[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 인공지능과 블록체인 기술을 기반으로 한 팬덤 플랫폼을 운영하는 ‘모아프렌즈’

모아프렌즈는 인공지능과 블록체인 기술을 기반으로 한 팬덤 플랫폼을 운영하는 스타트업이다. 김동욱 대표(42)가 2022년 2월에 설립했다.김 대표는 “모아프렌즈는 블록체인 기술을 기반으로 브랜드가 팬덤을 형성하고 성장시킬 수 있도록 돕는 브랜드형 ‘팬덤 플랫폼’을 운영하고 있다”며 “누구나 크리에이터가 될 수 있고, 브랜드가 될 수 있는 시대에 살고 있는 지금, 팬덤도 연예인만의 전유물이 아니다. 브랜드가 될 수 있다면 누구나 자신의 팬들과 의미 있는 관계를 만들 수 있어야 한다는 아이디어에서 출발했다”고 말했다.모아프렌즈는 블록체인 기술 기반의 브랜드 팬덤 서비스로 브랜드가 자신의 팬들과 직접 연결되고 관계를 확장할 수 있도록 돕고 있다.“유명 연예인들만 경험하던 팬덤 비즈니스를 인기 있는 스몰 브랜드에 적용하면서 단골을 팬덤으로 성장시키고 있습니다. 충성스러운 팬들과의 긴밀한 커뮤니케이션을 통해 지속가능한 비즈니스 구조를 만들 수 있습니다. 팬들은 브랜드에 대한 소속감을 느끼고 남들과는 다른 혜택을 받으면서 더 깊은 관계를 맺게 되고, 경우에 따라서는 해당 브랜드의 바이럴 마케터 역할까지 수행하기도 합니다. 모아프렌즈에서는 누구나 팬덤을 만들 수 있어 온오프라인 서비스 뿐만 아니라, 아티스트, 인플루언서, 크리에이터, 콘텐츠 IP기업, 커뮤니티 등의 다양한 브랜드가 참여할 수 있습니다.”모아프렌즈는 광고와 알고리즘 중심의 구조를 벗어나 순수 팬덤을 중심으로 하는 플랫폼이다. 유튜브나 인스타그램처럼 ‘노출’ 중심의 구조에서 벗어나 브랜드가 원하는 방식으로 팬덤과 충성도 높은 관계를 구축할 수 있다.“블록체인 기반의 멤버십 발행 및 관리 기능은 멤버십의 위조 및 불법양도를 방지하고 거래의 투명성과 안전성을 보장합니다. 멤버십 자체를 하나의 디지털 자산으로 형성해 브랜드는 이를 통해 2차 유통까지 관리할 수 있습니다. 누구나 팬덤을 만들 수 있습니다. 로컬 비즈니스뿐만 아니라 인플루언서, 콘텐츠 크리에이터, 아티스트, 커뮤니티 등 다양한 스몰 브랜드들이 팬들과 직접 연결되어 지속 가능한 수익모델을 만들 수 있습니다. 플랫폼 자체에서 고객 관리, 콘텐츠 유통, 멤버십 판매, 팬 커뮤니티 운영, 현장 결제 연동 등을 통합 제공하기 때문에 브랜드의 디지털 팬덤 운영 진입장벽을 낮췄습니다.”모아프렌즈는 직접 브랜드를 발굴해 온보딩을 도우면서 그들의 기존 고객을 팬으로 전환하는 마케팅을 지원하고 있다. 김 대표는 “스몰 브랜드와 콘텐츠 크리에이터, 아티스트, 커뮤니티 등과 협의를 확대하고 있다. 다양한 타깃층을 위한 프로모션도 운영하고 있다”며 “팬 경험 콘텐츠를 지속해서 제작해 SNS를 통한 바이럴 효과를 기대한다”고 말했다.모아프렌즈는 시드투자를 유치했고, TIPS R&D 지원사업을 최근 마쳤다. 서비스 상용화를 통해서 올해 말 또는 내년 초에 Pre-A 투자를 계획하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “인공지능 개발 경험과 플랫폼 사업 운영 경력을 바탕으로 2022년 모아프렌즈에 CTO로 참여해 소방수 역할을 하다가 신규 서비스에 대한 비전을 확인하고 지분을 확보해 2023년부터 대표직을 수행하게 됐습니다. 당시 기획했던 커뮤니티들이 있는데 특정 직업군을 기반으로 형성한 커뮤니티들이 지금은 하나의 브랜드로 성장했으며, 지금의 서비스에서 활동하고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “실제 브랜드와 팬들이 연결되고 상호작용을 통해 새로운 경험을 만드는 모습을 볼 때 가장 보람을 느낀다”며 “특히 소규모 브랜드가 팬덤을 형성해 매출의 상승이나 고객 충성도의 향상을 체감하는 사례가 생길 때, 플랫폼으로서 실질적인 역할을 잘 수행하고 있다는 확신을 가진다”고 말했다.모아프렌즈는 현재 주주로서 참여하고 있는 멤버를 포함해 5명으로 구성돼 있다. 블록체인 사업과 플랫폼 경험, 콘텐츠 기획 등 실무 경험이 풍부한 팀이며 필요 시 외부 전문가와의 협업도 적극적으로 활용하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “K브랜드 중심의 팬덤 유니버스가 전 세계에서 활발히 활동할 것으로 예상된다”며 “이러한 트렌드에 발맞추어 팬덤 플랫폼의 역할에 충실하고 팬덤 기반 멤버십 커머스를 본격화할 것”이라고 말했다.“지역거점 중심의 스몰 브랜드를 비롯해 다양한 영역의 콘텐츠 크리에이터와 아티스트들을 발굴해 ‘브랜드를 위한 위버스’가 되는 것이 목표입니다. 또한 글로벌 진출을 위한 기술 및 UX 고도화를 준비하고 있어, 중장기적으로 팬덤 IP 기반의 디지털 자산 생태계에 참여하는 플레이어로서 팬과 브랜드 모두가 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는 플랫폼을 만들고 싶습니다.”모아프렌즈는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com