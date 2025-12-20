[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 민머리 및 체모 셀프케어 브랜드 ‘센쉐이브’를 운영하는 ‘로맨틱어스’

정성우 로맨틱어스 대표



민머리와 체모 관리를 위한 전용 면도기 ‘볼드 앤 볼즈(Bald and Balls)’ 개발

360도 회전 헤드, 인체공학적 그립, 원터치 교체형 카트리지를 갖추고 있어

로맨틱어스는 민머리 및 체모 셀프케어 브랜드 ‘센쉐이브’를 운영하는 스타트업이다. 정성우 대표(31)가 2022년 2월에 설립했다.정 대표는 한국에서 디자인을 전공한 후 영국 런던에서 석사 과정을 마쳤고, 이후 두양문화재단에서 운영하는 건명원 10기로 졸업하며 철학, 경영, 사회의 접점을 공부했다.“8년째 민머리입니다. 매일 면도하며 느꼈던 불편이 지금의 브랜드로 이어졌습니다. 저와 같은 사람들이 일상에서 덜 번거롭고 덜 불편하게 살 수 있는 도구를 만들고 싶었습니다. 센쉐이브가 그 시작입니다.”센쉐이브의 대표 제품은 ‘볼드 앤 볼즈(Bald and Balls)’다. 민머리와 체모 관리를 위한 전용 면도기로, 360도 회전 헤드, 인체공학적 그립, 원터치 교체형 카트리지를 갖추고 있다. 수염이 아닌 두피, 겨드랑이, 팔, 다리 등 인체 곡면에 최적화된 구조로 설계되었고, 반복적으로 면도해야 하는 사람들의 실사용 니즈를 반영했다. 이 외에도 고체형 쉐이빙 바, 면도날 클리너, 위생 거치대 등 일상의 셀프케어 전반을 지원할 수 있는 부속 제품들도 함께 개발 중이다.“센쉐이브는 머리카락이 빠진 사람을 위한 제품이 아닙니다. 민머리로 살기로 한 사람, 체모 관리를 일상 루틴으로 두고 있는 사람들을 위한 제품입니다. 기존 면도기 제품은 대부분 수염에만 최적화되어 있고, 두피나 몸 전체에 사용하는 데에는 몇 가지 한계가 있었습니다. 크게 세 가지 문제를 느꼈고 그걸 개선하고자 했습니다.”정 대표는 “곡면 밀착이 어려운 면도 구조, 세척이 불편한 내부 설계, 용도에 따라 달라져야 하지만 그렇지 못한 그립 형태가 불편했다”고 강조했다.“센쉐이브는 이를 개선하기 위해 처음부터 다르게 접근했고 무엇보다 매일 쓰는 사람이 직접 만들었다는 점에서 제품 완성도와 사용자 중심성이 다릅니다.”센쉐이브는 2025년 9월 글로벌 크라우드 펀딩 플랫폼 킥스타터(Kickstarter)에서 첫 제품을 론칭한다. 초기 목표는 민머리 팬덤을 형성하고 글로벌 고객들의 반응을 확인하는 것이다. 펀딩 이후에는 자사몰과 아마존을 중심으로 MVP 제품을 론칭하고 리뷰 500건 이상 확보를 목표로 하고 있다.“마케팅 전략은 리뷰 중심 구조로 설계되어 있습니다. 광고보다 실제 사용자들이 제품에 관해 이야기해 주는 방식이 더 설득력 있다고 생각합니다. 그래서 인플루언서 체험단 운영, 초기 백커 리뷰 확보 등을 마케팅 핵심으로 두고 있습니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “제품 개발은 개인의 필요에서 출발했습니다. 머리를 면도하며 자주 베이고 불편함을 느꼈고 이를 해결하기 위해 프로토타입을 만들었습니다. 제가 만든 프로토타입을 지인들이 써보고 ‘이거 나도 사겠다’고 말했을 때 본격적으로 사업화 결심을 하게 되었습니다.”창업 후 정 대표는 “아직은 시작 단계지만 제품을 경험한 사람들의 반응을 통해 많은 동기를 얻고 있다”며 “한 테스트 유저가 ‘이 제품은 털을 미는 도구가 아니라, 나를 관리하는 느낌을 준다’고 말했는데 그 말이 기억에 남는다. 기능을 넘어서 사용자의 일상이나 자존감에 작게나마 영향을 줄 수 있다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “올해 목표는 킥스타터 펀딩 성공”이라며 “이를 통해 팬덤 기반을 확보하고 제품을 시장에 안정적으로 내놓는 것이 최우선”이라고 말했다.“자사몰과 글로벌 플랫폼에서 제품을 확장하고, 쉐이빙바, 쉐이빙패드, 거치대 등 라인업을 다양화할 계획입니다. 장기적으로는 민머리 및 체모 관리에 특화된 브랜드로 자리 잡는 것이 목표입니다. 지금도 매일 면도를 하고 있고, 여전히 불편한 부분이 있습니다. 그걸 하나씩 줄여가는 것이 이 브랜드가 가는 방향입니다.”로맨틱어스는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com