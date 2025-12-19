[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 심장질환 전문 의료 AI 서비스 ‘코라솔리드’

김완기 코라솔리드 대표



코라솔리드는 심장 질환 치료와 관련된 의료서비스 곳곳에 사용될 AI 프로그램을 제작하는 기업이다. 심장혈관흉부외과 전문의인 김완기 대표(43)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 심장 질환 치료와 관련된 의료서비스 곳곳에 사용될 AI 프로그램이다. 세부적으로 수술실 보조 프로그램, 의사를 위한 연구 보조 프로그램, 그리고 심장질환자의 외래 진료를 도와줄 프로그램 등을 제작 중이고, 곧 상용화될 예정이다.수술실 보조 프로그램은 2024년을 기점으로 VISION AI 기술이 비약적인 발전을 하면서 개발에 박차를 가하고 있다. 심장 수술을 하는 동안 촬영된 영상을 통해 얻은 영상 데이터를 AI 기술을 통해 분석하고, 그 결과를 수술의에게 제공한다.김 대표는 “그런 경우가 많지는 않지만 수술 과정에서 수술의가 한곳에 집중하느라 놓칠 수 있는 부분을 AI가 보조적으로 감지하면서 수술의 안전함과 정교함을 더해준다”며 “또한 수술의 과정을 일차적으로 AI 언어모델을 통해 요약해 줘 수술자의 에너지를 진료와 수술에 집중할 수 있도록 도와준다”고 말했다.연구보조 프로그램은 심장질환을 연구하는 의사들을 위한 통합검색 프로그램이다. 현재 상용화되었으며, 대학병원에서 사용 중이다. 이 데이터를 바탕으로 외래에서 환자와 의사의 만남을 더 가치 있고 효율적으로 만들어 줄 프로그램을 제작 중이다.코라솔리드 제품의 경쟁력은 현직 심장수술 전문의의 필요성에 의해 만들어졌다는 점과 전문가 집단에 검증받은 전문성을 꼽을 수 있다.“AI 기술은 갈수록 더 좋은 기술이 나오고 학습 과정이 늘어나면서 정확도도 정확하기에 우리 프로그램은 시간이 지날수록 그 효용성이 증대될 것입니다. 또한 프로그램을 개발하면서 현직 의사로 있기에 프로그램 사용의 최전선에서 환자와 의사에게 제품에 대한 피드백을 받고 바로 반영할 수 있다는 장점도 있습니다.”김 대표는 마케팅에 대해 “소수의 전문가를 위한 프로그램으로 전문성을 가진 집단으로 마케팅이 필요하다”며 “현직 대표 의사로 학회 활동에 참여하며 프로그램을 자연스럽게 알려 나갈 계획”이라고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “업무를 하는 데 있어서 목표는 항상 같습니다. 더 안전하고 효율적인 심장 수술을 할 수 있는 방법을 고안하는 것입니다. 그 길의 본질에는 의사로서 손기술을 갈고 닦는 것이 기본이겠지만, AI 기술이 나날이 발전하는 현시대에 수술의의 정교한 손기술에 날개를 달아 줄 무기 같은 프로그램을 개발하고 싶다고 생각하게 됐습니다. 이와 같은 마음으로 코라솔리드를 설립하게 되었습니다. 마침 제 4차 산업혁명이라 여겨지는 AI 기술의 발전으로 의학의 한계를 한 단계 뛰어넘을 기회가 주어졌고, 이러한 기술들의 응용 가능성이 커지면서 정교한 의료 서비스에 접목 가능성을 보았습니다.”초기 자금은 그동안 모아온 돈으로 마련했다. 현재는 정부에서 주관하는 사업인 예비창업 패키지사업 프로그램과 지역 내에서 진행 중인 지원 프로그램에서 도움을 받고 있다.“다음에 대학 흉부외과 교수들과 협업하여 연구도 같이 진행하며 연구비를 수주할 계획입니다. 프로그램들이 어느 정도 안정 궤도에 오르면 투자 유치도 활발히 해 볼 예정입니다. 이 프로그램은 환자에게 물리적 힘이 가해지는 수술 공간에서 멀리 떨어져서 움직임을 조작하는 로봇수술에 도움을 크게 줄 수 있어 수술용 로봇 회사와 협력할 계획도 가지고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “현재 수술실에서 사용할 AI 영상 프로그램의 초기 버전이 테스트 중인데 결과가 예상했던 만큼 잘 나와서 매우 기쁘다”며 “앞으로 보람을 느낄 일이 많이 생겼으면 좋겠고, 그만큼 노력할 것”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “병원에서 근무하면서 행하는 많은 업무에 AI 기술의 도움이 될 만한 분야가 아주 많다”며 “우리는 이런 프로그램들을 만들어가면서 심장질환으로 치료를 받는 환자들을 위한 통합 솔루션을 제공하고, 그러한 일을 하는 국내 대표 기업이 되고 싶다”고 말했다.코라솔리드는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com