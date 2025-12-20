[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI 기술과 운동기구를 결합한 디지털 헬스케어 솔루션을 개발하는 ‘맨틱코리아’

박진석 맨틱코리아 대표



스마트 미러가 장착된 웨이트 운동기구 개발, 사용자의 운동 자세를 다각도로 분석

바벨 봉에 의한 눌림 사고를 100% 방지하는 중량 결합 장치 설치해 안전성 높여

맨틱코리아는 AI 기술과 운동기구를 결합한 디지털 헬스케어 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 강원대학교 스마트헬스 과학기술 융합학과에서 석사 과정을 마치고 현재 박사과정을 병행하는 박진석 대표(29)가 2022년 8월에 설립했다.박 대표는 “맨틱코리아는 운동 중에 발생할 수 있는 부상을 예방한다”며 “올바른 운동 자세로 운동할 수 있도록 실시간 피드백을 하는 스마트 운동기구를 개발하고 있다”고 말했다.주력 제품은 스마트 미러를 활용한 AI 기반 운동기구인 ‘Smart Multi-Block Machine’로 스마트 미러가 장착된 웨이트 운동기구다.박 대표는 “기존 운동기구와의 가장 큰 차이점은 3개의 카메라가 정면, 측면, 하단부에 설치되어 있어서 사용자의 운동 자세를 다각도로 분석한다는 점”이라며 “개발한 AI 알고리즘이 실시간으로 운동을 인식하고 자세를 분석해서 부상 위험이 감지되면 전면의 스마트 미러를 통해 즉시 피드백을 제공한다”고 말했다.“특허 등록된 중량 결합 장치를 통해 기존의 무거운 원판형 중량을 제거하고 핀으로 간단하게 무게 조절이 가능하게 했습니다. 더 중요한 건 사용자의 가동 범위 이상으로 바벨 봉이 하강하면 자동으로 중량과의 결합이 해제되어 바벨 봉에 의한 눌림 사고를 100% 방지할 수 있다는 점입니다.”박 대표는 “맨틱코리아는 크게 세 가지 경쟁력이 있다”고 말했다. 첫째는 기술적 차별성이다. 기존 스마트 미러 제품들은 주로 맨몸 운동 위주의 자세 교정에 집중되어 있다.“심각한 부상이 발생하는 건 웨이트 운동인데, 이 부분에 대한 솔루션은 거의 없습니다. 맨틱코리아는 웨이트 운동기구 내 3개의 카메라로 다각도 분석이 가능하고 웨이트 운동에 특화된 자세 교정 알고리즘을 보유하고 있습니다. 실제로 운동 인식 정확도 95.33%, 자세 분석 정확도 99.33%로 공인 시험성적서 인증을 받았습니다.”둘째는 가격 경쟁력이다. 자세 교정과 부상을 방지하기 위해 로봇 기술을 기반으로 한 제품들이 있다. 제품들이 2000~3000만원 정도인 데 반해, 맨틱코리아 제품은 1000만원 정도로 훨씬 합리적인 가격대를 형성하고 있다.셋째는 안전성과 편의성이다. “특허 등록된 중량 결합 장치로 바벨 봉에 의한 눌림 사고를 원천 차단하고, 원판형 중량 제거로 충돌이나 끼임 사고도 예방할 수 있습니다. 또한, 원판형 중량을 교체하여 무게를 조절하지 않고 중량 블록에 핀을 꽂아 무게를 조절할 수 있게 하여 사용 편의성도 매우 향상되었습니다.”맨틱코리아는 현재 B2B 시장에 집중하고 있다. 주요 고객은 헬스장, 사내 복지 헬스장, 그리고 물리치료 센터다.“힐드로사이CC 직원 복지 헬스장에 제품을 공급했는데 워낙 반응이 좋아서 재주문까지 받았습니다. 강원대학교 스포츠과학과 연구실에도 테스트베드를 구축해서 전문가들로부터 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 마케팅 전략으로는 먼저 지역 내 인적 네트워크를 활용한 테스트베드 구축을 통해 실제 사용 후기와 피드백을 확보하고 있습니다. 그리고 'SPIE Photonics West' 같은 국제 학회 참가를 통해 기술력을 알리고 있습니다. 앞으로는 TV 언론매체 활용과 함께 인플루언서 마케팅도 계획하고 있습니다. 향후에 치닝 디핑머신과 같은 가격대가 낮은 제품을 제작하여 B2C 시장도 공략할 예정입니다. 또한, 자체 헬스장을 구축해서 브랜드 홍보와 함께 일반 소비자들에게도 접근해 나갈 계획입니다.”맨틱코리아는 법인 전환 이후 벤처기업 인증을 준비하고 있다. 벤처 인증 이후 적극적으로 투자 유치를 진행할 예정이며 2027년도 TIPS 프로그램 선정을 목표로 하고 있다.“2025년 이내에 1억원 투자 유치를 목표로 설정했습니다. 강원대학교 기술보증기금을 통한 투자 유치도 계획하고 있습니다. 투자자금은 주로 제품 양산과 마케팅, 그리고 추가 R&D에 활용할 예정입니다. 특히 해외 시장 진출을 위한 국제 박람회 참가비용과 글로벌 마케팅에 투자하려고 합니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 계기는 개인적인 경험에서 출발했습니다. 처음에는 단순하게 ‘원판형 중량을 교체하는 것이 매우 힘들고 불편하기 때문에, 이를 해결하기 위해 중량 블록을 활용해 보자’였습니다. 웨이트 운동을 하면서 올바른 자세의 중요성을 절감했는데, 일반인들이 스스로 자세를 판단하기가 정말 어렵다는 걸 느꼈습니다. 그리고 실제로 잘못된 자세로 인해 다치는 사람들이 84.2%나 된다는 통계를 보고 이 문제를 기술로 해결해 보자고 생각했습니다. 자금 마련은 정부 지원사업을 통해 체계적으로 진행했습니다. 2022년 예비창업패키지를 통해 1차 시제품을 개발하고 특허 등록까지 완료했습니다. 이 과제에서 우수 기업으로 선정되면서 자신감을 얻었습니다. 2023년 디딤돌 창업성장기술개발사업을 통해 운동 중 자세 교정을 위한 AI 알고리즘 개발을 완료했으며, 해당 알고리즘을 공인 시험성적서를 통해 검증했습니다. 현재는 초기창업패키지를 통해 개발된 운동기구 내에 스마트 미러를 통합해 AI 알고리즘을 구동하고 피드백을 줄 수 있는 시스템을 개발하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 실제 사용자들로부터 긍정적인 피드백을 받을 때”라며 “힐드로사이CC에서 재주문이 들어왔을 때, 강원대 스포츠과학과 전문가들이 안전성과 편의성을 인정해 줄 때 정말 뿌듯했다”고 말했다.“또 하나는 기술적 성취감입니다. 개발한 운동기구의 중량 결합 장치가 특허 등록이 완료되었을 때, 그리고 자세 교정 AI 알고리즘이 공인 시험성적서에서 99.33%라는 높은 인식 정확도를 받았을 때 정말 큰 성취감을 느꼈습니다. 마지막으로는 사회적 가치를 창출한다는 사명감입니다. 운동 중 부상을 예방하고 더 많은 사람이 안전하게 운동할 수 있도록 돕는다는 것 자체가 큰 보람이라고 생각합니다.”맨틱코리아는 박 대표를 포함해서 5명의 핵심 멤버로 구성되어 있다. “먼저 기술 고문으로 강원대학교 전희재 교수님이 계십니다. 인공지능과 Machine learning, Image classification 관련 연구를 함께 진행하며 많은 기술 자문을 하고 있습니다. 또한, 오영택 팀원은 영상 편집과 웹 페이지, 상세 페이지 제작 역량을 바탕으로 홍보 및 마케팅을 담당하고 있고, 이태형 팀원은 학부 연구원 경력을 바탕으로 운동기구 개발 및 HW 기술 개발을 담당하고 있습니다.각자가 AI, HW 개발, 마케팅 등 전문 영역을 가지고 있어서 시너지가 잘 나고 있습니다. 특히 강원대학교 연구팀과의 협력 관계도 큰 자산이라고 생각합니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 올해 안에 스마트 미러 통합 시스템 개발을 완료하고 법인 전환을 하는 것이 목표”라며 “2025년도에 매출 1억원을 달성해서 팀원 2명을 정식 고용할 것”이라고 말했다.“중기적으로는 2026년부터 본격적인 시장 확장에 나설 계획입니다. 국내 헬스장 시장에서 확실한 레퍼런스를 확보한 후, 2027년부터는 해외 시장 진출을 목표로 하고 있습니다. CES 같은 국제 박람회에 참가해서 글로벌 바이어를 발굴할 계획입니다. 장기적으로는 운동기구 제품 라인업을 다양화하고, 더 나아가서는 스켈레톤 트래킹 기술을 활용한 메타버스 콘텐츠 산업으로도 확장하고 싶습니다. 현재 실내 자전거 메타버스인 ‘야핏’ 같은 서비스는 있지만, 웨이트 운동과 관련된 메타버스 서비스는 아직 없습니다. 해당 콘텐츠 산업을 선점하고 싶습니다. 맨틱코리아의 궁극적인 비전은 ‘운동하는 모든 사람이 안전하고 효율적으로 운동할 수 있는 세상’을 만드는 것입니다. 기술을 통해 운동의 진입장벽을 낮추고, 더 많은 사람이 건강한 삶을 영위할 수 있도록 기여하고 싶습니다.”맨틱코리아는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com