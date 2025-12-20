[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 폐광케이블 재활용 시스템 구축해 RE-100을 실현하는 폐기물 처리 스타트업 ‘강산폴리머’

박재홍 강산폴리머 대표



폐광케이블을 친환경 공법을 적용해 재활용하고, 재활용이 불가능한 부분 20%는 매립 처리

물과 열을 사용하지 않아 2차적인 환경오염을 발생시키지 않는 방식이라서 100% 친환경

공법

㈜강산폴리머는 폐광케이블을 재활용하는 시스템을 구축해 RE-100을 실현하는 폐기물 처리 스타트업이다. 박재홍 대표(50)가 2023년 6월에 설립했다.강산폴리머는 현재 전국에서 수거되어 매립 처리 되어가고 있는 폐광케이블을 친환경 공법을 적용해 재활용하고, 재활용이 불가능한 부분 20%는 매립 처리하는 시스템을 개발했다.박 대표는 “추후 재활용이 불가능 20% 부분 역시 재활용이 가능한 시스템을 연구 중”이라며 “최종 목표는 95% 재활용률 달성”이라고 말했다.해당 기술을 개발한 안재균 강산폴리머 연구소장은 “당사의 폐광케이블 재활용 방식은 물과 열을 전혀 사용하지 않는다는 것이 가장 큰 특징이며 장점”이라며 “물과 열을 사용해 2차 적인 환경오염을 발생시키지 않는 방식이라서 100% 친환경 공법이라고 할 수 있다”고 말했다.강산폴리머는 1차적으로 KT에 정식업체로 등록하고 순차적으로 LG, SK 등 통신사에도 등록할 예정이다. 지역방송국과도 연계해 전국 도별 지사를 설립해 각 도에서 발생하는 물량은 자체적으로 처리하는 방식을 선택할 계획이다.“본사가 있는 강원도 원주공장은 강원도, 경기도, 서울 지역을 담당할 것입니다. 나머지 도별은 직영 체제로 운영하고자 합니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “몇 년 전 지인과의 만남에서 국내에서는 폐광케이블 처리 기술이 없어서 모두 매립한다는 이야기를 듣게 되었습니다. 고가의 광케이블을 그냥 버린다는 것이 너무나 아깝게 생각돼 이를 활용할 수 있는 방안을 모색했습니다. 결국에는 직접 제작해 보고자 시도를 하게 되었으며 약 5년간 많은 실패와 좌절을 경험하면서 최종적인 기술을 개발하게 됐습니다.”창업 후 박 대표는 “지구의 환경문제가 지속해서 대두되는 만큼 당사의 기술로 조금이나마 지구의 환경을 보호할 수 있다는 것에 무한한 보람과 자부심을 느끼고 있다”고 말했다.강산폴리머는 연구소장과 영업팀, 생산팀, 관리팀으로 구성되어 있다. 추후 지속적인 신규 고용 창출로 전국 지사를 포함해 100명의 인력을 확보해 갈 방침이다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “국내에서 경험을 바탕으로 일차적으로 베트남, 싱가포르 등 동남아 지역을 개척할 것”이라며 “나아가서 유럽지역, 일본, 미국 등 선진국으로 개척하고자 한다. 세계적으로 RE-100 실천이 중요시되는 만큼 본 사업을 통하여 세계적인 RE-100을 실천을 선도하는 회사가 되고 싶다”고 말했다.강산폴리머는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com