[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 2열 진단키트를 동시에 검사할 수 있는 체외진단키트 개발 기업 ‘보름바이오’

“진단용 고감도 퀀텀닷 기술 기반의 현장형 신속 진단 시스템을 개발하고 있습니다. 2열 진단키트를 동시에 검사할 수 있는 형광측정기기를 개발 중입니다.”보름바이오는 항원·항체, 체외진단키트를 개발하는 기업이다. 이윤숙 대표(49)가 2024년 3월에 설립했다.이 대표는 “연구 중심 벤처회사로 차별화된 고민감도, 고효능 항체를 자체 선별·생산하는 독자적인 기반 기술을 토대로 질병을 정확하게 진단한다”며 “개인의 건강 상태에 맞는 최적의 솔루션을 제공하는 혁신적인 스마트 헬스케어 시스템 구축을 통해 개인 맞춤형 건강 관리의 새로운 지평을 열어가고자 한다”고 소개했다.보름바이오가 개발하는 형광측정기기는 초고감도 정량 분석으로 기존 금(Au) 소재 대비 500~1,000배 향상된 검출 성능으로, 극미량의 원인 물질(pg/ml 수준)까지 정확하게 검출할 수 있다.“뛰어난 광안정성으로 기존 형광 프로브(유로퓸 등) 기반 진단 키트의 불안정성 문제를 해결하며, 장기간 안정적인 성능을 유지합니다. 양자점은 입자 크기에 따라 다양한 파장의 빛을 방출하는 특성이 있어 하나의 키트로 여러 질병을 동시에 진단하는 다중 진단 기능 구현이 가능합니다.”키트는 기존 국내 고가(200~300만 원대)의 1열 진단키트 형광 측정 기기와 동등한 수준의 정확도를 제공하면서도, 2열 진단키트를 동시에 측정할 수 있으며 100만 원대의 합리적인 가격으로 공급될 예정이다.“양자점 기반 신속진단키트입니다. 검출 원리는 항원-항체 면역반응 이용하는 기존 골드 기반 신속진단키트와 동일합니다. 양자점을 이용하면 고감도(pg/mL)로 정량 분석(골드 소재 대비 500~1,000배 검출 성능)이 가능하여, 진단에 어려움이 있던 다양한 질병·질환에 대한 원인물질 검출에 탁월합니다. 양자점의 특징인 입자 크기에 따라 다양한 발광 파장 발생을 활용하여 다중 진단에 활용할 수 있습니다. 일반적으로 형광 신속진단키트는 유로퓸(Europium) 소재를 활용하는데, 보름바이오가 활용하는 소재인 퀀텀닷 나노입자는 친환경 소재이며, 높은 안정성에 의해 기존 형광 프로브를 이용한 진단키트의 애로사항을 해결할 수 있습니다.”보름바이오는 현재 국내 상급, 대학 및 종합병원 등 핵심 거래처를 다수 확보한 유통 전문기업과의 총판 계약을 논의 중이다. 이를 통해 파트너사의 광범위한 마케팅 및 영업 채널을 활용해 신속하고 안정적인 국내 판매망을 구축할 계획이다.“국내 시장 외에도 중국, 미국, 인도네시아 등 잠재력이 큰 해외 시장 진출을 적극적으로 준비하고 있습니다. 현지 파트너십 구축 및 규제 사항 체크 등을 통해 글로벌 시장으로의 확장을 모색하고 있습니다.”보름바이오는 올해 하반기 AC 투자 유치(seed 투자)를 준비하고 있으며 이를 통해 TIPS 신청을 계획하고 있다. 이후로도 지속적인 투자유치를 추진해 회사의 가치를 상승시킬 예정이다.보름바이오는 이 대표를 포함 6명이 함께하고 있다. “저를 포함하여 박사 2명, 석사 1명, 학사 1명 이렇게 4명이 연구를 진행하고 있으며, 사업 개발 박사 1명, 경영 지원 1명으로 구성되어 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기 목표로는 올해 체외진단의료기기 GMP 시설 구축을 완료하여 제품 생산 및 품질 관리 역량을 강화할 것”이며 또한 “개발된 퀀텀닷 진단키트의 임상시험을 진행해 제품의 유효성과 신뢰성을 확보할 예정”이라고 말했다.덧붙여 “고감도 퀀텀닷 기술 기반의 현장형 신속 진단 시스템 개발을 통해 핵심 제품군을 강화하고 파이프라인을 다각화할 계획”이라며 “현재는 봉독 알레르기 및 여성 생식기 감염증과 성 매개 감염병 진단 시스템 개발에 집중하고 있다. 이를 통해 신속하고 정확한 현장 진단으로 의료 접근성을 높일 것”이라고 말했다.“나아가 동물 감염병 현장 진단 시스템을 추가 구축하여 제품 파이프라인을 확장하고 새로운 시장에 진출해 진단 기술의 적용 범위를 넓혀나갈 것입니다. 궁극적으로는 다양한 질병을 진단하고 예방 및 예찰 할 수 있는 개인용 홈 진단 시스템으로 사업 영역을 확장할 목표를 가지고 있습니다.”보름바이오는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com