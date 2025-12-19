[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 훈련용 가짜 보이스피싱 전화 개발하는 ‘한국AI지능정보원’

정연수 한국AI지능정보원 대표



실제 상황에서 당황하지 않도록 AI와 대화를 연습할 수 있는 앱을 개발

약 30,000개 문장으로 데이터를 만들고 있어 현실적으로 연습할 수 있어

한국AI지능정보원은 보이스피싱을 예방하기 위해 훈련용 보이스피싱 전화를 개발하는 기업이다. 실제 상황에서 당황하지 않도록 AI와 대화를 연습할 수 있는 앱을 개발 중이다. 정연수 대표가 올해 7월에 설립했다.“요즘 하루가 멀다고 보이스피싱 뉴스가 나옵니다. 특히 우리 부모님 세대가 많이 당하시는데, 작년에만 피해액이 무려 6천억 원을 넘었습니다. 60대 이상 어르신들이 전체 피해자의 절반이 넘는다는 통계를 보고 정말 마음이 아팠습니다. 지난 20년간 IT와 AI 분야에서 일해왔는데, 이런 기술이 단순히 편의를 위한 게 아니라 정말 우리 가족들을 지키는 데 쓰여야겠다는 생각이 들었습니다. 만들고자 하는 건 아주 간단합니다. 우리 부모님이 전화벨 소리에 놀라지 않는 세상입니다.”대표 아이템은 ‘AI로 만든 가짜 보이스피싱 전화’다. “어르신들이 ‘조심하세요’라는 말씀만 듣고 실제로 전화가 오면 당황합니다. 그래서 미리 연습할 수 있게 만들었습니다.”첫 번째로, 앱에서 실제 보이스피싱 상황을 체험해 볼 수 있다. 진짜 사기꾼이 전화한 것처럼 느껴지도록 AI가 자연스럽게 대화를 이어간다. 두 번째로, 각 지역 사투리로 이야기한다. 전라도 할머니는 전라도 말투로, 경상도 할아버지는 경상도 말투로 각 지역에 맞는 사투리로 이야기한다. 지금까지 약 30,000개 문장으로 데이터를 만들고 있어 현실적으로 연습할 수 있다. 세 번째로, 연습하면서 어떤 부분에서 많이 속는지 분석해서 그 부분을 집중적으로 다시 연습할 수 있게 도와준다.이 연습용 가짜 보이스피싱 전화는 ‘직접 해보는 것’에서 경쟁력이 있다. 지금까지는 대부분 강의실에서 "‘이런 전화가 오면 조심하세요’라고 설명만 했지만, 한국AI지능정보원은 어르신들이 실제로 스마트폰을 들고 연습하게 만든다.“여기서 중요 것은 어르신들도 쉽게 쓸 수 있어야 한다는 것입니다. 그래서 글자도 크게, 음성 안내도 친절하게, 터치하는 버튼도 간단하게 만들었습니다. 지역별 맞춤형이라는 점이 정말 강력합니다. 서울 말투와 부산 말투가 다르고, 사기꾼들도 사투리를 이용해서 접근합니다. 각 지역에 맞는 시나리오를 제공해서 더 현실감 있는 훈련이 가능합니다.”정 대표는 발로 뛰는 마케팅을 진행 중이다. 전남 지역 경로당이나 복지관에 직접 찾아가서 시연하고 있다. 더불어 기관 협력도 진행 중이다. 대학 평생교육원이나 은행 지점에서 금융사기 예방 교육할 때 한국AI지능정보원 프로그램을 활용 중이다. 또한 교재와 앱을 함께 제공하는 월 구독 서비스를 준비하고 있는데, 월 3만 원 정도로 전국 어디서나 이용할 수 있게 할 예정이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “50대가 되니까 이제 돈만 버는 일보다는 의미 있는 일을 하고 싶었습니다. 결정적인 계기는 지인이 보이스피싱에 당해서 3000만 원을 잃은 사건이었습니다. 그분이 ‘나도 조심한다고 했는데 막상 전화가 오니까 머리가 하얘졌다’고 했습니다. 그때 깨달았습니다. 아무리 ‘조심하세요’라고 해도 실제 상황에서는 당황할 수밖에 없다는 것이었습니다. 그래서 미리 연습할 수 있는 시스템을 만들기로 했습니다.”초기 자금은 개인 자금과 정부 예비창업패키지 지원사업으로 마련했다. 현재 프리시드 라운드로 3억 원 정도 투자를 진행하고 있다. 이 자금으로는 더 많은 지역 방언 데이터를 만들고, 앱을 더 완성도 있게 개발해 전국 지자체로 확산할 예정이다. 앞으로는 금융기관이나 보험회사와 연계해서 의무 교육 과정으로 만드는 게 목표다.창업 후 정 대표는 “얼마 전에 경로당에서 시연했는데, 한 할머니께서 ‘이제 전화 받는 게 무섭지 않아’라고 말했습니다. 그 순간 정말 가슴이 뭉클했습니다. 또 어떤 할아버지는 ‘내가 이런 걸 스마트폰으로 할 수 있을 줄 몰랐네’라고 하면서 되게 뿌듯해하는 모습을 보니까, 기술이 정말 사람들 삶을 바꿀 수 있구나 싶다. 무엇보다 이런 일을 통해서 누군가의 노후 자금을 지킬 수 있다는 게 창업자로서 가장 큰 보람”이라고 말했다.한국AI지능정보원은 기획, 개발, 디자인 분야별로 한 명씩 총 4명이 함께하고 있다. “특별한 건 자문단입니다. 경찰청에서 보이스피싱 수사 담당자, 금융보안 전문가, 변호사들이 도움을 주고 있습니다. 덕분에 실제 사기 수법이나 법적인 부분까지 정확하게 반영할 수 있었습니다. 올해 안에는 데이터 전문가와 시니어 UX 디자이너를 추가로 영입할 예정입니다. 어르신들이 더 쉽게 쓸 수 있게 만드는 게 가장 중요하기 때문입니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “올해는 전남 지역에서 실증을 마무리하고 앱을 완성하는 것이 목표”라며 “내년에는 전국 지자체로 확산하고, 특히 은행이나 보험회사 교육과 연계할 것”이라고 말했다.“그다음에는 해외 한인사회나 고령화가 심한 일본 같은 나라까지 진출하고 싶습니다. 장기적으로는 보이스피싱뿐만 아니라 모든 디지털 범죄를 예방하는 플랫폼으로 키우는 게 꿈입니다. 한국AI지능정보원이 디지털 세상을 안전하게 만드는 회사로 기억되고 싶습니다.”한국AI지능정보원은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을이진호 기자 jinho2323@hankyung.com