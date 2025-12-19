강정범 전남창조경제혁신센터 대표이사, “예비창업패키지 누적 201개사 선발, 전남의 주력 산업인 친환경·에너지, AI, 바이오, 푸드테크 등 기술창업 분야를 중심으로 육성”

- 전남창조경제혁신센터 숙원사업인 TIPS 운영사 선정

- 올해 처음으로 시행하는 ‘특화창업패키지’ 주관기관 선정, 친환경·에너지 분야의 유망 스타트업 31개사 발굴

- 우수 스타트업의 해외 진출을 촉진하기 위한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 운영

- 창업 초기 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 단계별 맞춤형 지원체계를 고도화

전남창조경제혁신센터는 중소벤처기업부와 전라남도의 관리·감독 및 재정지원을 받아 운영되는 창업 전문기관이자 공공액셀러레이터(AC) 및 TIPS 운영사이다.‘새로운 가치를 연결하는 기술창업의 허브’라는 비전을 가지고, 지역 창업 네트워크 주도, 스케일업 및 공공투자 기능 강화, 개방형 혁신 허브로 외연 확대를 하고자 노력하고 있다.강정범 전남창조경제혁신센터 대표이사는 “특히 전남의 주력 산업인 친환경·에너지, AI, 바이오, 푸드테크 등 기술창업 분야를 중심으로 유망 스타트업을 발굴·육성하고 있다”며 “지역의 전통문화와 고유 자원을 활용한 로컬 크리에이터를 육성하여 지역 골목상권 활성화에도 기여하고 있다”고 말했다.덧붙여 “더 나아가 스타트업의 성장을 위한 투자유치, 대·중견기업과의 오픈이노베이션, 매출 및 이익 창출을 위한 국내외 판로 개척 등 다양한 분야에서 스타트업의 성공적인 성장을 적극 지원한다”고 말했다. 전라남도 여수시에 소재한 전남창조경제혁신센터에서 강정범 대표이사를 만났다.“전남창조경제혁신센터는 예비 창업자의 창업 초기 단계부터 성장과 졸업까지, 단계별로 특화된 프로그램과 창업 유형에 따른 맞춤형 지원사업을 전략적으로 수립하여 스타트업의 성공적인 정착을 지원하고 있습니다. 창업 분야에 따라 기술창업과 일반 창업으로 지원하고 있습니다.기술창업 분야에서는 ‘예비창업패키지, 특화창업패키지, 전남 혁신기술 스타트업 지원사업’을 운영하고, 일반창업 분야에서는 ‘호남권 로컬크리에이터 육성사업, 신사업창업사관학교, 전남 로컬픽 청년창업 지원사업’ 등을 통해 지역자원을 활용한 로컬크리에이터를 육성하고 있습니다. 또한 6개 분야 전남 으뜸창업 멘토단을 활용한 전남 으뜸창업 플랫폼을 운영하여 스타트업의 멘토링을 지원하고 있습니다.투자분야에서는 투자 유망기업 발굴을 위한 Challenge-Up IR day, 투자 역량 강화를 위한 액셀러레이팅 프로그램, 전남창경센터 배치 프로그램을 활용하여 초기 스타트업 직접 투자를 통한 공공액셀러레이터 역할을 강화하고 있습니다.대·중견기업 기술 수요 스타트업을 발굴하고 협업을 통해 내부 혁신을 도출하는 오픈이노베이션 프로그램, 전남 농수산식품 판로 개척 지원을 위한 품평상담회 등 제품의 판로개척을 위한 지원프로그램도 운영하고 있습니다.”“첫 번째, 전남창조경제혁신센터 숙원사업인 TIPS 운영사 선정을 가장 큰 이슈라고 생각합니다. TIPS 프로그램은 혁신적인 기술 아이템을 보유한 유망 창업기업을 민간투자를 통해 발굴하고, 정부가 최대 5억원 규모의 연구개발(R&D) 및 사업화 자금을 지원하는 대표적인 기술창업 육성제도입니다. 향후 TIPS 선정에 협력기관으로 참여한 14개 기관과 함께 지역기술창업기업의 민간투자 유치, 글로벌시장진출, 기술사업화 촉진 등 다방면의 지원체계를 구축하겠습니다.두 번째, 전남창조경제혁신센터는 중소벤처기업부에서 올해 처음으로 시행하는 ‘특화창업패키지’ 주관기관으로 선정되어, 지역 스타트업의 성장 지원을 본격화하고 있습니다. 특화창업패키지 사업은 비수도권 소재의 신사업 분야 유망 스타트업이 빠르게 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 제공하는 시범 사업으로, 전국 19개 창조경제혁신센터 중 전남창조경제혁신센터와 충남창조경제혁신센터 단 2곳이 선정되었습니다. 본 사업은 스타트업의 투자 실적과 성장 규모 등을 기준으로 모집유형을 세분화하고, 전담 대기업 GS 칼텍스를 비롯하여 한전 KPS, 현대삼호중공업 등이 오픈이노베이션 프로그램에 협업하였습니다.현재 친환경·에너지 분야의 유망 스타트업 31개사의 성장을 지원하고 있으며 투자 재원 10억 원을 조성하여 성장 가능성이 높은 스타트업에 직간접 투자를 지원할 계획입니다.또한 글로벌 시장진출을 위하여, 중국 산둥성 정부 및 한중과학기술서비스협회와의 네트워크를 기반으로 해외 체류형 IR과 글로벌 네트워크 연계 프로그램을 추진하여 지역 스타트업이 해외 시장에서 실질적인 성과를 도출하였습니다. 센터는 이번 특화창업패키지 사업을 통해 전남지역 전략사업인 친환경·에너지 분야 스타트업의 경쟁력을 강화하고, 대한민국을 대표하는 기술창업 중심지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.”“전남창조경제혁신센터는 2020년부터 예비창업패키지를 시작해서 올해 2025년도까지 201개사를 육성하였고 매년 평균 30개사 이상을 발굴하고 있습니다. 2024년에는 31개 기업을 발굴하여 사업화 지원금은 14억 8800만원을 예비 창업자에게 지원하였습니다. 전년도 예비창업패키지 선정기업의 성과를 말씀드리면, 협약 기간(8개월) 동안 신규고용 창출 40명, 지식재산권 46건, 매출액 11억, 직·간접 투자유치 4억 원이라는 성과를 달성하였습니다.”“예비창업패키지는 중소벤처기업부와 창업진흥원의 가이드에 따라 모집과 선발이 이뤄집니다. 2025년 2월 중순부터 약 4주간 모집 공고를 하였고, 창업진흥원 시스템에서 요건 검토가 완료된 지원자들 대상으로 사업계획서 기반으로 서류 및 발표 평가를 통해 선발하였습니다. 평가위원은 창업진흥원 전문가 풀에 등록되어 검증을 마친 분야별 전문가로 구성했으며, 전남창조경제혁신센터에서는 공정한 평가가 이뤄지도록 진행하였습니다. 또한 전남창조경제혁신센터에서 실시하는 예비창업패키지에 대한 전반적인 프로그램을 설명하기 위해 모집 기간 내 온·오프라인 사업 설명회, 창업자 개별 상담회를 개최하였습니다. 올해 같은 경우에는 서류 평가 통과자들 대상으로 사전인큐베이팅을 운영하였으며, 리더십, 기업가정신 등 창업 현장에서 요구되는 역량 검증 및 전문가 멘토링을 통해 사업계획서 보완과 고도화하는 시간을 가졌습니다. 이를 통해 보다 더 우수한 스타트업을 선발할 수 있었습니다.”“전남창조경제혁신센터는 스타트업이 창업 초기 단계에서 성공적으로 성장할 수 있도록 다양한 프로그램과 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이를 위해 센터는 메이커스페이스와 전남 으뜸창업 플랫폼을 통해 시제품 제작 지원과 아이템 피봇팅(Build-Up Camp), 액셀러레이팅, IR 데모데이, 전문가 멘토링, 네트워킹 등 창업 전 과정에 걸친 종합적인 지원을 제공하고 있습니다. 특히 예비창업패키지 선정기업을 대상으로는 선배 창업자와 전문가 멘토링을 통해 창업 아이템의 시장성, 비즈니스 모델, 시제품 완성도를 검토하고, 투자유치와 정부 지원사업 매칭을 위한 전략 수립과 향후 사업 방향 논의를 지원합니다. 이를 통해 스타트업은 단순히 아이디어를 실행하는 단계에서 나아가, 실질적인 사업화까지 이어갈 수 있는 기회를 확보하게 됩니다.또한 센터는 스타트업 간 소통과 협업을 활성화하기 위해 성공기업 강연, 멘토링, 투자 상담회, 기업 전시회 등 다양한 참여 기회를 제공합니다. 이러한 프로그램을 통해 스타트업은 선배 기업과의 경험 공유뿐만 아니라, 투자자 및 기업 파트너와의 연결을 강화하며 창업 생태계 내에서 자신만의 네트워크를 확장할 수 있습니다. 아울러 전남창조경제혁신센터는 예비창업패키지 선정 기업에게 매년 공공기관 직접투자를 진행하고 있습니다. IR 발표 등 최종 성과 도출을 위한 심층 지원을 제공하며, 공공기관 직접투자를 받은 기업들이 우수한 성과를 창출할 수 있도록 돕고 있습니다. 이처럼 전남창조경제혁신센터는 창업 초기 단계에서부터 투자유치, 사업 확장, 시장 진입까지 스타트업이 지속적으로 성장할 수 있도록 전방위적 지원체계를 운영하며, 지역 창업 생태계의 경쟁력 강화와 스타트업의 성공적인 정착을 위해 앞장서고 있습니다.”“대표적으로 솔라라이즈 주식회사(대표 김영진)를 꼽을 수 있습니다. 솔라라이즈는 지능형 태양광 인버터와 통합 제어 플랫폼을 개발하는 기술 벤처로, 실시간 진단과 능동 제어를 결합한 차세대 전력 변환 솔루션을 통해 국내 신재생에너지 산업의 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.2023년 예비창업패키지에 선정된 솔라라이즈는 최소 데이터 샘플링 기반의 실시간 상태 진단 및 능동 제어 기술을 적용한 지능형 인버터 ‘Verter King’을 개발하였습니다. 이 제품은 태양광 스트링 단위의 최대 전력점 추종(Global MPPT)을 통해 발전 효율을 향상하고, I–V 스캐닝 데이터를 활용한 O&M 서비스를 제공하여 발전소 운영 효율과 수익성을 높입니다. 같은 해 포스코 IMP 25기에 선정되고 포항 MBC 기업 인터뷰를 통해 기술력을 소개하였으며, 중소벤처기업부 창업성장기술개발사업과 TIPS 프로그램에 연이어 선정되어 기술 검증과 상용화를 본격적으로 추진하였습니다. 2024년에는 초기창업패키지 우수기업으로 선정되어 연료전지 및 수전해 시스템용 스마트 컨버터 제어 솔루션을 개발하였고, 포항공과대학교 기반 HILS 시뮬레이션 검증을 통해 기술 신뢰성을 입증하였습니다. 대한민국 물산업 혁신창업대전 우수상을 수상하며 기술력과 시장성을 인정받았고, 전남창조경제혁신센터로부터 약 3억 원 규모의 투자를 유치하며 민간 투자 기반을 강화하였습니다. 솔라라이즈는 정부 R&D 과제와 민간 실증 사업을 지속적으로 확대하며, 앞으로도 RE100, 분산에너지, AI 기반 전력제어 등 차세대 에너지 기술 분야로의 확장을 통해, 대한민국의 지속가능한 에너지 전환과 산업 생태계 고도화에 기여할 계획입니다.”“전남 으뜸창업 플랫폼을 설명할 수 있겠습니다. 전라남도에서 지원받아 6개 분야 전문가 100명의 멘토단을 구축하고, 전남 도민 누구나 온라인을 통해 상담 신청부터 멘토 매칭까지 간편하게 이용할 수 있으며, 창업자가 원하는 멘토를 선택하여 멘티 중심의 1:1 맞춤형 시스템으로 운영합니다.또한, 예비 창업자의 창업 현실화, 초기 창업자의 안정화 등 실질적인 도움 제공을 위해, 장소·시간 제약 없는 화상 멘토링 및 최대 6회의 멘토링을 무료로 지원합니다.”“지난해부터 전라남도 김영록 도지사의 적극적인 지원을 바탕으로, 전남 우수 스타트업의 해외 진출을 촉진하기 위한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램을 운영하고 있습니다. 본 프로그램은 글로벌 액셀러레이터 PNP, 와이앤아처 등과 협력하여 딥테크 기반 스타트업을 발굴하고, 현지 IR 및 비즈니스 밋업 프로그램을 통해 글로벌 시장 진입 기회를 제공하였습니다.또한, △독일 현지에서 진행된 모빌리티 분야 해외 실증(POC) 사업 및 현지 파트너 연계 지원 △한중과학기술서비스협회와 협력한 ‘중국 산둥성 비즈니스 밋업 및 IR 프로그램’ 등 다양한 국제 협력 네트워크를 개척하였습니다. 특히, 테크기반 스타트업을 중심으로 ‘한중 혁신대회’, 의료분야 ‘한·중 의료산업 융합 발전대회’ 등 우수 스타트업을 추천하여 투자유치, 기술 검증, 사업화 기회 확보 등 실질적인 성과 중심의 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.이와 함께, 예비창업패키지 선정기업을 대상으로 일본 KSC도쿄 벤치마킹한 글로벌 진출 프로그램도 추진하여, 초기 단계 스타트업이 해외 시장에서 성장할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.”“전남창조경제혁신센터는 2025년 TIPS(민간투자주도형 기술창업지원) 주관기관 공모에 선정됨에 따라, 도내 우수 스타트업에 대한 투자유치 기반을 강화하고 혁신 창업 생태계 조성에 박차를 가할 계획입니다. 향후 센터는 공공액셀러레이터로서의 기능을 한층 강화하여, 창업 초기 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 단계별 맞춤형 지원체계를 고도화해 나가겠습니다.특히 ‘투자 사막의 오아시스’라 불리는 전남 지역에 민간 투자 생태계를 활성화하고, 우수 스타트업이 전남을 기반으로 성장할 수 있는 선순환 구조를 구축하겠습니다. 또한 기술창업뿐만 아니라 로컬 기반 창업, 청년창업 등 다양한 분야의 스타트업을 발굴·육성하여 매출 확대, 고용 창출, 투자 촉진 등 지역경제에 실질적인 성과를 창출하는 데 주력할 예정입니다.아울러 글로벌 협력 네트워크를 확장하여 국내외 투자자 및 대기업과의 연계를 강화하고, 혁신기업이 세계 시장으로 진출할 수 있는 성장 사다리 역할을 지속적으로 수행하겠습니다. 전남창조경제혁신센터는 이러한 노력을 통해 전남이 대한민국 남부권 창업·투자의 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com