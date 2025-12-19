[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 개인 맞춤형 건강 위험 예측 솔루션 'ReactCare'를 개발하는 ‘에이티에이아이’

유성규 에이티에이아이 대표



에이티에이아이(ATAI)는 모든 근로자가 자신의 건강 상태에 맞는 최적의 보호를 받으며 안전하게 일할 수 있는 환경을 만드는 것을 목표로 하는 기업이다. 개인 맞춤형 건강 위험 예측 솔루션 ‘ReactCare’를 개발하고 있다. 유성규 대표가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘ReactCare’다. 이 제품은 ‘모두에게 똑같은 위험 기준’을 적용하는 기존 안전 시스템의 한계를 극복하기 위해 탄생했다.작동 방식은 먼저, 근로자가 착용한 웨어러블 디바이스를 통해 심박수, 체온 등의 생체 신호를 실시간으로 수집한다. 그리고 AI는 수집된 데이터를 분석하여 ‘평상시 그 사람'의 건강 상태 기준선(Baseline)을 학습한다.“단순히 ‘심박수 150 이상은 위험’이라는 획일적인 기준이 아니라, ‘A라는 근로자가 고강도 작업을 할 때의 정상 범위’와 같이 개인별, 상황별(Context) 기준선을 동적으로 만들어냅니다. 만약 현재 생체 신호가 이 ‘나만의 기준선’을 의미 있게 벗어나면, 시스템은 이를 위험 징후로 판단합니다. 여기서 한 단계 더 나아가, 잠깐 힘을 써서 심박수가 오르는 것과 같은 일시적인 변화는 걸러내고, 3분 이상 위험 상태가 지속되는 유의미한 신호만 선별해 관리자에게 경고를 보냅니다. 이를 통해 관리자는 불필요한 경고에 시달리지 않고 정말 필요한 순간에 집중하여 선제적인 조처를 할 수 있습니다.”기존 산업안전 솔루션과 차별화되는 ReactCare의 경쟁력은 크게 세 가지다. 첫째, 초개인화(Hyperpersonalization) AI 기술이다. 기존 시스템들은 모든 사람에게 동일한 임계값을 적용해 개인차를 반영하지 못하고 오경보가 잦았다.ReactCare는 EWMA(지수 가중 이동 평균) 기술과 상태 머신을 결합한 AI 모델을 통해 근무 강도, 휴식 상태 등 상황(Context)까지 고려한 개인별 기준선을 실시간으로 생성하고 업데이트한다. 이는 마치 근로자 개개인에게 맞춤형 안전 관리 전문가를 붙여주는 것과 같다.둘째, 현실적으로 운용 가능한 낮은 오경보율이다. 산업 현장에서 가장 중요한 것은 시스템에 대한 신뢰다. 에이티에이아이는 '지속(Sustain)', '히스테리시스(Hysteresis)', '쿨다운(Cooldown)'이라는 3단계 알림 필터링 엔진을 통해 시간당 오경보율(FAR/h)을 경쟁사들이 공개조차 꺼리는 0.2건 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 이미 모의 테스트에서 0.21건이라는 성과를 달성했다. 이는 관리자가 경고를 무시하지 않고 즉각 대응하게 만드는 핵심 경쟁력이다.셋째, 철저한 현장 중심의 설계와 확장성이다. 유 대표는 초기 기획 단계부터 인천 가혹환경 조건의 기업들과의 지속적인 교류를 통해 현장 실무자들의 목소리를 제품에 반영했다.“예를 들어, 작업에 방해되는 링이나 밴드 대신 보호대에 탈부착하는 형태로 기기를 변경했고, 현장 환경 데이터(온·습도, CO2) 수집 기능을 추가하는 등 실제 작업 환경에 최적화했습니다. 더 나아가 글로벌 통신기업 에릭슨코리아(Ericsson-LG)와의 협력을 통해, 향후 Private 5G 네트워크와 연동하여 단순 모니터링을 넘어 현장 설비를 제어하는 'Physical AI' 생태계로 확장할 계획입니다.”초기 자금은 예비창업패키지, 오픈이노베이션 지원사업 등 정부 지원금을 통해 100% 확보했다. 예비창업패키지를 시작으로 광주시 창업경진대회 수상, 그리고 에릭슨코리아와 연계된 오픈이노베이션 플랫폼 지원사업에 선정되어 기술력과 사업성을 검증받았다. 현재는 PoC(기술 실증) 성공과 첫 공급 계약 체결에 집중하고 있다. 이후 웨어러블 디바이스의 본격적인 양산과 마케팅 인력 충원, 서비스 지역 확대를 위해 첫 시드(Seed) 투자 유치를 계획하고 있다.창업 후 유 대표는 “우리 아이디어가 현장에서 실질적인 가치를 인정받을 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.“처음에는 스마트 링을 기획했는데, 공단 현장 관리자가 ‘작업할 때 걸리적거려서 못 쓴다. 보호대에 붙이는 방식이 현실적이다’는 의견을 줬습니다. 이 피드백을 반영해 제품 설계를 바꾸었을 때, 이론이 아닌 실제 현장에서 통하는 솔루션을 만들고 있다는 확신이 들어 정말 보람 있었습니다. 또한, 우리가 개발한 AI 모델이 모의 데이터 테스트에서 정밀도 92%라는 높은 성능을 기록했을 때, 기술적으로도 올바른 방향으로 가고 있다는 자신감을 얻었습니다.”에이티에이아이는 핵심 기술인 AI 모델과 대시보드 개발은 전문 기업인 ‘(주)맥케이’와 국내 최초의 대화형 챗봇 심심이를 개발한 ‘(주)심심이’와 협력하고 있으며, 웨어러블 디바이스 개발은 ‘(주)가린시스템’과 같은 파트너사와의 긴밀한 외주 용역 계약을 통해 진행하고 있다.“21년 이상의 연구기관, 대학 연구소 근무 경험은 다양한 분야의 전문가 네트워크를 구축하는 데 도움이 되었습니다. 이를 통해 각 분야 최고의 전문가들과 '팀'처럼 움직이며 효율적으로 제품을 개발하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 유 대표는 “단기 목표는 공단 내 기업을 대상으로 PoC를 성공적으로 완료하고, 이를 바탕으로 최소 1개 이상의 기업과 첫 서비스 공급 계약을 체결하는 것”이라며 “동시에 AI 모델 성능을 목표치(재현율 0.7 이상, 알림 지연 10분 이내)까지 끌어올리고, 개선된 하드웨어에 대한 특허를 추가 출원할 예정”이라고 말했다.“중장기 목표는 공단에서의 성공 사례를 바탕으로 유사 산업 분야의 협동조합으로 서비스를 확대하는 것입니다. 궁극적으로는 파트너사인 에릭슨코리아와 함께 Private 5G 기술을 접목하여, 위험 신호 감지 시 현장 설비가 자동으로 멈추거나 경고 방송이 나가는 ‘Physical AI 안전 생태계’를 구축하는 것이 우리의 최종 목표입니다. 우리는 단순히 위험을 알리는 것을 넘어, 사고를 원천적으로 예방하는 차세대 산업안전 솔루션의 표준을 제시하고자 합니다.”에이티에이아이는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com