[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 기반 광고 영상 제작하는 솔루션을 개발하는 스타트업 ‘클립스 스튜디오’

클립스 스튜디오는 광고 자동화 솔루션을 만드는 기업이다. 김채림 대표(24)가 2025년 7월 설립했다.“광고팀이나 마케팅 인력이 부족한 스타트업·중소기업을 위해 AI 기반 광고 영상 제작과 광고 영상 제작 도구인 AI 에이전트 솔루션을 개발하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘AI 에이전트’다. 사용자가 브랜드 자산(로고·컬러 등)과 간단한 텍스트 프롬프트만 입력하면, AI가 광고 기획, 이미지, 영상까지 자동으로 제작한다. 기존 촬영이 필요했던 방식에서 벗어나 광고 영상을 누구나 쉽게 만드는 것을 목표로 하고 있다.클립스 스튜디오의 경쟁력은 두 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 브랜드 맞춤형 AI 최적화다. 기존 서비스들은 범용적인 툴이 대부분인데, 클립스 스튜디오는 각 브랜드의 고유한 스타일과 분야별 특성에 맞춰 AI 모델을 최적화하는 로직을 개발하고 있다.“AI 에이전트는 기존 text-to-video로 제작할 때 창작자가 원하는 대로 나오지 않는 문제들을 해결하기 위해 텍스트, 이미지, 영상 프로세스로 사용자를 최적화합니다.”두 번째는 진짜 쉬운 사용성이다. “클립스 스튜디오가 이 도구를 개발하기 위해 각종 설문조사를 진행했는데, 이때 사용자들은 ‘AI 영상 제작이 생각보다 어렵다’ ‘어떤 AI 모델을 써야 할지 모르겠다’ ‘한국어 지원이 안 되는 경우가 많아 답답하다’는 의견을 많이 줬습니다. 그래서 대화형이 아닌 직관적인 영상 제작 툴 방식으로 접근했습니다. 복잡한 프롬프트 작성이나 모델 선택 고민 없이, 브랜드 자산만 등록하면 AI가 알아서 최적의 결과물을 만들어주는 것입니다. 브랜드에 특화되면서도 정말 쉬운 광고 제작 도구를 만드는 것이 클립스 스튜디오의 차별점입니다.”클립스 스튜디오는 현재 개발 단계라서 본격적인 마케팅은 진행하지 않고 있다. 하지만 김 대표는 AI 영상들을 인스타그램에 올려서 사용자들의 반응을 살펴보고 있다. 실제로 어떤 스타일의 광고가 관심을 받는지, 어떤 부분에서 피드백이 오는지 확인하면서 서비스 개선에 참고하고 있다.“웹사이트를 통해서도 문의를 받고 있는데, 이를 통해 잠재 고객들이 어떤 니즈를 가졌는지 파악하고 있습니다. 정식 런칭 전까지는 이런 방식으로 시장의 반응을 체크하면서 제품을 다듬어 나갈 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전, 스타트업·중소기업들이 광고·마케팅에서 시간과 비용의 한계로 어려움을 겪는 것을 자주 봤습니다. 광고를 누구나 쉽게 만들 수 있다면 시장이 크게 달라질 것이라는 문제의식에서 출발했습니다. 초기 창업 자금은 정부지원사업(예비창업패키지)과 창업팀 자력으로 마련했습니다. 현재 2026년 말까지 초기 시드투자 유치를 목표로 하고 있으며, 기술 내재화와 구독 서비스 상용화에 집중적으로 투자할 계획입니다. 그리고 이를 위해 사용자에게 맞는 AI 모델 로직 최적화 같은 경우는 특허를 준비할 예정입니다.”창업 후 김 대표는 “AI로 만든 광고에 대한 사람들의 반응이나 실제로 브랜드들이 활용해 만족하는 것을 보면서, ‘기존에 불가능했던 것을 해냈다’는 피드백을 받을 때 큰 보람을 느낀다”며 “특히 개발 단계에서 몇 번 사용자 테스트를 하면서, 실제 마케팅 인력이 부족한 브랜드들이 우리 툴에 대한 긍정적인 피드백을 줄 때 뿌듯하다는 생각이 든다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “올해 11월에는 구독형 서비스를 정식으로 런칭할 예정”이라며 “그동안 개발해 온 기능들을 실제 사용자들이 체험할 수 있도록 서비스화하는 것이 첫 번째 목표”라고 말했다.“2025년부터 2026년까지는 AI 에이전트의 통합 고도화에 집중할 계획이다. 지금은 각각의 기능들이 분리되어 있는데, 이를 하나의 완성된 시스템으로 통합하고 더 정교하게 만들어가려고 합니다. 동시에 저희만의 핵심 기술에 대한 특허 출원도 진행할 예정입니다. 장기적으로는 3년 이내에 B2B SaaS형 광고 자동화 플랫폼으로 자리 잡는 것이 목표입니다. 쉽게 말하면 ‘광고 분야의 Canva’가 되고 싶습니다. Canva가 디자인을 누구나 쉽게 만들 수 있게 해준 것처럼, 우리는 광고 영상을 누구나 쉽게 제작할 수 있는 그런 서비스로 성장하고 싶습니다.”클립스 스튜디오는 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com