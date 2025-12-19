[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 논알콜 생막걸리 분말을 개발하는 스타트업 ‘브루어스’

이상준 브루어스 대표



동결건조와 저온살균 공정을 통해 생막걸리 특유의 향미를 유지

논알콜과 분말이라는 형태로 해외 시장, 종교적 제약이 있는 국가에도 진출

브루어스(BrewuS)는 논알콜 생막걸리 분말을 개발 중인 기업이다. ‘막걸리의 세계화’라는 비전을 품고 전통주의 새로운 가능성을 제시하고자 한다. 이상준 대표(27)가 2025년 8월 설립했다.대표 아이템은 ‘논알콜 생막걸리 분말’이다. “기존 막걸리는 보관과 유통에 많은 제약이 따랐습니다. 생막걸리는 냉장 보관이 필수이고, 유통기한도 짧기 때문에 해외 수출은 물론 국내 유통에서도 많은 한계가 있었습니다. 이 문제를 해결하기 위해 ‘생막걸리의 맛과 유산균을 최대한 살린 분말형 제품’을 기획했습니다.”핵심은 동결건조와 저온살균 공정을 통해 생막걸리 특유의 향미를 유지하면서, 알코올은 제거한 형태라는 점이다. 물이나 탄산수에 타 마시는 방식으로, 언제 어디서나 생막걸리의 맛을 가볍게 즐길 수 있다. 알코올이 없어 임산부, MZ 세대, 해외 소비자, 무슬림 소비자도 부담 없이 접할 수 있어 확장성이 크다. 현재는 원조 맛 외에도 과일맛, 곡물 맛, 프리·프로바이오틱스 강화형 등 다양한 기능성 버전도 기획 중이고, 발포정 형태로 개발 진행 중이다.브루어스의 논알콜 생막걸리 분말은 건조 후 재수화 시 원래 맛과 질감을 복원할 수 있는 점이 큰 강점이다. 기존 전통주는 ‘알코올’이라는 요소 때문에 소비층이 제한적이었다. 브루어스의 제품은 논알콜과 분말이라는 형태로 해외 시장, 종교적 제약이 있는 국가, 젊은 층, 건강 지향 소비자 모두를 타깃으로 삼을 수 있다.특히 K-푸드와 K-헬스 트렌드를 동시에 겨냥할 수 있다는 점에서 경쟁력이 있다. 또한 ‘전통주의 대체품’이 아니라, 한국의 발효 문화와 건강한 식음료 트렌드를 현대적으로 재해석한 브랜드 아이덴티티를 갖추고 있다. 감성적인 패키지와 스토리텔링으로, 라이프스타일 음료로서의 가능성도 크다.논알콜 생막걸리 분말은 정식 출시 전 단계이기 때문에 일반 판매보다는 시장 검증과 고객 피드백 수집에 집중하고 있다. 우선 제품 품평회나 팝업스토어 등에서 직접적인 판매는 진행하지 않고, 다양한 연령대 및 취향의 고객들과 직접 만나 시음회를 중심으로 반응을 수집하고 있다. 특히 연남동과 성수동 등 트렌디한 지역의 로컬 카페들과 협업하여 칵테일 레시피를 공동 개발 중이며, 이 과정을 통해 브랜드 감도와 레시피 다양성을 함께 확보해 가고 있다.“처음부터 인도네시아, 말레이시아 등 무슬림 인구가 많은 지역을 타깃으로 제품을 기획해 왔습니다. 알코올이 없는 막걸리라는 특성이 이 시장에 맞닿아 있기 때문입니다. 지난 8월 인도네시아, 싱가포르 현지 유통사와 미팅을 진행했으며, 오는 겨울에는 현지 방문 및 샘플 테스트를 진행, 2026년 상반기 정식 수출을 목표로 준비하고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “개인적으로 술, 특히 막걸리를 굉장히 좋아해서, 평소에도 다양한 주류 박람회에 직접 참여하고, 심지어 막걸리 양조장을 대관해 직접 만들어보는 경험도 했습니다. 국내에는 정말 훌륭한 양조장과 맛있는 막걸리들이 많습니다. 하지만 한편으론 국내 막걸리 시장은 이미 포화 상태에 가깝다고 느꼈고, 그 한계를 뛰어넘기 위해서는 글로벌 시장을 타깃으로 한 혁신적인 제품이 필요하다고 생각하게 되었습니다. 막걸리는 발효 음료로서 전통성과 건강함, 그리고 맛까지 갖춘 한국 고유의 매력적인 주류입니다. 이를 알코올 없이, 더 간편하게 즐길 수 있는 형태로 만든다면 해외 시장에서도 충분히 통할 수 있다고 확신했고, 이 아이템으로 창업을 결심하게 되었습니다. 자금은 초기에는 창업 공모전 수상 상금과 예비창업패키지 등 정부 지원 사업의 사업화 자금을 통해 마련했고, 이를 통해 MVP(최소기능제품) 제작 및 시장 테스트까지 이어올 수 있었습니다.”창업 후 이 대표는 “만든 아이디어가 실제로 사람들 앞에 놓이고, 그들의 반응을 직접 마주했을 때 가장 보람을 느꼈다”고 말했다.“단순 제품을 소개하는 것뿐만 아니라 시음회를 통해 사람들이 직접 마셔보고 ‘진짜 막걸리 같다’, ‘이게 논알콜이라고요?’ 같은 피드백을 줄 때, 그 반응 하나하나가 나에게 큰 동기부여가 됩니다. 특히 처음 제품을 시음한 고객 중 한 분이 ‘막걸리를 못 마셨던 사람인데 이건 너무 좋다’고 말해줬던 순간이 아직도 기억에 남습니다. 내가 바라던 ‘접근성 높은 막걸리’를 실현할 수 있다는 확신이 들었습니다. 창업하며 정말 다양한 사람들과 연결되고, 그 과정에서 함께 성장하고 있다는 느낌을 받을 때도 뿌듯합니다. 카페 대표들과 공동으로 칵테일 레시피를 개발하거나, 해외 시장 진출을 위해 유통사와 협의하는 과정에서 내가 평소엔 절대 경험하지 못했을 일들을 마주하게 되는데, 그 자체가 보람이자 큰 배움이라고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적인 목표는 제품의 정식 출시와 안정적인 시장 안착하는 것”이라며 “현재 시음회를 통해 수집한 고객 피드백을 바탕으로 맛, 패키징, 사용 편의성 등을 지속해서 개선하고 있으며, 올겨울에는 최종 양산 제품을 공개할 예정”이라고 말했다.“동시에 초기 기획부터 타깃으로 삼았던 인도네시아 및 말레이시아 등 동남아 시장 진출을 위해, 현지 유통사와 협업 미팅 및 테스트 샘플 전달을 진행할 계획입니다. 2026년 상반기 내에 첫 해외 수출 계약을 성사하는 것이 구체적인 목표입니다. 중장기적으로는 BrewuS 를 ‘K-발효 기반 글로벌 라이프스타일 브랜드’로 확장하고자 한다. 막걸리 분말을 시작으로, 향후에는 한국 전통 발효 기반의 다양한 음료·간편식 라인업으로 확장하고, 비건, 글루텐프리, 기능성 강화 제품군 등 글로벌 웰니스 트렌드에 부합하는 제품도 선보일 계획입니다. 단순한 제품 판매를 넘어, 한국의 발효 문화와 스토리를 세계에 알리는 콘텐츠 기반 브랜드로 성장하는 것이 브루어스의 궁극적인 목표입니다.브루어스는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com