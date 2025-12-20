[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 대용량의 문서를 쉽게 수집하고 분석할 수 있는 SaaS 서비스를 개발한 ‘스냅볼트’

김현우 스냅볼트 대표



스냅볼트(SnapVault)는 대용량의 문서를 쉽게 수집하고 분석할 수 있는 SaaS 서비스를 개발한 스타트업이다. 김현우 대표(43)가 2024년 1월에 설립했다.스냅볼트는 투자사, 변호사, 세무사 등 고객으로부터 다양한 종류의 문서, 영상, 음성 등을 수집하고, 이를 기반으로 데이터를 정리·분석하는 사람들을 대상으로 서비스를 제공한다.김 대표는 “과거 스크린샷, 이미지 분석 등의 기술을 연구, 개발한 이력이 있다”며 “이를 활용해서 다른 회사 대비 저렴한 가격으로 대용량 데이터를 분석하고 요약하는 서비스를 운영한다”고 말했다.스냅볼트의 가장 큰 경쟁력은 편리성으로 업무의 연결성에 집중했다는 것이다. “업무를 처리하다 보면 다양한 자료를 검토하기 때문에 중간에 다시 이메일을 체크하고, 첨부파일 열어보고, 다시 첨부파일 열린 상태에서 듀얼모니터 등을 활용해 내용을 검색합니다. 하나의 사안 및 내용을 검토하는 과정에서도 업무의 단절이 지속해서 발생합니다. 스냅볼트는 전용 Viewer에서 PDF, Word, Image, MP4 등 다양한 형태의 자료를 한 번에 검토할 수 있기 때문에 일의 연속성 측면에서 강점이 있습니다. 해당 내용을 모두 요약하기 때문에 문서 기반의 검색도 편리하게 지원하고 있습니다.”스냅볼트는 특별한 마케팅 없이 소개와 직접 영업 등을 통해 판로를 개척하고 있다. 김 대표는 “아직도 개선이 필요한 서비스이기 때문에 주로 소개를 통해 사용자를 늘리고 있다”며 “다양한 신뢰 관계를 구축해 더 많은 투자사 혹은 세무사들이 사용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 하고 싶은 일을 하기 위해서 창업에 도전했습니다. 다양한 회사에서 재무·회계 팀장과 관련 정산, 결제 서비스 시스템 기획팀장을 역임했습니다. 상당히 재미있었고, 업무도 잘 처리했지만 좀 더 도전적인 일을 하고 싶었습니다. 40세 전에는 꼭 창업해 보고 싶었습니다. 설립 후 지난해 연세대학교와 알토란벤처스 2곳으로부터 투자를 유치했습니다.”창업 후 김 대표는 “서비스가 많은 사람에게 사용이 되고, 사람들이 만족할 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“창업자는 세상을 바꾸는 사람이 아니라, 세상을 바꿀 수 있는 질문을 하는 사람이라고 생각합니다. 그리고 진짜로 세상을 바꾸는 건 사용자들입니다. 아주 작은 영역에서 제가 던진 질문이 사용자들에게 공명을 일으키고 그들의 다양한 피드백으로 서비스가 발전되고 사용자 만족감이 커질 때 보람을 느낍니다.”스냅볼트는 김 대표를 포함해 3명으로 구성돼 있다. 김 대표가 기획과 운영을 담당하고 다른 2명의 공동 창업자는 모두 개발자 출신으로 개발을 담당하고 있다. “두 사람 모두 시니어 개발자로 어떠한 프로젝트를 기획하면 빠르게 이를 테스트하고 실행할 수 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “운영 중인 서비스 외 사이트 프로젝트를 하나 런칭했다”며 “6월 중순에 아이디어를 가지고 발의해 2주 정도 기획 및 개발을 했고, 7월 초에 지피터스, 긱뉴스 등에 프로젝트를 소개했는데 약 1,000명의 사용자가 모집됐다”고 말했다.“사용자들의 피드백이 긍정적이기 때문에 관련 프로젝트를 잘 마무리해 서비스를 런칭하는 것이 단기적인 목표입니다.”스냅볼트는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com