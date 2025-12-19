[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 황칠나무 기반 건강식품 개발하는 스타트업 ‘해풍담은 진도황칠’

박경옥 해풍담은 진도황칠 대표



해풍담은 진도황칠은 산림청 선정 우수 임산물인 황칠나무를 진도군의 우수한 특산물(울금, 구기자 등)과 결합하고, 현대적인 라이프스타일에 맞춘 멀티 건강보조식품으로 가공하는 기업이다. 박경옥 대표(49)가 2025년 8월에 설립했다."가족사로 황칠나무의 놀라운 효능을 알게 되었고 그 가치를 깨달았습니다. 산림청 선정 우수 임산물로서 항암 효과, 간세포 보호, 당뇨 개선, 항산화 작용 등 과학적으로도 입증된 황칠나무를 현대인의 건강식품으로 개발했습니다. 많은 사람에게 건강하고 활력 있는 삶을 제공하고자 사업을 진행하게 됐습니다."박 대표는 황칠나무의 재배량이 전라남도에서 99%를 차지하는데 낮은 가격에 외지 유출되는 현실에 큰 안타까움을 느꼈다. 이에 황칠나무를 진도군의 우수한 특산물(울금, 구기자 등)과 결합하고, 현대적인 라이프스타일에 맞춘 멀티 건강보조식품으로 가공하여 진도군의 대표 특산품으로 육성하고자 마음먹었다.무농약으로 직접 재배한 황칠나무 농장 약 3,000평에서 원료를 채취하여 고부가가치 제품으로 가공했다. 차후 원료가 부족할 경우 진도군 현지에서 직접 수매해 사용 할 계획이다."지역 농가에 안정적이고 정당한 수익을 보장하고, 나아가 일자리 창출을 통해 진도 지역 경제 활성화에 이바지하는 '착한 기업'이 되는 것을 사명으로 하고 있습니다."대표 아이템은 서남해안의 청정한 해풍을 맞고 자란 우수한 품질의 황칠나무와 구기자, 울금을 고농축으로 혼합한 제품이다. 구체적으로 황칠과 구기자 액기스를 혼합한 '황칠구기자 진액'과 황칠과 울금을 혼합한 '황칠울금 진액' 2가지 제품이 있다."초고령화 사회에 대비하여 면역, 혈행 개선, 뼈·관절 건강, 기억력 개선 등 다양한 영양소를 함유한 우수한 건강보조식품입니다. 단순히 원물을 가공하는 것을 넘어, 진도군 소속의 박사와 연구원이 3년간 제품 개발 초기 단계부터 직접 참여하여 제품의 우수성과 안전성이 높습니다. 황칠과 진도 특산물(구기자, 울금) 간 영양 성분 상호 작용 및 최적의 배합 비율을 개발하여 맛과 영양소를 크게 극대화했습니다. 또한 지역 연구진의 참여는 원료의 수급부터 최종 제품 출하까지 엄격한 품질 관리 기준을 적용하는 기반이 되고 있습니다. 이는 소비자들이 믿고 섭취할 수 있는 최고 수준의 신뢰도를 보장하고 있습니다."해풍담은 진도황칠의 경쟁력은 3가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 독보적인 기술력을 확보했다는 점이다. 황칠 추출에 있어 특허받은 특수 장비를 활용하는데, 이 장비는 우리나라에서 5대만 보유하고 있으며, 진도군에서 3대를 보유하고 있는 희소성 높은 기술 자산이다. 그리고 찜기식 추출 방식으로 계절에 따라 72~120시간 동안 온도 변화를 주면서 수증기로 쪄내는 방법으로 액기스를 추출한다. 이는 고온 가공에서 발생하는 영양소 파괴를 최소화하고, 중탕기식의 단점인 물에 의한 성분 희석 및 텁텁한 맛을 없애 순도 높고 깔끔한 맛의 액기스를 추출한다. 이러한 기법은 일반 기업에서는 연료 부담으로 인해 가공이 불가하나 자사는 진도군 지원으로 연료 부담 없이 가능하다.두번째는 신선한 생(生) 원료 사용이다. 대부분 경쟁사가 열로 건조한 황칠나무를 사용하는 것과 달리, 해품담은 진도황칠은 황칠나무 잔가지와 잎을 채취해 생(生) 그대로 가공한다. 건조 과정이 없어 영양소 파괴를 최소화한 제품을 생산할 수 있다.세번째, 우리 몸에 필요한 멀티영양소를 제공한다는 것이다. 단순한 황칠 엑기스에서 벗어나, 진도군의 다른 대표적인 슈퍼푸드인 구기자와 울금을 황칠과 배합한 멀티 건강보조식품을 개발하여 셀프메디케이션 시대에 맞게 소비자가 스스로 자신의 건강을 판단하고 섭취 할 수 있도록 개발했다. 이는 지역 농가에서 생산되는 다양한 특산물의 소비를 촉진하고, 소비자에게 더욱 복합적인 건강 영양소를 제공하는 '일석이조'의 제품 전략이다. 이러한 기술을 인정받아 2024년,2025년에 2개의 특허출원을 하였고 1개를 추가로 진행 중이다.박 대표는 중간 단계를 거치지 않고 농협 하나로마트부터 네이버 스마트스토어, 밴드까지 '온오프라인 융합'으로 판로를 개척하고 있다. 특히 전남 진도군의 황칠 액기스는 특유의 효능과 청정 지역의 이미지를 바탕으로 새로운 활로를 모색하고 있다. 단순한 지역 내 판매를 넘어, 온오프라인의 경계를 허무는 '하이브리드 판로 개척' 전략으로 전국 소비자의 마음을 사로잡을 계획이다."농협이라는 신뢰도 높은 유통 채널을 통해 지역 소비자와 방문객들에게 제품의 품질을 보증하고 접근성을 높이고자 합니다. 농협 하나로마트 납품은 제품의 오프라인 인지도를 구축하는 단계로 입점 협의 중입니다. 더 나아가 전라남도 공식 온라인 쇼핑몰인 '남도장터'에 입점해 지역 특산품으로서의 정체성을 강화하고, 광역적인 소비자 접점을 확보할 예정입니다. 남도장터는 전남의 엄선된 농수산물을 판매하는 플랫폼으로, 이곳에서 '진도의 명품'으로 인정받고자 합니다. 가장 공격적인 판로 개척은 대한민국 최대 포털인 네이버를 활용한 온라인 시장 공략입니다. 황칠나무의 재배 과정, 액기스 추출 방법, 생산자의 스토리 등을 담은 상세 페이지와 라이브 커머스를 통해 소비자들에게 신뢰와 감성을 줄 수 있는 페이지를 제작 중입니다. 단순히 물건을 파는 것을 넘어, 생산자와 소비자가 직접 소통하는 관계를 구축하여 충성고객을 확보하고 입소문을 통해 제품 홍보를 유도하고 있습니다. 또한 밴드 회원은 황칠나무를 건조하여 증정으로 제공하며 추가 메리트를 부여할 예정입니다."박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "오래전부터 황칠의 효능을 믿고 황칠 농장을 직접 운영하였으며 직장을 다니면서 모은 돈과 은행 대출을 받아 2024년에 황칠농장을 추가로 확보하였습니다. 제품화가 가장 큰 숙제였는데 '진도군 농산물가공지원센터'에서 시설 걱정 없이 오로지 제품 개발과 품질에만 집중할 수 있었습니다. 이제 황칠액기스를 소비자들에게 선보일 수 있게 되었습니다."창업 후 박 대표는 "유휴 농지에서 시작된 진도 황칠의 꿈이 마침내 두 개의 황칠 제품 출시로 창업을 시작할 수 있게 됐다"며 "오직 황칠나무를 키우는 데만 전념해 왔다. 농사는 늘 흙과 씨름하며 불확실성과 싸우는 일이었다. 하지만 이제 막연했던 '황칠나무'를 내 손으로 만든, 위생적이고 안전한 해풍담은 진도황칠로 소비자에게 제공할 수 있다는 것이 가장 큰 보람"이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 "2025년에는 주력 제품인 황칠구기자 진액과 황칠울금 진액 제품을 성공적으로 시장에 안착시킬 것"이라며 "2026년에는 자사 공장을 신설해 황칠음료 등 소비 트렌드에 맞춘 신제품을 출시하고 싶다"고 말했다."진도 황칠의 가치를 직접 체험할 수 있는 황칠백숙 전문 식당을 열어 6차 산업을 완성하고, 소비자 접점을 확대해 시너지를 창출할 계획입니다. 단순 가공업을 넘어 식품 제조, 유통, 외식업을 아우르는 종합 황칠 전문 기업으로 도약하겠습니다."해풍담은 진도황칠은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을