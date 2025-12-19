[전남창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 비침습형 농산품 품질 검사기를 만드는 ‘호니비전’

김민경 호니비전 대표



여러 센서 데이터를 융합해 내부 품질까지 종합적으로 판단

비용과 속도를 모두 잡은 경량화 솔루션, 획기적으로 낮춘 학습 장벽이 경쟁력

호니비전은 비침습형 농산품 품질 검사기를 만들어 모든 생산 작물에 대해 품질검사가 가능해지도록 하는 솔루션을 만드는 기업이다. 김민경 대표가 2025년 10월 설립 예정이다.김 대표는 “호니비전은 비침습형 농산품 품질 검사기를 만들어 모든 생산 작물에 대해 품질검사가 가능해지도록 하는 솔루션을 만드는 회사”라며 “이를 통해 소비자의 니즈에 최적화된 농작물을 대량으로 생산해, 국제적 경쟁력을 가진 글로벌 농업경쟁력을 확보하길 희망한다”고 소개했다.“우리가 보통 특정 브랜드나 산지의 이름을 믿고 구매하지만, 막상 먹어보면 맛이나 신선도가 기대에 미치지 못하는 경우가 종종 있습니다. 공산품은 표준화된 규격이 있지만, 자연에서 자라는 농산품은 외관만으로는 내부의 상태를 알기 어렵기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 농가에서는 '꿀사과', '밤고구마'처럼 품종을 강조하거나, 농부의 이름을 걸고 브랜딩을 합니다. 당도 측정기로 몇 개를 샘플링해 'n Bx 보장'과 같은 문구를 내세우기도 하지만, 이는 결국 일부 샘플에 대한 결과일 뿐 전체를 보증하지는 못하는 불완전한 방식입니다. 이러한 품질의 불확실성은 소비자의 불만족으로 이어지고, 유통사의 관리 비용을 증가시키며, 농가의 수익성 악화까지 초래하는 구조적 문제를 낳고 있습니다. 기존의 이미지 기반 선별기 역시 겉으로 드러나지 않는 병충해나 내부 품질을 정확히 판단하기 어렵고, 품종이 바뀔 때마다 막대한 양의 데이터를 다시 학습시켜야 하는 한계가 있었습니다.”호니비전의 솔루션은 바로 이 지점에서 시작한다. 눈에 보이는 이미지 데이터(비전)와 눈에 보이지 않는 내부 상태를 분석하는 분광, 임피던스 등 비파괴 센서 데이터를 결합한 '멀티모달' 방식을 통해 농산품의 외관은 물론 내부의 당도, 숙성도, 병충해 유무까지 정확하게 분석해낸다.호니비전 솔루션의 경쟁력은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, '멀티모달 기반의 높은 정확도'다. 단순히 눈으로 보는 것을 넘어 여러 센서 데이터를 융합해 내부 품질까지 종합적으로 판단하므로 비교할 수 없는 수준의 정밀한 선별이 가능하다.둘째, '비용과 속도를 모두 잡은 경량화 솔루션'이다. 무거운 데이터를 중앙 서버로 보낼 필요 없이, 현장에 설치된 장비에서 바로 분석하고 판단하는 엣지 컴퓨팅 구조를 채택했다. 이를 통해 분석 속도를 높이는 동시에 막대한 서버 구축 비용과 컴퓨팅 파워에 대한 부담을 크게 줄였다.셋째, '획기적으로 낮춘 학습 장벽'이다. 호니비전은 최신 AI 기술인 자기 지도 학습(Self-supervised learning)과 LLM을 활용하여 데이터 라벨링 비용을 최소화하고, 새로운 작물에 솔루션을 도입하는 데 필요한 데이터의 양을 크게 줄였다. 또한, 기존 작물에서 확보한 생체 데이터와의 유사도를 분석해 데이터 테이블을 변환·활용하는 기술을 통해, 유사 품종의 경우 거의 즉시 솔루션을 적용할 수 있도록 개발했다.농업 분야는 각 지역을 기반으로 한 강한 네트워크, 즉 ‘이너 서클’이 존재하기에 일반적인 B2B 영업 방식으로는 접근이 쉽지 않다. 그래서 김 대표는 초기 영업 및 실증 데이터 확보를 위해 연고지를 중심으로 신뢰 관계를 구축하며 시장에 진입하고 있다.“국내 시장에만 머무르지 않을 것입니다. 솔루션은 특히 고품질의 프리미엄 농산품에 대한 수요가 높은 시장에서 진가를 발휘합니다. 따라서 국내에서 성공적인 실증 사례를 확보한 후, 글로벌 진출 프로그램을 적극 활용해 싱가포르와 북미 시장의 문을 두드릴 계획입니다. 해당 시장들은 GDP가 높고 농산물 수입 의존도가 높으면서도 품질에 대한 기준이 높아 솔루션의 가치를 가장 잘 인정받을 수 있는 곳이라 판단하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어릴 적부터 정해진 길이 아닌, 저만의 길을 개척하는 삶을 살고 싶다는 열망이 있었습니다. 그 과정에서 다양한 사업 커뮤니티에 참여하며 소중한 인맥들을 쌓을 수 있었습니다. 그러던 중 농사를 하는 친척의 일을 도우면서 농가가 겪는 구조적인 어려움, 특히 유통 과정의 문제들을 직접 마주하게 되었습니다. 단순히 농산물을 위탁 판매하는 것만으로는 성장의 한계가 뚜렷했고, 그렇다고 무작정 기술 창업에 뛰어들기엔 리스크가 크다고 느꼈습니다. 오랜 고민 끝에 '기술을 통해 판매에 강력한 시너지를 내는 구조'를 떠올리게 되었습니다. 그것이 바로 지금의 '비침습형 품질 검사'를 통해 모든 농산품을 프리미엄으로 브랜딩하는 아이템입니다. 과거에 쌓아온 인적 네트워크를 통해 기술 파트를 담당해 줄 최고의 CTO님과 함께 논문을 분석하고 아이템을 구체화하며 창업의 첫발을 내디뎠습니다.”창업 후 김 대표는 “내가 원하는 삶을 내 손으로 직접 만들어가고 있다는 느낌이 가장 큰 보람”이라며 “많은 사람이 성공한 후에 원하는 삶을 살라고 하지만, 저는 그 순서를 바꾸고 싶었다”고 말했다.“결국 우리가 성공하고 돈을 버는 이유도 원하는 삶을 살기 위함이라면, 왜 그 길을 멀리 돌아가야 할지 고민했습니다. 물론 창업의 길은 하루하루가 도전의 연속이고, 만족스러운 결과보다 해결해야 할 과제가 더 많을 때도 있습니다. 하지만 저는 현재 상황에 안주하기보다 우리가 나아가는 방향’에 더 큰 만족과 보람을 느끼고 있습니다. 우리가 하는 일이 세상을 조금 더 나은 곳으로 만들 수 있다는 믿음이 매일 아침 저를 움직이게 하는 원동력입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 성공적인 투자 유치를 통해 R&D 역량을 강화할 것”이라며 “정부의 TIPS 프로그램에 선정되어 기술력을 공인받는 것이 목표”라고 말했다.“장기적으로는 싱가포르를 교두보 삼아 북미 시장에 성공적으로 진출하여, 호니비전의 기술이 전 세계 농산물 유통의 새로운 표준이 되도록 만들고 싶습니다.”호니비전은 아이템을 인정받아 전남창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com