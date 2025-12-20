[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 지능형 AI 수면 생태계 플랫폼 개발 스타트업 ‘슬립포레스트’

신원철 슬립포레스트 대표



강동경희대병원 신경과 교수인 신원철 대표 27년간 수면전문의 경험 살려

‘진단–루틴 처방–제품–콘텐츠’를 하나로 연결한 완결형 수면 플랫폼 생태계를 구축

“국내 전체 성인의 평균 수면 시간은 6.5시간으로 OECD 국가 중 가장 적은 수면시간을 유지하고 있습니다. 전체 성인 10명 중 6명은 불면증, 일주기 리듬장애, 코골이, 수면무호흡증 등의 수면 질환을 앓고 있습니다. 20세 이상의 성인 인구의 약 20~30%, 그리고 65세 이상의 노인의 약 60% 이상에 불면증을 가지고 있습니다. 현대인의 과도한 업무와 스트레스, 노인 인구의 증가, 비만 인구의 증가, 급격한 환경의 변화, 블루라이트가 포함된 전자장비의 보급 등에 의해 수면장애는 계속 증가하고 있습니다. WHO에서는 ‘불면증은 선진국의 전염병’이라고 합니다. 수면은 활동하면서 축적된 신체의 염증 물질과 뇌의 찌꺼기인 베타아밀로이드를 제거해 신체를 회복시키고 재생시키는 기능이 있습니다. 수면의 기본적인 기능은 올바르고 건강한 수면을 유지하였을 때 가능합니다.”국내 수면 전문의료 기반의 스타트업 기업, 슬립포레스트는 ‘누구나 약 없이, 과학적으로 잘 자는 세상’을 만들기 위해 AI 기반의 개인 맞춤형 수면 솔루션을 개발하고 있는 헬스테크 스타트업이다. 대표인 신원철 강동경희대병원 신경과 교수(대한수면연구학회 회장)는 27년간 수면장애 환자를 진료해온 전문가로, 수면의학과 디지털헬스케어를 융합한 국내 최초의 수면 통합 플랫폼을 설계하고 있다.슬립포레스트는 지능형 AI 수면관리 플랫폼 개발하는 스타트업이다. 신 대표는 27년간 수면전문의로 수면장애 환자들을 진료하고 있다. 현재 대한수면연구학회 회장을 맡고 있으며, 수면다원검사 정도관리위원회 위원장, 대한뇌전증학회 총무이사, 대한신경과학회 총무이사를 역임했다.신 대표는 “국내 성인 10명 중 6명이 불면증, 코골이, 수면무호흡증 등 수면장애를 겪고 있으며, 수면은 이제 치료가 필요한 질병으로 인식되고 있다”며 “슬립포레스트는 진단–루틴–제품–콘텐츠까지 연결된 완결형 수면 생태계를 구축해, 누구나 쉽게 접근 가능한 디지털 수면 솔루션을 제공하고 있다“고 소개했다.슬립포레스트는 수면 전문 콘텐츠 유튜브 채널인 ‘SLEEP Dr. 신원철 꿀잠튜브’, 프리미엄 수면 제품 커머스 ‘꿀잠몰’, 지능형 수면관리 플랫폼 ‘꿀잠닥터’, 교대근무자 특화 플랫폼 ‘슬립키퍼’까지 하나로 연결한 독자적 수면 생태계를 구축했다.“2024년부터 수면 관리의 플랫폼화와 생태계 완성이라는 새로운 단계로 진입하였습니다. 우선, 수면에 어려움을 겪는 사용자들과 수면 제품 소비자들을 유입하는 수면전문 유튜브 채널 ‘꿀잠튜브’가 구독자 11만 명을 돌파했습니다. 페이스북, 인스타그램, 네이버 블로그, 틱톡 등의 다양한 SNS 채널에서도 추가로 누적 팔로워 10수만 명을 확보하며, 콘텐츠 기반 유입 구조를 완성하고 있습니다.”커머스 플랫폼 ‘꿀잠몰’은 천연 허브차, 라벤더 오일 등 수면 개선 제품부터, 호주 Re-Timer사의 세계 최초의 착용용 광치료기인 리타이머(ReTimer)를 국내 독점 판매를 통해 전문성과 신뢰를 강화했다. 슬립포레스트는 2024년 1억 원 매출을 기록했고, 2025년 상반기까지 누적 매출은 1.6억 원을 돌파했다.AI 기반 수면관리 플랫폼 ‘꿀잠닥터’는 16가지 수면유형분석, 수면압력과 일주기리듬 측정을 바탕으로, 최적의 취침·기상시간을 추천하고 루틴 실천을 유도하는 개인 맞춤형 루틴 코칭 기능을 제공한다. 실제 대학병원 임상을 통해 수면의 질과 불면 지수에서 유의미한 개선 효과를 입증했으며, 2025년 8월 정식 버전을 출시했다.슬립포레스트의 차별점은 단순한 앱, 콘텐츠, 제품에 머무르지 않고, 진단, 루틴, 제품, 콘텐츠로 이어지는 통합적 수면관리 경험을 제공한다는 점이다. 모든 기능은 앱에서 연결되고, 추천 루틴 제품은 꿀잠몰에서 즉시 구매 가능하다.2024년에는 더존비즈온으로부터 시드 투자를 유치, 9월에는 중소벤처기업부 TIPS 과제(슬립키퍼 개발)에 선정되었고, 2025년에는 초기창업패키지, 스마트서비스 지원사업, IP나래 프로그램 등 다수의 정부 R&D 과제에도 선정되어 기술력과 성장 가능성을 인정받았다.‘슬립키퍼’는 간호사, 경찰, 항공·항만 근무자 등 교대근무자를 위한 특화 수면 솔루션으로, 수면압력·일주기리듬을 실시간 분석해 맞춤형 스케줄을 제안하는 세계 최초 기술을 기반으로 2026년 상반기 출시를 목표로 개발 중이다.슬립포레스트는 현재 정직원 7명으로 구성되어 있으며, 의료·UX·콘텐츠·AI·커머스 등 다양한 분야의 전문가들이 유기적으로 협업하는 ‘융합형 수면 플랫폼 기업’이다. 필요한 경우, 의료기관과의 공동 연구 및 외부 전문가 협업을 통해 기술 고도화와 제품 다양화를 실현하고 있다.신 대표는 “슬립포레스트는 단순한 수면 앱이 아니라, 의료 기반 알고리즘과 AI·콘텐츠·커머스를 결합한 디지털 수면 플랫폼 기업”이라며 “앞으로 루틴 기반 디지털 수면 처방 시대를 선도하며, 영미권, 일본, 동남아를 중심으로 글로벌 진출도 본격화할 예정”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com