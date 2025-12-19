[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 로컬 농산물을 기반으로 푸드테크 기업 ‘트루젤라또’

구희진 트루젤라또 대표



트루젤라또는 로컬 농산물을 기반으로 한 푸드테크 기업으로, 트루젤라또(자연주의 저당저칼로리 젤라또 브랜드)와 맛쟁이토마토 푸드클래스(외식창업 컨설팅·교육)를 운영하고 있다. 트루젤라또는 구희진 대표가 2025년 6월에 론칭한 브랜드이다.“트루젤라또는 3년간 연구한 끝에 2025년에 론칭한 브랜드로, 창업 초기에는 20만 원짜리 소형 냉장고를 메고 리얼마켓에서 테스트를 하며 시작했습니다. 당시 OEM을 진행하던 시절에는 MOQ 문제와 들쭉날쭉한 품질로 인해 전국을 전전하며 시행착오를 겪기도 했습니다. 그러나 이런 과정을 거쳐 현재는 제조·R&D·컨설팅을 자체적으로 갖춘 경량 구조로 내재화하며 성장했습니다.”대표 아이템은 ‘토마베리스윗®’이다. 이 제품은 경기 광주 로컬 과일을 활용한 젤라또로, 저당·저칼로리·유제품 Free라는 ‘섭취제한 없는’ 콘셉트를 가진다. 특히 식이 제한이 까다로운 환자, 노인, 다이어터까지도 부담 없이 즐길 수 있다는 점이 핵심 차별점이다. 합성첨가물 의존을 최소화하면서 질감과 온도 안정성을 최적화하여 부드럽게 즐길 수 있으며, 앞으로는 병원·유기농 전문 매장·어린이 시설 등 특수 채널 중심으로 공급을 확대하고 해외 수출까지 추진할 계획이다.트루젤라또는 세 가지 경쟁력을 가지고 있다. 첫째, 건강성과 포용성이다. 기존 저당·저칼로리 빙과류는 동결부하와 질감의 한계를 극복하기 위해 다량의 합성첨가물을 사용하는 경우가 많다. 구 대표는 자연 유래 원료와 자체 배합 노하우로 합성첨가물 사용을 지양하면서도 부드러운 질감과 대중적인 향미를 구현했다.둘째, 시장 구조 돌파력이다. 빙과 산업은 대기업 장악, 고가 설비, 까다로운 식품 규제로 인해 스타트업이 진입하기 어려운 분야다. 하지만 구 대표는네트워크와 점진적인 R&D 축적을 통해 OEM 단계의 한계를 극복하고 자체 제조로 전환하며, ‘스타트업도 식품 대기업과 같은 무대에 설 수 있다’는 가능성을 입증했다.셋째, 확장성 있는 비즈니스 모델이다.매장 판매 의존도를 낮추고 B2B 특수 채널, 소량다품종 제조, 클래스/컨설팅을 결합해 리스크를 분산하며 안정적이고 다각화된 성장 기반을 마련했다.구 대표는 SNS와 지역 커뮤니티 등 생활밀착형 마케팅을 기반으로 시장에 진입했다. 인스타그램 릴스와 블로그 리뷰 등 온라인 홍보를 통해 소비자 인지도를 넓히고, 지역 축제·팝업스토어 현장에서는 대규모 고객을 직접 만나 작은 테이스팅 경험이 곧 구매로 이어지도록 체험 마케팅을 강화했다. 또한 단순 소비자 접점을 넘어, 공식·제도적 판로 확보에도 주력하고 있다. 지역 특산물과 연계해 지자체 공식 지정 상품 및 답례품으로 진입을 추진하고 있으며, 의료기관·유기농 전문 매장 등 B2B 채널 확장을 통해 안정적인 수요 기반을 넓혀가고 있다.구 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “원래 화학공학을 전공하고 외국계 기업에서 오랫동안 산업재 영업을 담당했습니다. 안정적인 커리어를 쌓았지만 늘 식품산업에 도전하고 싶다는 꿈이 있었습니다. 이를 실현하기 위해 퇴근 후와 주말을 활용해 로컬푸드 쿠킹클래스와 컨설팅을 운영하며 전문성을 키웠고, 이 과정에서 지역 농산물과 소비자 니즈를 누구보다 가까이에서 이해할 수 있었습니다. 전환점은 우연히 참가한 로컬사업 아이디어 공모전이었습니다. ‘토마베리스윗’으로 대상을 수상하면서 단순한 상상이 아닌 시장성이 있는 아이템임을 확인했습니다. 그러나 빙과 산업은 까다로운 식품 법령과 초기 수억 원대 설비 투자가 필요한 분야였기에 진입 장벽이 높았습니다. 이 부분을 초기 사업의 가장 큰 리스크로 보고, 설비 투자 부담을 줄이는 경량 운영과 단계적 내재화 전략으로 빠른 흑자 전환이 가능한 구조를 설계했습니다. 매장을 열기 전부터 수차례 리얼마켓 테스트를 진행해 영양 성분뿐 아니라 향미와 질감까지 개선했고, 호불호가 강한 토마토도 ‘누구나 즐길 수 있는 맛’으로 구현하는 데 성공했습니다. 이렇게 소비자 검증을 마친 후자체 생산역량을 빠르게 확보하며, 지금의 트루젤라또 브랜드를 본격적으로 성장시킬 수 있었습니다.”트루젤라또는 현재 자체 자금과 정부지원사업, 공모전 상금 등을 통해 성장하고 있다. 초기 매출이 예상보다 안정적이었기에 당장은 외부 투자보다는HACCP 인증 공장 구축과 안정적 대량생산 체계 마련이 최우선 목표다. 이후생산력과 유통망 확장 시점에 전략적 투자 유치를 고려할 계획이다.창업 후 구 대표는 “우리 젤라또는 저당·저칼로리·유제품 Free라는 특징 덕분에 환자, 노인, 다이어터 등 식이 제한이 있는 사람들도 안심하고 먹을 수 있다”며 “그동안 아이스크림을 못 먹던 분이 오랜만에 즐길 수 있었다는 피드백을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“또한 지역 농가와 협력해 생산된 농산물이 젤라또로 새 생명을 얻어 소비자에게 전달되는 과정 자체가 의미가 큽니다. 단순히 제품을 파는 것이 아니라 지역 농업의 가치를 확산시키는 일이라는 점에서 자부심을 느낍니다. 특히 대표 제품인 ‘토마베리스윗’은 아이들의 ‘부담 없는 첫 빙과’로 자주 선택됩니다. 부모들이 ‘부담 없는 건강한 첫 아이스크림’이라며 안심하고 아이 손에 쥐어줄 때, 우리 제품이 가족의 행복한 기억 속에 함께한다는 사실이 창업자로서 가장 큰 보람입니다.”앞으로의 계획에 대해 구 대표는 “우리의 목표는‘누구나 안심하고 즐기는 저당·저칼로리·유제품 프리 빙과’로 한국을 대표하는 글로벌 브랜드로 성장하는 것”이라며 “단기적으로는 HACCP 인증 공장을 구축해 안정적인 대량 생산 체계를 마련하고, 병원·유기농 매장·어린이 시설 등 특수 채널 납품을 확대할 예정”이라고 말했다.“최근 설립한 전남 여수 R&D 센터 겸 남부 본점을 통해 남부 지역 농산물을 활용한 레시피 연구와 납품 네트워크를 확장하고 있습니다. 수도권의 경기광주 거점과 함께 남부-수도권 투트랙 체계를 갖춰 전국 단위 공급망으로 발전시키는 것이 목표입니다. 중장기적으로는 ‘토마베리스윗’을 비롯한 제품을 수출해 한국형 섭취제한 free 빙과를 세계 시장에 소개하고 싶습니다.”트루젤라또는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com