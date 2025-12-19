[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 마이크로바이옴 기반 사료 첨가제와 기능성 사료 개발하는 스타트업 ‘큐랩’

임한규 큐랩 대표



양식 동물의 건강과 양식장 환경까지 개선할 수 있는 사료 첨가제를 개발

임 대표 국립목포대학교 수산생명의학과 교수로 교내 실험실 창업

주식회사 큐랩은 양식 수산물의 건강한 성장을 위해 마이크로바이옴 기반 사료 첨가제와 기능성 사료를 개발하여 보급하는 기업이다. 국립목포대학교 수산생명의학과 교수인 임한규 대표(56)가 2025년 6월에 설립했다."㈜큐랩의 회사 형태는 일반 회사들과 다르게 대학교 내에 회사가 있는 실험실 창업 기업입니다. 실험실 창업을 선택한 이유는 첫째, 연구 결과의 빠른 사업화입니다. 즉 연구실에서 얻어지는 우수한 연구 결과를 빨리 산업에 적용하기 위해서입니다. 두 번째, 제품에 대한 새로운 기술 도입과 업그레이드를 신속하게 진행하기 위해서는 R&D가 필수적인데 작은 기업에서 R&D 조직을 운영하고 직접 R&D를 수행하는 것은 어렵습니다. 세 번째, 우수한 인력의 도움을 받고 고가 장비를 활용하기 쉽기 때문입니다. 대학에는 다양한 분야에 많은 전문가가 있고 많은 장비가 설치되어 있습니다. ㈜큐랩은 실험실 창업의 이러한 장점들을 활용하여 돈 잘 버는 기업이 아니라 국내외적으로 가장 기술력이 높은 기업이 되는 것이 목표입니다."국내에서 국민 1인당 수산물 소비량은 연간 68.4㎏으로 67.0㎏인 쌀이나 66.2㎏인 육류보다 많다. 그리고 이 수치는 2011년 52.6㎏이었던 것에 비하면 24% 이상 늘어났고 이러한 증가는 대부분 양식 생산량이 늘어났기 때문이다. 그러나 양식 생산량이 늘어나는 긍정적인 측면 뒤에 양식에서의 대량 생산은 양식 동물의 스트레스와 질병으로 인한 폐사를 증가시켜 양식 어민들에게 막대한 경제적 손실을 입히고 있다."해양수산부가 2018년부터 2025년까지 60개 양식장을 표본 조사한 결과 질병에 의한 피해 규모가 약 2,500억원에 달한다고 추정했습니다. 실제로는 이보다 훨씬 많을 것으로 예상합니다. 이러한 손실을 줄이기 위해 양식 어민들은 많은 항생제와 약품을 사용하고 있기 때문에 경제적인 부담뿐만 아니라 항생제 내성균 출현이나 환경 오염, 식품 안전성 위협 등과 같은 문제들이 나타나고 있습니다. ㈜큐랩은 이러한 문제들을 해결하기 위해 첨가제에 주목했습니다. 특히 인간과 같은 후천성 면역체계를 가지지 않아 백신을 만들 수 없거나 만들어도 처리가 어려운 양식 동물의 경우 처음부터 건강하게 키우는 것이 매우 중요합니다."㈜큐랩은 양식 동물의 건강과 양식장 환경까지 개선할 수 있는 사료 첨가제를 개발하게 되었으며, 이 첨가제는 동물마다 생물학적인 특성에 따라 면역력을 높이기 위한 보조제와 마이크로바이옴 기반 미생물이 포함되어 있다.㈜큐랩의 경쟁력은 3가지로 요약할 수 있다. 첫째, 제품에 대한 과학적인 데이터다. ㈜큐랩의 제품은 연구 결과를 바탕으로 만들어지고 과학적인 실험을 거쳐 검증되었다. 둘째, 제품은 현장에서 사용자(양식장 관리자나 책임자)의 검증을 거치기 때문에 산업적 효과에 대한 신뢰를 받고 있다. 셋째, 사용자와의 협력 관계라는 점이다. ㈜큐랩은 수시로 항상 사용자와 소통하는 체계(플랫폼 제작 중)를 가지고 있고 이 체계를 고도화시키고 있다. 단순히 제품을 판매하는 것에 끝나지 않고 제품의 효과(양식장 데이터), 사용상의 문제점 등 다양한 정보를 제공받고 분석하여 사용자에게 컨설팅하는 체계를 구축하여 ㈜큐랩과 사용자가 함께 제품을 업그레이드시키고 있다."수산양식 분야의 마케팅은 매우 보수적인 특징을 가지고 있습니다. 즉 양식장 관리자나 책임자가 직접 제품의 효과를 경험하지 않으면 효과를 믿지 않습니다. 그리고 양식과 관련된 정보를 습득하는 경로도 같은 일을 하는 소수 그룹의 구성원들로 매우 단순하고 폐쇄적입니다."그래서 임 대표는 어민들과 직접 소통하는 방법을 선택했다. 첫 번째는 현장 실증 실험을 많이 진행하는 것이다. 직접 어민들이 시제품을 사용하게 하고 거기서 과학적으로 데이터를 획득하여 결과를 보여주면 양식산업 분야 특성상 자연스럽게 입소문이 나고 제품에 대한 관심도가 높아진다. 두 번째는 지난 10년 이상 함께 공동연구를 수행한 참여 기업들을 활용하는 것이다. 이들은 직접 연구결과를 경험했거나 오랜 공동 연구를 통해 신뢰가 형성된 매우 충성도 높은 고객이다. 이들이 제품 선전과 보급의 중심으로 작용하고 있다. 셋째는 제품의 직접인 홍보보다는 관련분야 최신 정보나 산업 동향에 대한 현장 세미나나 설명회를 자주 개최하여 어민들이 자연스럽게 제품에 관심을 가지고 선택할 수 있도록 만드는 것이다.임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "2022년 12월부터 2024년 12월까지 국립목포대학교 산학연구처장 겸 산학협력단장을 역임했었습니다. 특히 산학협력단장은 대학의 모든 연구 사업을 총괄하는 자리로 교수들이 연구사업을 통해 매우 우수한 연구 결과들을 만들어 내는 것을 보았습니다. 그런데 연구 사업의 결과들이 대부분 우수한 논문이나 특허로 발표만 되고 사업이 종료된다는 사실을 알게 되었습니다. 즉 대부분의 교수가 연구 결과를 사업화로 연결할 수 있다는 사실을 인지하지 못하고 있고, 또 사업화 과정도 잘 모르고 있습니다. 그래서 산학협력 단장 임기를 마치면 저부터 연구한 결과를 잘 정리해서 그중에서 사업화할 수 있는 아이템을 골라 시범적으로 창업을 직접 해보고 그 과정을 교수들에게 소개하여 교원 창업을 활성화하고 싶었습니다."㈜큐랩은 6월 말에 법인 등록을 마쳤고 이제 상표 제작, 제품 패키지 디자인, 홈페이지 설계 등을 하고 있는 상태다. 기업을 성장시키기 위해 당연히 투자 유치 계획이 있으며 현재, 초기 투자사 및 기관 투자사 대상 IR 발표 및 미팅을 준비하고 있다. 현재 창업진흥원과 해양수산부의 창업 관련 사업을 수주하여 확보된 자금으로 시제품을 생산하여 현장 검증 시험을 진행하고 있고 사용자 반응이 좋아 8월부터 양산 초기 단계로 진입했다.창업 후 임 대표는 "가장 보람이 있었던 것은 주문받아 정식으로 제품을 판매한 순간"이라며 "㈜큐랩에서 만든 제품을 사용하여 어린 전복을 사육한 후 올여름 고수온에서도 큰 피해 없이 잘 자라는 모습을 보았을 때 뿌듯했다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 "우리 제품에 대한 대상 동물은 우리나라에서 양식을 많이 하는 전복, 광어, 새우다. 이들 중 광어와 전복은 내수 시장을 타겟으로 하고, 새우는 해외 특히 태국, 베트남, 인도네시아를 타겟으로 성장 계획을 세우고 있다"며 "지금은 첨가제와 기능성 사료를 주 제품으로 판매하지만, 미래에는 양식에 관한 total solution을 제공하는 플랫폼업체로 변화시킬 계획"이라고 말했다."예를 들어 고객(어민)들이 사료나 첨가제를 매개로 네크워크를 구성하고 이를 통해 데이터를 수집하고 서로 결과를 공유하고 이를 분석하여 양식 전반에 관련된 다양한 서비스를 제공하는 플랫폼을 만드는 것이 최종 목표입니다."㈜큐랩은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.