[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 공간·기술·콘텐츠를 통합 설계하는 미디어테크 스타트업 ‘딕시미디어’

김재식 딕시미디어 대표



전시관·테마파크 등 다양한 공간에 특화된 기술기반 설계 솔루션 제공기획부터 운영까지 아우르는 수직 통합 시스템으로 미디어 공간의 새로운 기준 제시

미디어테크 스타트업 ‘딕시미디어’는 공간, 기술, 콘텐츠를 유기적으로 통합 설계하는 기업이다. 2022년 6월, 김재식 대표(53)가 창립한 이 회사는 전시관과 테마파크 등 다양한 공간에 맞춤형 미디어 솔루션을 제공하며 빠르게 주목받고 있다.김 대표는 대학에서 시각디자인을 전공하고, 졸업 후 영상디자인 분야에서 커리어를 시작했다. 콘텐츠와 공간이 상호작용하는 구조에 관심을 가지게 된 그는 점차 단순한 영상 제작을 넘어, 물리적 환경과 하드웨어의 통합 설계가 공간 경험에 미치는 영향에 주목하게 되었다. 이러한 문제의식을 바탕으로 LED 전광판, 프로젝션 맵핑, 인터랙티브 센서 등 다양한 기술을 접목한 통합 미디어 공간 설계 분야로 사업을 확장하게 됐다.“딕시미디어는 전시관이나 테마파크에 콘텐츠와 기술이 융합된 설계 솔루션을 제공합니다. 최근에는 AI 기반 운영 시스템과 비마커 모션 인식 기술 개발까지 사업 영역을 넓히고 있습니다. 기술과 디자인을 연결하는 통합적 관점으로 미디어 공간을 정의하고자 합니다.”딕시미디어의 핵심 경쟁력은 기획, 설계, 시공, 운영까지 아우르는 수직 통합 시스템이다. 일반 기업들이 콘텐츠 제작이나 장비 시공 중 하나에 특화된 반면, 딕시미디어는 공간 분석, 콘텐츠 기획, 시스템 설계, 장비 구축, 시운전 및 운영관리까지 전 과정을 일괄 제공한다. 이에 따라 발주처와의 커뮤니케이션 효율이 높고, 기술적 문제에 신속한 대응이 가능하다는 평가를 받는다.딕시미디어는 단순한 기능 중심 설치가 아닌, 공간의 감성과 브랜드 스토리를 표현하는 미디어 연출을 지향한다. 시각디자인과 영상디자인 기반의 감각적 기획력과 함께, LED, 프로젝터, 센서, 네트워크, AI 시스템 등 다양한 기술 요소를 정교하게 통합할 수 있는 기술 역량이 강점이다.AI 기반 전시장 운영 시스템은 전시장이나 테마파크 내에 지능형 감시 기능을 도입하여 이상 상황을 자동 감지하고, 조명·음향·영상 시스템을 자동 제어할 수 있는 자율 운영 환경을 구축하는 프로젝트다.또한, Azure Kinect 기반의 비마커 모션 인식 센서는 별도의 착용 장치 없이 사람의 움직임을 인식하는 기술로, 보육시설이나 독거노인 가정 등 실내 안전 모니터링에 적용되고 있다. 향후 헬스케어, 전시 인터랙션, 산업현장 등 다양한 분야로 확장을 목표로 한다.“Azure Kinect를 활용한 비마커 센서와 AI 기반 이상 감지 시스템을 자체 개발하고 있습니다. 어린이집이나 독거노인 가정에 B2B 구독 모델로 공급하여 지속 가능한 수익구조를 마련하고자 합니다.”시공 전 단계에서는 3D 시뮬레이션 기반 설계를 통해 기술 검증 및 시각적 피드백을 제공함으로써, 프로젝트 리스크를 줄이고 발주처의 설득력을 높이는 전략을 취하고 있다.딕시미디어는 제품 개발 후 실제 수요처에 시범 설치 및 현장 피드백을 기반으로 신뢰를 구축하는 전략으로 판로를 개척해 왔다. 현재 어린이집, 독거노인 가정을 중심으로 실시간 모니터링 기능과 안전 감지 기술을 설명하며 시장을 확대 중이다.“유아 시설 유통망 및 실버산업 관련 기관들과 협업을 추진 중이며, 지자체 복지사업과 연계한 제안도 함께 진행하고 있습니다. 조달청 등록과 더불어 온라인 기반 데모 체험 마케팅도 강화할 계획입니다.”딕시미디어는 2024년 9월부터 벤처캐피털로부터 IR 제안을 받고, 여러 VC와의 피칭을 통해 2025년 6월 5억 원의 시드 투자 유치에 성공했다. 현재는 2차 투자를 준비 중이며, 조직 규모도 기획팀, 테크팀, LED 전광판 사업부, 기업부설연구소를 포함한 15명 규모로 성장했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “영상 콘텐츠만으로는 공간의 완성도를 높이기 어렵다는 걸 체감하면서, 직접 공간 설계와 하드웨어 시스템까지 아우를 필요성을 느꼈습니다. 그렇게 자연스럽게 독립하게 되었고, 프리랜서 프로젝트 수익과 정부 창업지원금으로 초기 자금을 마련해 딕시미디어를 설립했습니다. 초기에는 2명으로 시작해 지금의 규모로 확장됐습니다. 4번의 사무실 이전을 거치면서 겪은 성장통도 많았지만, 그동안 메모해 둔 아이디어와 실험들이 하나씩 실현되며 회사의 정체성과 방향성이 정립됐습니다.”김 대표는 “무엇보다 창업 초기 멤버들이 지금까지 함께하고 있다는 점에서 큰 의미를 느낀다”며 “딕시미디어를 미래 가치 중심 기업으로 성장시키겠다는 책임감을 다지고 있다”고 말했다.향후 비전으로 김 대표는 “노마커 트래킹 기반 초경량 모션캡처 센서를 활용해 인체 모션 데이터를 저장하고, 과거의 움직임을 3D 공간상에서 재현할 수 있는 5G 기반 자동추적 알고리즘을 개발하겠다”고 밝혔다.“이를 통해 유아, 독거노인, 산업 현장 노동자, 의료계 등 다양한 분야에서 필요한 행동 관측 데이터를 플랫폼화하여 제공할 계획입니다. 장기적으로는 이 기술이 인류의 안전과 기록, 복지에 기여할 수 있기를 바랍니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com