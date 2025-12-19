[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 스피루리나 기반 고영양 젤리 식품을 개발하는 스타트업 ‘올빗’

양준길 올빗(ORBEAT) 대표



NASA가 지정한 미래식품 스피루리나를 한국적 기술과 감성으로 재해석

젤리 형태로 만들어 즐겁게, 간편하게, 그리고 친환경적으로 섭취할 수 있어

올빗은 ‘한 입으로 완성하는 우주의 영양’을 슬로건으로, 아이들도 즐겁게 먹을 수 있는 차세대 건강 간편식을 만드는 기업이다. NASA가 지정한 미래식품 스피루리나를 한국적 기술과 감성으로 재해석해, 지구와 우주를 잇는 푸드테크 기업을 지향한다. 양준길 대표(30)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 스피루리나를 원료로 한 젤리형 건강기능식품이다. “기존 캡슐이나 분말 형태는 아이들이 섭취하기 불편하고 거부감이 크다는 한계가 있었는데, 올빗은 젤리 형태로 만들어 즐겁게, 간편하게, 그리고 친환경적으로 섭취할 수 있도록 했습니다. 해조류성 필름을 활용한 Ooho 기술을 접목해 포장재를 최소화한 것도 차별화된 포인트입니다.”올빗의 경쟁력은 첫 번째로 원료 자체의 힘을 꼽을 수 있다. 스피루리나는 단백질 함량이 65% 이상이고 비타민과 미네랄까지 풍부해 NASA가 우주식품으로 채택할 만큼 검증된 원료다.두번째 경쟁력은 제형의 혁신이다. 아동 140명을 대상으로 설문조사를 진행했는데, 84%가 젤리 제형을 선호한다는 결과가 나왔다. 소비자 니즈와 제품 형태가 정확히 맞아떨어졌다는 것이 강점이다.세번째는 스토리텔링으로, 단순한 건강식품이 아니라 ‘우주인이 먹는 아이 건강 간편식’이라는 메시지로 부모와 아이 모두에게 어필할 수 있다는 점이 경쟁력으로 꼽힌다.양 대표는 B2B 시장에서는 유치원과 초등학교 등 교육기관과 협력해 파일럿 납품을 준비하고 있으며, 동시에 B2C 시장에서는 온라인 판매 채널을 구축해 부모들이 직접 구매할 수 있도록 하고 있다. 지역 장터, 팝업 스토어 등에서 제품을 먼저 선보여 소비자 반응을 확인하고, 이를 기반으로 마케팅 전략을 고도화할 계획이다.양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “중국, 캐나다, 미국에서 공부하면서 늘 고민했습니다. 앞으로 한국이 다가올 탄소 저감 시대와 우주항공 시대, 그리고 미래 식량 시장에서 어떤 포지션을 취해야 하겠느냐는 점입니다. 그 과정에서 가진 역량을 어떻게 보여줄 수 있을지, 어떤 문제를 풀어야 할지 자문했습니다. 그러다 미래 식량 자원으로 주목받는 스피루리나 배양에 관심을 갖게 되었습니다. 평소 자기관리를 좋아하는데, 피부 미용이나 운동할 때 스피루리나가 제격이라는 것을 느꼈습니다. 그러다 보니 이게 단순한 건강 보조 원료가 아니라, 탄소 저감과 우주식량까지 연결되는 자원이라는 점이 더욱 매력적으로 다가왔습니다. 초기 자금은 예비창업패키지를 비롯한 정부 지원사업과 지자체·대학 협력 프로그램을 적극적으로 활용해 마련했습니다.”올빗은 현재까지 정부와 지자체, 대학 지원 프로그램을 통해 약 6,100만 원 규모로 확보했다. 다만 본격적인 생산과 유통 확장을 위해서는 추가 자금이 필요하다고 보고, 향후 엔젤 투자와 벤처캐피털 투자를 단계적으로 유치할 계획이다. 올빗은 단순히 투자받는 것을 넘어서, 함께 성장할 수 있는 ‘파트너 투자자’를 찾는 중이다.창업 후 양 대표는 “무엇보다 사람들이 우리 이야기를 듣고 ‘스피루리나라는 미래 식량이 진짜 가능성이 있구나’ 하고 관심을 가져줄 때 큰 힘이 된다”며 “기후위기가 심각해지고 있는 지금, 한국이 글로벌 우주 항공시장의 주축이 되기 위해서는 서브 산업이 뒷받침되어야 한다. 항공우주 식품 스타트업이 그 생태계의 한 축이 될 수 있다면, 그것 자체가 큰 의미이자 보람이라고 생각한다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “단기적으로는 완제품을 1,000팩 제작해 내년 초 유치원·초등학교 5~10곳에 납품 계약을 체결하고 온라인 판매를 동시에 개시하는 것이 목표”라며 “중장기적으로는 케어푸드(고령층·환자식)와 항공우주 식품 시장으로 확장하고자 한다”고 말했다.“우리 비전은 명확합니다. 먼저 아이들에게는 건강을, 우리가 사는 지구에는 지속가능성을, 그리고 인류에게는 미래 식량 솔루션을 제공하는 기업으로 성장하는 것입니다.”올빗은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com