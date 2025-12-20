[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 천연원료개발 및 헬스·뷰티 브랜드 제품을 개발하는 ‘브랜즈랩’

이도균 브랜즈랩 대표



브랜즈랩은 천연원료개발 및 헬스·뷰티 브랜드 제품을 개발하는 스타트업이다. 이도균 대표(45)가 2022년 2월에 설립했다.브랜즈랩은 천연 원료를 기반으로 융복합 헬스·뷰티 브랜드를 개발하며, 소비자들이 신뢰할 수 있는 건강하고 아름다운 삶을 지향하는 기업이다.대표 브랜드로는 ‘루오드(Louaude)’와 ‘퓨어바이(pureby)’가 있으며, 이들 브랜드를 통해 다양한 제품을 시장에 선보이고 있다.“루오드에서 출시한 미스트는 스킨, 세럼, 에센스 등 복잡한 루틴을 하나로 통합한 간편한 스킨케어 제품입니다. 현재 나한과 추출물을 기반으로 복합 기능성 데일리 크림 및 선세럼, 마스크팩 을 연구 개발을 통해 출시를 앞두고 있습니다. 제품을 통해 소비자들에게 간편하면서도 효과적인 스킨케어 솔루션을 제공하고자 합니다.”이 대표는 “제품의 가장 큰 경쟁력은 복합 기능성을 하나의 제품에 효과적으로 담아낸 간편성”이라고 강조했다. “검증된 천연 원료를 중심으로 자체 원료 조성물을 직접 만들어 사용합니다. 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 안전성과 효율성에서 소비자들의 높은 신뢰를 이끌어내고 있습니다.”브랜즈랩은 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 와디즈 등 다양한 온라인 플랫폼을 적극적으로 활용해 마케팅을 진행하고 있다. 이 대표는 “SNS 인플루언서 협업, 라이브 커머스, 소비자 체험단 운영 등 소비자와의 직접적인 소통을 강화하는 다양한 마케팅 활동을 활발히 펼치고 있다”고 말했다.“시드 투자 유치 목표액을 2~3억 원으로 설정하고 있습니다. 유치한 자금은 천연 원료의 연구개발(R·D) 및 기술이전, 신제품 개발, 제품 인증 획득, 그리고 해외시장 진출 및 마케팅 활동 강화 등에 집중적으로 활용할 계획입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “온라인 세일즈와 마케팅 분야에서 오랜 경험을 쌓았습니다. 다양한 기관과 함께 온라인 판로 개척 지원사업의 PM 역할을 맡으며 여러 제품을 접할 기회도 있었습니다. 이 과정에서 나만의 브랜드와 제품을 만들고자 창업에 도전하게 됐습니다. 그동안 모아둔 자금과 초기 창업자금 대출을 통해 회사를 설립하게 되었습니다.”창업 후 이 대표는 “기획했던 아이디어가 실제 제품으로 만들어져 소비자에게 전달되고, 이를 사용한 고객들이 만족감을 표현할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “2024년에는 의왕시 우수창업기업 표창을 받았으며, 최근 국내를 넘어 해외 소비자들로부터 관심을 받고 있다는 것에서 뿌듯함을 느낀다”고 말했다.브랜즈랩은 이 대표를 포함해 마케팅, 제품 기획, 디자인 분야 전문가 3명으로 구성되어 있으며, R&D강화를 위한 연구인력 확보 및 다양한 전문 협력사들과 함께 긴밀히 협업을 진행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “지속해서 새로운 천연 원료를 발굴하고, 제품 라인업을 확대해 글로벌 브랜드로 자리매김하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 헬스·뷰티 분야에서 사용되는 천연 원료 관련 정보를 누구나 쉽게 접할 수 있는 정보 플랫폼을 구축할 것”이라고 말했다.브랜즈랩은 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com