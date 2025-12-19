[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 몰입형 키즈 콘텐츠를 개발하는 스타트업 ‘모엘’

이정길 모엘 대표



모엘은 대규모 개인화 아트 미디어 체험존을 개발하는 기업으로, 아이들의 창의적인 그림을 인공지능으로 분석해 대형 스크린 가상 세계로 구현하는 솔루션을 만들고 있다. 이정길 대표(40)가 2025년 8월 설립했다.대표 아이템은 '칼라붐, AI 아트 미디어 체험존'이다. 아이들이 자유롭게 그림을 그리면, 이를 웹캠으로 스캔해 AI가 색감·패턴을 분석하고 즉시 가상 세계 전체에 반영한다."예를 들어, 한 아이가 그린 공룡이나 집 그림이 곧바로 대형 스크린 속 공룡 마을이나 마을 풍경이 되어 나타납니다. 또한 결과물은 티셔츠, 에코백, 베개 같은 굿즈로 제작·판매할 수 있어, 단순 체험을 넘어 소장 가치와 수익까지 연결됩니다."모엘의 경쟁력은 가상 세계 전체를 개인화하여 몰입도를 극대화하는 점이다. 기존 경쟁 서비스들은 색칠한 캐릭터 하나만 반영되거나, 단순 AR 체험에 그치는 반면, 칼라붐 인터랙티브는 가상 세계 전체를 개인화하여 몰입도를 극대화한다. 또한 웹캠 기반 스캐너를 활용해 비용 부담은 낮추면서도 안정성과 편리성을 높였고, 굿즈 판매까지 연계되는 다각적 수익 모델을 갖추고 있다.이 대표는 현재 국내에서는 플레이티카 키즈카페 구리점과 제휴하여 파일럿 서비스를 운영할 예정이다. 이후 키즈카페, 어린이박물관, 도서관 등으로 확대하고, SNS·맘카페·언론 홍보를 통해 입소문을 강화할 계획이다. 해외는 미국·멕시코 제휴 매장 5곳과 우선 협력하여, 현지 법인과 파트너십을 통해 판매망을 확장할 예정이다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "체험 시설을 다니다 보니 콘텐츠가 노후화되어 아이들이 쉽게 흥미를 잃는다는 문제를 발견했습니다. 이를 해결하기 위해 아이들이 직접 만든 그림을 곧바로 체험으로 바꾸는 개인화 콘텐츠를 떠올리게 되었고 창업을 결심했습니다. 자금은 정부지원금, 금융권 대출, 팀 멤버 자금, 파트너사 매출 등으로 마련했습니다."모엘은 MVP 검증이 끝나면 엔젤, 액셀러레이터, VC를 대상으로 시드 투자를 유치할 계획이며, 지분율은 약 10~15%로 예상한다. 시리즈 A 단계에서는 구독자 수 확대와 해외 진출 성과를 기반으로 본격적인 투자 라운드를 추진할 계획이다.창업 후 이 대표는 "아이들이 그린 그림이 대형 스크린 속 가상 세계로 변환되는 순간의 놀람과 즐거움은 정말 특별하다"며 "또한 부모들이 그 장면을 함께 즐기고, 아이 그림이 굿즈로 만들어져 가정에 가져가는 모습을 보며 큰 보람을 느낀다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 "단기적으로는 2025년 내 MVP 개발과 국내 키즈카페 5~10 곳 설치를 목표로 하고 있다"며 "중기적으로는 명화팩, 과학팩 등 콘텐츠 확장과 자체 캐릭터 IP를 구축해 브랜드 인지도를 높일 것이다. 장기적으로는 미국·멕시코 진출을 시작으로 유럽 시장까지 확장하여 글로벌 키즈 콘텐츠 브랜드로 성장하는 것이 목표다"라고 말했다.모엘은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.