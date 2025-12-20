[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 타액 스트레스 호르몬 자가검사키트 및 전용 앱을 개발하는 ‘살리타’

김나영 살리타 대표



사용자가 간편하게 타액 스트레스 호르몬을 스스로 검사할 수 있어

결과는 전용 앱에 연동해 기록, 모니터링이 가능한 것이 특징

살리타는 타액 스트레스 호르몬 자가검사 키트와 전용 앱을 개발하는 스타트업이다. 김나영 대표(49)가 2024년 12월에 설립했다.김 대표는 국내에서 분자생물학을 전공하고 미국 박사학위 취득 후 오랜 기간 국내외 연구소에서 면역항암제를 연구했다.살리타는 나를 살리는 타깃 검사키트를 개발하는 회사다. 소변, 타액, 땀 등 비침습적인 방법으로 스트레스 호르몬, 여성 호르몬, 남성 호르몬 등을 간편하게 자가 검사할 수 있다.“살리타는 현재 타액으로 간편하게 스트레스 호르몬을 자가검사 하는 키트 및 전용 앱을 개발 중입니다. 기존 국내외 타액 스트레스 검사는 샘플을 환자나 의료진이 채취해 연구소에 송부하는 방식입니다. 비급여인 타액 스트레스 호르몬 검사는 한 번에 4회 타액 샘플을 발송, 연구분석에 2주 정도 시간이 소요됩니다. 고가의 장비와 인력으로 가격은 평균 20만원 정도입니다.”살리타는 자가검사 키트로 사용자가 간편하게 타액 스트레스 호르몬을 스스로 검사할 수 있다. 결과는 전용 앱에 연동해 기록, 모니터링이 가능한 것이 특징이다. 스트레스가 일정 수준 이상이면 앱에서 명상 음악, 심호흡, 일기 쓰기 등을 추천하고 이를 바탕으로 자동 패턴 분석이나 상세 리포트 요청이 가능하다.“살리타는 번아웃에 취약한 2030 직장인, 산후우울감에 시달리는 산모, 영유아, 청소년층을 타깃으로 합니다. 가장 먼저 산후조리원과 지하철 역 주변 직장인과 일상 고객을 대상으로 B2B 마케팅을 진행 중입니다. 올해 하반기 KOLAS 인증 획득과 시제품 디자인 고도화 이후에 본격적인 배포와 홍보를 진행할 예정입니다. 고객 반응을 바탕으로 앱 UI/UX를 개선하고 시제품을 양산하면서 투자도 적극적으로 유치할 예정입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “코로나 기간 고립되면서 사회적 우울감이 커지는 코로나 블루를 야기했습니다. 코로나가 끝났지만 국립정신건강센터에서 실시한 설문조사에서 국민의 74%가 지난 1년간 정신건강 문제를 경험했다고 답했습니다. 이런 현상을 개선해 보고자 창업에 도전하게 됐습니다. 2024년 특허법인에 근무하면서 예비창업패키지에 선정이 됐고, 이를 바탕으로 시제품과 전용 앱을 개발하게 됐습니다.”창업 후 김 대표는 “산후우울감은 정도의 차이가 있지만 산모 68.5%가 느끼는 흔한 증상”이라며 “산모는 산후우울감을 본인 탓으로 여기고, 영유아는 의사소통이 힘들어 관리가 힘들다. 산후조리원에 살리타 시제품을 배포해 산모들이 관리받으면서 임신과 출산에 대해 거부감이 줄어들었다고 말해줄 때 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.살리타는 현재 국내외 대기업, 클라우드 전문회사에서 SaaS 플랫폼 개발 총괄을 담당했던 임원과 재무관리, 투자 컨설팅을 담당하는 임원이 힘을 합쳐 운영하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “올인원 살리타를 개발해, 산모, 영유아, 청소년, 군장병, 청년, 중장년, 노년층이 생애 전주기에 자신의 스트레스를 측정하고 관리할 수 있도록 할 것”이라며 “디지털 헬스케어 종합 플랫폼을 개발하는 것이 최종 목표”라고 말했다.살리타는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com