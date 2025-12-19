[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 저온저장고 설비 전문 유통 플랫폼 개발한 스타트업 ‘빙고’

백유빈 빙고 대표

“저온저장고 설치 업체 선정하기 어려우셨죠? 수십 곳에 업체에 일일이 전화해서 견적 금액 확인해야지 되고, 업체를 선정하고는 믿을 수 있는 업체인지 확인도 불가하고 이제 빙고에 믿을 수 있는 업체에 실시간으로 견적도 받아 보시고 저렴한 공사비용에 체계적인 사후관리로 안정적으로 저온저장고 설치하세요.”빙고는 저온저장고 설비 전문 유통 서비스 플랫폼 ‘빙고(Bingo)’를 운영하는 기업이다. 백유빈 대표(24)가 2025년 5월에 설립했다.“현재 시장에서는 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 고가의 냉장·냉동창고가 ‘소개에 소개’로 설치되는 경우가 많습니다. 업체의 전문성이나 시공 품질에 대한 정보 없이 의사결정을 하다 보니, 설치 후 문제가 생기거나 불필요한 비용이 발생하는 일이 빈번했죠. 이런 문제를 해결하고자 시작된 저온저장고 설비 전문 유통 서비스 플랫폼 ‘빙고(Bingo)’를 운영하게 되었습니다.”대표 아이템은 저온저장고 설비 전문 유통 플랫폼 ‘빙고’다. 저온저장고 시장에서 발생하는 정보 비대칭 문제를 해소하기 위하여 저온저장고와 관련한 모든 서비스를 한 곳에서 해결할 수 있도록 만든 저온저장고 설비 전문 유통 플랫폼이다. 저온저장고 신규 설치나 A/S가 필요한 고객을 해당 분야의 전문 엔지니어와 효율적으로 연결해 주는 역할을 하고 있다. 또한 단순한 시공, 유지보수 매칭을 넘어 플랫폼 내에서 저온저장 고 설비에 필요한 장비나 판넬을 바로 구매할 수 있는 기능도 제공한다. 아울러 기존에 사용하던 중고 장비나 판넬을 손쉽게 등록해 판매할 수 있는 거래 시스템도 함께 운영하고 있다. 빙고는 저온저장고 설치부터 유지관리, 자재 거래까지 모두 아우르는 통합 플랫폼이다.빙고의 가장 큰 경쟁력은 온라인 기반의 비대면 시스템에 있다. 기존 저온저장고 업체들이 대부분 오프라인 대면 영업에 의존하고 있지만, 빙고는 전국 어디서든 간편하게 이용할 수 있는 온라인 플랫폼을 구축했다. 또한 실시간 비교 견적과 판매자 평점 시스템을 통해 소비자가 객관적인 정보를 바탕으로 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕고 있다. 판매자의 입장에서도 원클릭 자재 판매 기능을 통해 원자재 조달과 운송 과정에서의 비용과 시간을 절감할 수 있는 구조를 만들었다. 즉, 빙고는 소비자와 판매자 모두에게 효율적이고 투명한 거래 환경을 제공한다는 점에서 기존 시장과는 차별화된다.백 대표는 “빙고 플랫폼의 성공 핵심은 얼마나 효과적으로 구매자와 판매자를 유치하느냐에 달려 있다”고 말했다.“먼저 판매자 유치는 신뢰성과 검증된 역량을 기반으로 하고 있습니다. 예를 들어 각 지자체의 저온저장고 설치 지원사업 시공 업체 선정 결과를 체계적으로 분석하여 시공 능력이 입증된 전문 업체 중심으로 전국 판매자 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 또한 각 지역의 주요 시공업체들과 MOU를 체결하며 장기적인 협력 네트워크를 확장해 나가고 있습니다.”구매자 유치는 백 대표가 과거 성공적으로 운영했던 저온저장고 관련 블로그 마케팅 경험을 바탕으로 진행할 계획이다. 백 대표는 저온저장고 키워드 검색 1위를 기록하며 월평균 5천명 이상 방문자를 유입시킨 경험이 있다. 이 노하우를 활용해 콘텐츠 중심의 검색 유입 전략과 실사용 후기 기반의 신뢰형 마케팅을 결합하여 구매자 모집을 효율적으로 추진할 예정이다. 빙고는 검증된 판매자 네트워크 구축과 데이터 기반 온라인 마케팅을 양축으로 삼아 초기 시장 안착과 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 있다.백 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “계기는 현장에서 직접 겪은 문제의식 때문이었습니다. 약 1년간 관련 업체와 함께 저온저장고 판매 및 설치 현장에서 주말마다 아르바이트하며 실무를 경험했습니다. 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 고가의 장비임에도 불구하고, 구매자들이 충분한 정보 없이 제품을 선택하는 경우가 많다는 걸 알게 됐습니다. 소비자들은 만 원짜리 물건 하나를 사더라도 커뮤니티 후기나 평점을 꼼꼼히 확인합니다. 그런데 정작 수천만 원짜리 장비를 선택할 땐 시공업체의 전문성이나 설치 품질에 대한 정보를 확인할 수 있는 구조가 너무 부족했습니다. 이에 따라 구매자뿐 아니라 현장 엔지니어들도 반복되는 불만과 비효율을 겪고 있었고, 이러한 문제를 해결하고자 창업을 결심하게 됐습니다. 현재는 블로그와 홈페이지를 직접 개발하여 온라인 마케팅을 진행하고, 동시에 오프라인에서도 다양한 방식의 영업 활동을 병행하면서 초기 자금을 확보하고 있습니다. 이와 함께 예비창업패키지 등 정부 지원사업에도 참여하여 사업 운영 자금과 개발비를 보완하고 있습니다.”현재 단계에서는 이러한 자금을 기반으로 자생적인 수익 구조를 구축하기 위한 기반을 다지는 중이며, 앞으로는 플랫폼 내 거래 활성화와 부가 서비스 확장을 통해 수익 모델을 점진적으로 고도화하고 규모를 확장해 나갈 계획이다. 지향하는 방향은 단순한 설치 중개를 넘어, 저온저장고 유통과 설치 전반의 구조를 완전히 바꾸는 새로운 패러다임을 만드는 것이다.“이를 실현하기 위해서는 보다 적극적인 기술 개발과 사업 고도화가 필요하다고 판단하고 있다. 향후에는 초기창업패키지, R&D 등 다양한 정부 지원사업을 적극적으로 활용함과 동시에, 민간 투자 유치도 계획하고 있습니다. 플랫폼의 완성도와 시장 확장 가능성을 기반으로 투자자들과의 협업을 통해 더욱 빠르고 안정적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.”창업 후 백 대표는 “가장 큰 보람은 이 플랫폼을 통해 구매자와 시공업체 양측의 실질적인 문제를 해결했을 때”라며 “구매자 입장에서는 꼭 필요한 정보와 검증된 시공업체를 연결해 불안함 없이 공사를 진행할 수 있게 되었고, 공사 완료 후 감사 인사나 응원의 메시지를 받을 때 큰 책임감과 함께 보람을 느낀다”고 말했다.“시공업체 측에서는 빙고를 통해 안정적인 일감을 확보하고, 원가 절감 효과도 얻으면서 점차 경영이 개선되는 사례들이 생겨나고 있습니다. 특히 엔지니어들의 만족도가 높아지고, 입소문을 통해 협력업체가 하나둘씩 늘어날 때 이 일이 단순한 창업이 아닌 ‘가치 있는 연결’이라는 확신을 갖게 됩니다.”앞으로의 계획에 대해 백 대표는 “현재 단계에서는 플랫폼의 완성도를 높이고 신뢰를 구축하는데 집중하고 있다”며 “단기적으로는 실제 이용자들의 피드백을 반영하며 서비스를 지속적으로 개선하고 이를 통해 보다 견고한 운영 기반을 마련하는 것이 핵심 목표”라고 말했다.“장기적으로는 저온저장고 시장의 기존 비효율적 구조, 즉 전화 문의나 지인 소개에 의존하던 단절된 연결을 기술로 매끄럽게 이어주는 것을 목표로 단순히 중개를 넘어 산업의 흐름 자체를 혁신하는 플랫폼으로 자리매김하고자 합니다.”빙고는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com