MVP를 출시해서 내년부터 판매할 수 있는 기반을 만들 예정”이라며 “그 과정에서 넘어야 할 문제들이 남아 있다. 지금까지 문제해결 능력 토대로 한 걸음씩 앞으로 나아가려고 한다. 최종적으로는 폐플라스틱을 활용한 다양한 제품군을 계획하고 있다. 버려지는 쓰레기가 자원이 되는 순환 경제의 강소기업이 되고 싶다”고 말했다.리플랩스는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com