[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 식자재 거래 시장의 불편함과 부담을 줄여주는 플랫폼 제공하는 ‘오더북’

오더북은 회사는 식자재 거래 시장의 다양한 불편함을 없애고 공급사업자와 식자재 주문사업자의 부담을 줄일 수 있는 서비스를 제공하는 기업이다. 최창현 대표(34)가 2025년 6월에 설립했다.“소규모 자영업자들은 이제 마켓컬리, 쿠팡, 온라인 식자재 마트 등에서 식자재를 구입합니다. 그런데 아직도 중규모 식자재 공급 사업자들과 영양사, 중규모 자영업자 중에 아직도 문자나 전화로 발주를 하는 사람들이 있습니다. 중규모-중대규모 공급과 수요자간 거래에서는 식자재 특성상 발주량에 대해 안정적인 공급량이 뒷받침되어야 하므로, 오랜 기간 거래처를 바꾸지 않기 때문에, 주문 방식도 그대로 이어졌기 때문입니다. 이 때문에 미수금이 발생하거나, 주문 누락이 발생하는 등 다양한 문제가 발생하고 있습니다.”이런 문제들을 해결하고자 오더북은 중규모 공급과 수요자간 거래 환경에 최적화된 애플리케이션과 웹을 통해 식자재를 간편 주문할 수 있는 플랫폼을 만들었다. 판매자는 쉽게 발주내역을 확인하고 식자재 손질과 배송 등의 작업을 할 수 있게 하고, 구매자 또한 주기적으로 주문하는 패턴을 학습하고 손쉽게 주문할 수 있는 시스템을 제공한다. 이를 통해 판매자와 구매자 모두가 식자재 주문과 사업 관리에 많은 시간과 비용을 아낄 수 있을 것으로 기대한다.오더북은 AI를 기반으로 구매자가 자주 주문하는 식자재나, 식단, 메뉴기반의 식자재 주문을 자동화하는 기능을 보유하고 있다. 이러한 기능이 구매자의 식자재 주문을 편리하게 해주고 있다.“오더북은 식자재 판매자와 구매자 네트워크를 많이 보유하고 있습니다. 창업멤버 모두 중규모 식자재 판매자이며, 가족 구성원이 식당을 운영해 판매자간 네트워크는 물론 현재 식자재를 구매하는 사람들 들 또한 많이 알고 있습니다. 보유한 판매자 네트워크를 통해 국내 전국 각지의 판매자들과 긴밀히 협업 중입니다. 식자재를 공급하는 구매자와 연계하여 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다.”최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 멤버가 식자재 거래 시장의 불편함을 몸소 체험하고 있었습니다. 거래의 불편함에서 비롯된 시간적, 금전적 리스크를 최대한 해결하고 사업주들의 불편함을 없애야겠다는 생각에 시작하게 되었습니다.”초기 자금은 개인 자금과 예비창업패키지 선정을 통해 마련했다. 최 대표는 “사업의 확장을 위해 플랫폼 사용자를 확보하고 거래를 활성화하는 것이 목표”라며 “이를 위해 사용자들이 필요한 서비스를 신속하게 구축하고 적극적인 사용자 확보를 위해 투자를 적극적으로 확보할 생각”이라고 말했다.창업 후 최 대표는 “판매자와 구매자들이 ‘와 이런 서비스가 너무 필요했다’ ‘이 서비스 때문에 스트레스가 너무 줄었다’ ‘고맙다’라는 말을 들을 때 가장 보람을 느낀다”며 “보다 좋은 서비스로 보답하기 위해 더 노력해야겠다는 생각이 들며, 그간의 고생이 보답받는 느낌이다”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “식자재 수요자들에게 보다 저렴한 가격에 식자재를 공급하고, 공급사업자에겐 미수금 등의 사업 리스크를 줄여 그들에게 보다 안전하고 편리한 사업환경을 제공하는 기업이 될 것”이라며 “이를 위해 주문 수수료를 최소화하고 판매자와 구매자가 더 이상 식자재 주문으로 스트레스를 받지 않고 맛있는 음식을 만들 수 있는 게 본업에 집중할 수 있는 환경을 만들고 싶다”고 말했다.오더북은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com