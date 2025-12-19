[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업]해양 인명사고 예방을 위한 스마트안전 IoT 솔루션 시온플럭스 ‘시온플럭스’

김억 시온플럭스 대표



IoT기반 해양안전 솔루션으로 사고예방과 골든타임 확보 기술을 구현하는 스타트업



네트워크가 불안정한 해양 환경에서도 안정적으로 실시간 위치정보를 송수신

사고 시 골든타임 확보에 집중한 통합 시스템 갖추고 있어

매년 우리나라에서는 110명 이상의 소중한 생명이 선박 추락 사고로 사망하거나 실종된다. 대부분의 사고는 예기치 않은 순간에 발생하며, 구조까지 걸리는 시간인 ‘골든타임’을 놓치면 생존 가능성은 급격히 낮아진다.시온플럭스(ZionFlux)는 이러한 문제를 해결하기 위해 2025년 8월, 김억 대표(42)가 설립한 스마트 해양 인명안전 IoT 전문 기업이다. 네트워크가 불안정한 해양 환경에서도 안정적으로 승선자의 선내 실시간 위치정보를 송수신하여 사고를 예방하고, 사고 발생 시 신속한 초기 대응과 골든타임을 확보하는 데 초점을 맞춘 3단계 통합 안전 시스템을 개발하고 있다.1단계 사전 예방형 실시간 위치 모니터링이다. 선박 탑승과 동시에 목걸이형 웨어러블 장비를 착용하면 실시간 위치 추적이 자동으로 시작된다. 특히, GPS와 같은 외부 통신망 의존 없이 기기 간 근거리 무선통신 기술을 통해 선내 위치를 추적한다. 이 방식은 네트워크가 불안정한 해양 환경에서도 안정적으로 작동해, 위험 상황을 조기에 감지하고 사고를 예방한다.2단계 사고 발생 시 즉시 자동 대응 및 구조 알림이다. 사전 예방 노력에도 불구하고 선외 추락이 감지되면, 즉시 시각•청각적 알람이 선내에서 작동, 주변 승선자들이 사고를 인지하고 신속하게 구조활동을 할 수 있도록 유도하여, 생사를 가르는 초기 골든타임 확보에 결정적인 역할을 한다.3단계 골든타임 확보 및 구조 지연 방지다. 주변 승선자들이 즉시 구조가 어려운 상황에 대비해, 조난자가 직접 수동으로 조난신호를 발송할 수 있는 기능도 갖추었다. 만약, 사고 발견이 늦어져 수색이 필요한 경우에는 선내 중앙 통제 장치에 기록된 마지막 위치 로그 데이터를 해양경찰이나 중앙관제 센터에 전달함으로써 수색 반경을 줄이고 구조 지연을 최소화한다.시온플럭스는 무엇보다 현장의 실제 사용자 피드백을 최우선으로 반영하여 연구 개발을 진행하고 있으며, 연구개발 초기부터 실제 소형 선박 선장, 요트 운영자, 어업 현장에서 피드백을 수집해 제품 개발에 반영했다. 그 결과, 구명조끼 착용 여부와 관계없이 작동하며, 방수와 내구성, 조작 편의성을 모두 갖춘 목걸이형 웨어러블 장비가 탄생하게 되었다.현재 시온플럭스는 5톤 미만 소형 선박과 요트를 중심으로 제품과 서비스를 구축하고 있으며, 앞으로는 해양 관광 산업, 어업 현장, 수협, 해경, 해군 등 공공 및 민간 시장으로 단계적인 확장을 준비하고 있다.김억 대표는 “지금은 현장 실증을 통해 실제 사용자 피드백을 빠르게 반영하여 제품의 완성도를 높이는 데 집중하고 있다”고 강조하며, “5톤 미만 소형 선박과 요트를 중심으로 테스트를 진행하며 2026년 상반기 출시를 목표로 초기 제품을 고도화하고 있다”고 밝혔다.김억 대표는 싱가포르에서 12년 이상 글로벌 IT 기업에서 근무한 경험을 바탕으로, 해양 인명사고 문제를 기술로 해결하고자 한다. “아직 초기 창업 단계라 거창한 내용을 공유하기는 어렵지만, 머릿속에만 있던 아이디어를 하나씩 현실로 만들어 가는 과정이 즐겁고, 시온플럭스 솔루션들이 머지않아 실제 현장에서 인명 피해를 줄이는 데 기여하면 좋겠습니다.”시온플럭스는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com