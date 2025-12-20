[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 해양환경에 적용되는 블록 구조물인 해안침식 방지블럭을 제작하는 ‘노바 코랜드’

박주한 노바 코랜드 대표



샌드 스크린과 감쇄 구조를 내장한 다기능형 프리캐스트 콘크리트 구조물 개발

해안 침식 완화, 모래 유실 억제, 생태계 보호, 구조물 안정성 확보 동시에 실현

노바 코랜드(Nova Coland)는 해양환경에 적용되는 블록 구조물인 해안침식 방지블럭을 제작하는 스타트업이다. 박주한 대표(48)가 2023년 9월에 설립했다.노바 코랜드의 제작공법인 프리캐스트 콘크리트(Precast Concrete, P.C공법)는 현장이 아닌 공장에서 미리 제작한 콘크리트 부재를 건설 현장으로 운반해 조립하는 방식이다. 현장에서 직접 콘크리트를 타설하여 양생하는 일반적인 방식(현장 타설 콘크리트)과 대비되는 개념이다.“공장에서 엄격한 관리하에 생산되므로 콘크리트의 강도, 내구성, 마감 품질 등이 우수하고 균일합니다. 기후 조건과 관계없이 생산이 가능하여 품질 저하를 방지할 수 있습니다. 또한 현장에서의 거푸집 설치, 콘크리트 타설 및 양생 과정이 생략되므로 전체 공사 기간을 크게 줄일 수 있습니다. 대량 생산을 통해 생산 단가를 낮출 수 있으며, 공기 단축으로 인한 간접비 절감 효과도 있습니다. 현장에서는 미리 제작된 부재들을 조립하는 방식으로 시공되어 공사 기간을 단축할 수 있는 공법입니다.”프리캐스트 콘크리트는 주로 토목 PC(교량, PC저류조, 옹벽, 방음벽 기초, 암거, 전력구, 공동구 등)와 건축 PC(기둥, 슬래브, 보, 벽체패널등 : PC물류창고, PC냉동창고, PC지식산업센터, PC지하주차장, PC모듈러 주택), 기타 PC구조물 등 다양한 분야에 적용되고 있다. 프리캐스트 콘크리트는 건설 산업의 효율성과 품질을 높이는 중요한 기술로 최근 ‘탈 현장 건설’ 흐름과 맞물려 그 활용이 더욱 확대될 것으로 예상된다.박 대표는 “노바 코랜드는 다양한 분야에 지속적인 발전을 거듭하고 있는 프리캐스트 제품을 설계, 생산 및 시공해 프리캐스트(PC) 구조물의 새로운 길을 개척하고 창조해 나갈 것”이라고 말했다.“무분별한 개발과 기후환경 변화로 인해 국내 해안이 심각하게 침식되고 매년 많은 양의 모래가 유실되어 해양환경 파괴와 지역 관광객 감소, 지역경제도 침체하고 있으나 대책은 부족한 현실입니다. 노바 코랜드는 지속 가능한 연안 환경보호를 위한 친환경 해안침식 및 모래유실 방지블록를 개발했습니다.”박 대표는 “연안 모래 유실을 혁신적인 기술로 포집해 해안침식 방지와 해안선의 모래유실방지, 매년 양빈(모래포설)비용 등 지자체 예산을 절감 효과가 나올 것”이라고 말했다.노바 코랜드의 블록은 해안 침식 완화, 모래 유실 억제, 생태계 보호, 구조물 안정성 확보를 동시에 실현하는 샌드 스크린과 감쇄 구조를 내장한 다기능형 프리캐스트 콘크리트 구조물로 구성돼 있다. 통수홀 내부에 곡면 경사로, 와류 유도면, 저항 감쇄홀 등을 통합 설계하여 모래 포집 효율을 극대화하고, 해수 유출을 제어할 수 있다. 장기 구조 안정성을 확보하고 친환경성 향상 등을 복합적으로 달성하는 연안 보호 구조물이다.“해안선에 밀려왔다 다시 외해로 빠져나가는 해수에 포함된 모래를 당사의 샌드스크린 블록으로 포집합니다. 해안의 침식을 막고 모래를 포집함으로써 모래유실을 막고 포집된 모래양의 증가로 해안선 복구, 확장이 가능하게 합니다. 현재 수치파동 수조실험(3D해석), 수리모형실험(표사 이동상실험)을 진행 중입니다.”국내 해안 침식방지용 블록은 대다수가 잠제블록으로 개발되어 현장에 적용되었으나 특징이 모두 해수에 잠기도록 설계되어 있다. 박 대표는 “설치목적에 부합하는 결과도 있겠으나 대부분 해수에 잠겨 해안침식 예방의 효과는 미미하다”며 “해류에 파손되거나 손실된 잠제블록 일부는 방치되어 해양오염을 야기한다”고 말했다.“잠제블록은 해저에 설치되므로 파도와 조류의 영향을 크게 받습니다. 특히 수심이 깊거나 파도가 거친 해역에서는 정밀한 설치가 어렵고 이는 곧 시공 품질 저하로 이어질 수 있습니다. 일단 설치된 잠제블록은 육안으로 확인이 어렵고 수중에서 이루어져야 하므로 유지보수 및 보강 작업이 매우 까다롭고 비용이 많이 듭니다. 블록의 유실이나 파손이 발생했을 때 신속한 대응이 어렵다는 점도 문제입니다.”노바 코랜드의 해안침식 및 모래유실 방지블럭은 기존의 잠제블록과는 다르게 해안선 가까이 수심이 아주 낮은 곳에 간단한 장비를 이용하여 설치한다. 제품의 상단이 최소 200mm이상 노출되는게 큰 특징이다. 또한 블록간 체결하지 않고 제품 간 최소 500mm 이상 이격을 두고 설치해 해수의 흐름에 저항하지 않고 해안선의 형상에 따라 자유스러운 설치가 가능하다.박 대표는 “샌드스크린의 작용 매커니즘이 강점”이라고 강조했다. 샌드스크린은 방지 블록 내부 통수홀 하부에 일체형으로 고정 설치되며, 전면은 곡면 경사로로 해수를 자연 유입시키고 모래를 함께 끌어들인다. 후면은 와류 유도형 곡면으로 구성되어 유출 해류의 속도를 줄이고 내부에 소용돌이를 형성함으로써 모래 체류시간을 늘리는 구조로 적용된다.“노바 코랜드의 블록은 제작 기간이 짧고 설치기간과 시공난이도의 방지대책비용은 낮아 매우 경제적이고, 방지 대책 기간도 반영구적입니다. 당사 기술은 다양한 해안 환경에서 안정적으로 작동하며 모래 유입과 유출 억제, 침식 방지에서 탁월한 성능을 보입니다. 조용한 해안부터 강한 파랑 지역까지 모두에서 구조물의 안정성이 확인되었으며 해안선 복원과 침식 완화를 효과적으로 지원해 기존 잠제 블록의 한계를 극복합니다. 환경친화적인 설계로 해양 생태계 보호에도 기여할 가능성이 높습니다. 결론적으로 이러한 다양한 장점의 블록은 국내·외 유일한 제품이며 경쟁업체가 전무하다고 생각합니다. 당사의 블록은 매년 모래양빈에 투입되는 비용과 기본의 잠제블록 및 해안 대책들과 비교했을 때 비용과 기능 면에서 독점적 우위에 있을 수 있다고 자신합니다.”노바 코랜드는 국내 공공 조달 시장과 정부 지원 제도를 적극적으로 활용하고 있다. “해안침식 방지 시장은 해양수산부와 지방자치단체가 주도하는 공공사업이 핵심입니다. 국내 공공조달시장(B2G)의 적극진입 및 해양수산부(MOF), 지방자치단체(시.도, 시.군.구) 주도의 해안 복원 및 침식 방지 프로젝트 수주를 목표로 공공 입찰 참여를 확대할 것입니다. 특히, 해양수산부의 ‘신기술 활용 업무처리 지침’에 따른 시험시공 지원 제도를 최우선으로 활용할 계획입니다. 이 제도를 통해 제품의 기술적 신뢰성과 공신력을 확보하는 것이 목표입니다.”노바 코랜드는 글로벌 기후변화 적응 솔루션으로 해외 시장 진출 모색하고 있다. 해안침식이 전 지구적인 기후변화 문제로 인식됨에 따라, 방지블록을 ‘기후변화에 대한 탄력적인 해안 구축 솔루션’으로 국제 박람회 및 학술대회 참여를 통해 제품의 국제적 인지도를 높이고 잠재적 파트너를 발굴한다는 방침이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “설립 전 프리캐스트 콘크리트(PC)를 생산·납품·설치하며 전국의 연안 지역을 방문하면서 곳곳에 침식된 해안과 모래유실로 파손된 해안선을 수없이 봐왔습니다. 몇해전 가족들과 동해안으로 여름휴가를 갔을 때 더욱 황폐해지고 있는 해안 상황을 심각하게 생각하게 됐고 정부와 지자체가 대책과 복구에 매년 큰 비용을 투입하고 있어도 여전히 해안침식과 모래유실이 진행되는 것을 보게 됐습니다. 그동안의 경험과 기술로 기존의 방파제와 잠제블록만으로 해결할 수 없는 현실적 문제를 근본적이고, 보다 혁신적인 기능을 가진 해양구조물을 만들어 보고 싶다는 생각에 창업하게 됐습니다.”창업 후 박 대표는 “당사의 해양블록 구조물이 단순한 생각에서 현실의 구조물로 진행되는 과정에서 보람을 느낀다”고 말했다.노바 코랜드는 방지블록 개발 전반을 총괄하는 설계 및 현장 경력 28년의 해양공사 전문가와 공공조달 담당자, 방지블록 및 PC설계 담당자 등의 전문가로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “기술력과 판로개척에 집중할 것”이라며 “국내 공공조달 등록과 해양수산부의 시범사업 등에 참여해 실험에서 입증된 성능을 현장에 적용하고 싶다”고 말했다.“기회가 된다면 국내에서의 결과를 토대로 동남아 해양관광 국가를 대상으로 해외 진출을 하고 싶습니다. 느리지만 꾸준히 노력해 왔고 앞으로도 같은 마음으로 작지만 뿌리가 깊고 단단한 회사로 성장시킬 것입니다.”노바 코랜드는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com