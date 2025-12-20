[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 세차용 케미컬과 용품을 직접 제조하는 스타트업 ‘서안프로텍’

배기환 서안프로텍 대표



서안프로텍은 세차용 케미컬과 용품을 직접 제조하는 스타트업이다. 배기환 대표(42)가 2023년 6월에 설립했다.배 대표는 “세차용 케미컬과 용품을 직접 제조하고 있으며, 글로벌 넘버원 광택기 브랜드 RUPES(루페스)의 한국 공식 수입사이자, 프리미엄 분무기 브랜드 IK(아이케이)의 전동분무기 한국 총판을 맡고 있다”고 소개했다. “소비자 대상의 세차 전문 유튜브 채널 ‘오토그루밍’도 함께 운영하며 콘텐츠와 제품이 자연스럽게 연결되는 방식으로 브랜드를 확장하고 있습니다.”핵심 아이템은 소비자 중심의 세차 케미컬 및 디테일링 용품이다. 자체 브랜드 제품은 물론, RUPES 광택기와 IK 분무기 같은 세계적인 브랜드 제품을 유통하고 있으며, 최근에는 친환경 세차용품 개발에도 집중하고 있다.“특히 세차의 환경적 영향을 고려한 제품 개발을 중요하게 생각해 R&D 투자를 본격화했습니다. 우리는 유통에서 시작해 제조로 확장한 케이스로 기존 R&D 중심 스타트업과는 반대 방향에서 출발한 것이 특징입니다.”배 대표는 “서안프로텍은 유통 경험을 바탕으로 시장 니즈를 잘 이해하고 이를 직접 반영해 제품을 개발한다”며 “이미 전국 5,000개 이상의 디테일링샵과 거래하고 있으며 사업자용 쇼핑몰과 오픈마켓 판매망을 갖추고 있다”고 말했다.“단순한 성능을 넘어 디자인과 사용 경험까지 고려한 제품을 기획합니다. 제품을 사용하는 소비자가 어떤 이미지로 보일지를 고민하며 디자인합니다. 유튜브 ‘오토그루밍’을 통한 직접 소통은 제품 신뢰도와 구매 전환율을 높여줍니다.”서안프로텍은 유튜브 채널 ‘오토그루밍’을 중심으로 제품 사용법, 비교 테스트, 팁 등을 영상으로 제공하고 있다.“이미 사업자 대상 쇼핑몰과 국내 주요 오픈마켓에 활발히 입점하여 있으며, 다음 단계로는 코스트코, 이마트 등 대형 유통 채널 진출을 목표로 하고 있습니다. 해외 진출에도 적극적입니다. K-POP을 중심으로 K-브랜드에 대한 관심이 세차 업계까지 확산하고 있어, 이를 기회 삼아 동남아·중국·일본 등지에 수출 확대를 준비 중입니다.”배 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “세차용품 제조와 유통을 해오면서 정말 좋은 제품이 무엇인지, 현장에서는 어떤 문제가 반복되는지 누구보다 많이 체감해 왔습니다. 점점 회사를 키워나가면서 자연스럽게 ‘이제는 우리가 직접 만들어야 한다’는 생각이 강해졌고, 무엇보다 세차 과정에서 발생하는 환경적 영향을 체감하며 친환경 제품 개발의 필요성을 절실히 느꼈습니다. 창업 초기 자금은 기존 유통 사업을 통해 확보한 수익으로 충당하였고, 이후 창업패키지 프로그램을 통해 R&D에 첫 투자를 시작하게 되었습니다.”배 대표는 “소비자가 이 제품 정말 잘 만들었다고 피드백을 줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “영상을 보고 제품을 구매한 고객이 나중에는 자발적으로 브랜드 팬이 되어 다시 찾아올 때, 우리가 단순한 제조사가 아닌 브랜드를 만들어가고 있다는 자부심을 느낀다”고 말했다.서안프로텍은 제품기획, 콘텐츠 제작, 영업, 마케팅, 고객관리, 제조 등 각 파트를 소수정예로 구성해 유연하게 협업하고 있다. 필요한 경우 외부 전문가나 파트너사와 협업하면서 빠르게 확장할 수 있는 구조를 지향하고 있다.앞으로의 계획에 대해 배 대표는 “2025년 1월 준공된 신공장을 기반으로 본격적인 대량 생산 체제를 구축하고 국내 대형 유통 채널 입점과 해외 전시회 진출을 통해 수출 확대를 목표로 한다”며 “장기적으로는 ‘환경을 생각하는 세차’라는 브랜드 메시지를 강화해 성능과 지속가능성, 디자인까지 모두 잡는 프리미엄 세차 브랜드로 자리매김하고 싶다”고 말했다.서안프로텍은 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com