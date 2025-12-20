[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI를 활용한 지식 콘텐츠 번역 스타트업 ‘씨네링고’

권민기 씨네링고 대표



씨네링고는 AI를 활용한 지식 콘텐츠 번역 스타트업이다. 연세대학교 인공지능학과에서 박사과정을 밟고 있는 권민기 대표(29)가 2023년 6월에 설립했다.권 대표의 연구 분야는 생성형 AI로, 특히 영상·이미지 생성과 편집 기술을 다루고 있다. Adobe Research에서 인턴십을 수행하며 영상 편집과 관련된 최신 기술을 연구했고 최근에는 입 모양(립싱크)과 영상 속 인물을 자연스럽게 편집하는 연구를 진행하고 있다. Veritasium 한국어 채널과 3Blue1Brown 한국어 채널을 운영하며 수학·과학 콘텐츠를 번역·로컬라이징해 왔다.권 대표는 “씨네링고는 원본 영상 속 오디오를 한국어로 변환하고 이에 맞는 립싱크를 적용하며 화면 속 자막을 지우고 새 자막을 입히는 등의 과정을 통해 보다 자연스럽게 현지화된 영상을 제공한다”며 “특히 교육·과학·기술 분야와 같은 지식 중심의 영상을 전문적으로 다루며, 더 많은 사람이 언어 장벽 없이 우수한 콘텐츠를 접할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다”고 소개했다.씨네링고의 핵심 서비스는 AI 기반 영상 번역 및 현지화다. 단순히 자막을 번역하는 수준을 넘어 영상의 음성과 화면 요소까지 종합적으로 처리해 시청자에게 현지화된 영상을 제공한다.“영상 속 화자의 음성을 텍스트로 정확하게 변환하며 추출한 스크립트를 대형 언어 모델(LLM)로 번역해 맥락에 맞는 자연스러운 문장으로 바꿉니다. 번역된 스크립트를 자연스러운 합성 음성으로 생성하고 생성된 음성이 영상 속 화자의 입 모양과 자연스럽게 맞도록 편집합니다. 기존 화면에 남아 있는 외국어 자막이나 그래픽을 지우고 필요한 경우 새로운 요소로 대체하며 영상 속에 삽입된 텍스트(슬라이드, 표지판 등)를 인식하고 번역해 재배치합니다. 현재는 이러한 기술을 직접 유튜브 채널(Veritasium 한국어, 3Blue1Brown 한국어)에 적용해 지식·교육 콘텐츠를 한국어로 현지화하고 있습니다. 앞으로는 다른 채널과 콘텐츠로 영역을 확대해 나갈 계획입니다.”권 대표는 “씨네링고의 경쟁력으로 핵심 기술을 직접 개발했다는 점”이라고 말했다. “STT, TTS, 립싱크, 비디오 인페인팅, OCR 등 LLM을 제외한 대부분의 파이프라인을 자체적으로 연구·개발했습니다. 덕분에 필요한 기능을 빠르게 개선하거나 특화된 요구사항에 맞게 최적화할 수 있습니다.”씨네링고는 콘텐츠 제작자·유튜버 생태계에 대한 깊은 이해를 가지고 있다. “직접 수십만 구독자를 보유한 과학·수학 채널을 운영해 왔기 때문에, 크리에이터들이 실제로 원하는 번역·현지화 퀄리티와 워크플로를 잘 알고 있습니다. 단순한 기술 공급자가 아니라 실제 운영 경험을 바탕으로 실질적 가치가 있는 솔루션을 제공합니다.”씨네링고는 AI 기술 간 융합과 자동화에도 강하다. “영상 번역은 단일 기술로 해결되지 않습니다. 음성·텍스트·비디오를 아우르는 여러 AI 기술을 하나의 워크플로로 통합해야 하는데, 이를 유기적으로 연결하는 시스템을 설계하고 운영하고 있습니다. 지식 콘텐츠에 특화된 데이터와 노하우를 쌓아왔다는 점도 강점입니다. 일반 예능이나 드라마가 아닌 과학·교육 분야의 번역 경험을 축적해 왔기 때문에 용어 선택과 맥락을 정확하게 다루는 데 강점을 가지고 있습니다. 이러한 요소들이 모여 단순 번역을 넘어 영상 콘텐츠를 현지 시청자에게 가장 자연스럽게 전달하는 경쟁력으로 이어지고 있습니다.”씨네링고는 콘텐츠 제작자들에게 직접 연락하는 방식으로 판로를 개척해 왔다. “유튜버로 활동해 온 경험 덕분에 관련 네트워크가 있고 실제로 메일로 제안만 하면 많은 사람들이 관심을 보여 주기 때문에 협업으로 이어지는 경우가 많았습니다. 최근에는 영상 번역 파이프라인에서 사용되는 개별 기술들을 독립된 서비스 형태로도 제공하려고 준비하고 있습니다. 예를 들어, 내부에서 개발한 TTS(Text-to-Speech) 기술을 베타 버전으로 공개해 실험 중이며 이런 서비스를 통해 더 많은 창작자와 기업이 씨네링고의 기술을 활용할 수 있도록 할 계획입니다. 아직은 초기 단계이지만 기술 자체를 외부에 제공하는 서비스화가 앞으로의 중요한 마케팅·판로 전략이 될 것으로 보고 있습니다.”권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랫동안 과학·수학과 같은 지식 콘텐츠를 더 많은 사람에게 전달하고 싶다는 목표를 가지고 활동해 왔습니다. Veritasium 한국어 채널과 3Blue1Brown 한국어 채널을 운영하면서 수십만 명의 시청자들이 언어 때문에 좋은 콘텐츠를 접하지 못하거나 자막만으로는 충분히 몰입하기 어려워한다는 점을 체감했습니다. 연구자로서 저는 영상 생성·편집 기술을 다루는 AI를 개발해 왔는데 ‘내가 가진 AI 기술로 전 세계의 우수한 지식을 언어 장벽 없이 전달할 수 있다면’이라는 생각이 기업 설립으로 이어졌습니다. 단순히 번역을 넘어 원본에 가까운 감정과 몰입도를 전달하는 AI 기반 영상 번역 플랫폼을 만들고 싶었습니다. ‘지식의 평등화’가 씨네링고를 시작한 가장 큰 계기입니다. 초기 자금은 외부 투자를 받지 않고 개인 자금과 3억 원 규모의 창업 대출로 마련했습니다. 리스크를 감수하더라도 스스로의 의지로 시작해 보고 싶었기 때문입니다. 이렇게 시작한 씨네링고는 현재 AI 기술을 기반으로 보다 많은 사람들이 언어의 장벽 없이 지식을 누릴 수 있는 세상을 만들기 위해 성장해 나가고 있습니다.”창업 후 권 대표는 “내가 가진 기술과 아이디어가 실제로 사람들에게 쓰이고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“연구실에서 논문이나 실험으로만 머물렀던 기술이 실제 서비스로 연결되고 유튜브 채널 운영처럼 구체적인 현장에서 적용되는 과정을 직접 보고 있다는 점입니다. 기술이 현실에서 가치를 만들어내는 순간을 경험하는 것이 무엇보다 보람됩니다.”씨네링고는 총 4명의 핵심 멤버로 운영되고 있다. “정재석 박사과정 동료가 공동 창업자로서 기술과 사업을 이끌고 있고 같은 연구실에서 석사 과정을 마친 팀원이 영상 처리 파이프라인을 함께 개발하고 있습니다. 또한 컴퓨터공학 전공으로 학부를 졸업한 멤버가 합류해 실제 서비스 구현과 운영을 담당하고 있습니다. 추가로 연구실의 지도교수님이 사외이사로 참여해 주며 기술 자문과 방향성에 대해 많은 도움을 주고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “단기적으로는 올해 연말까지 지금까지 개발한 기술들을 모두 서비스 형태로 정식 출시하는 것이 목표”라며 “현재 내부적으로만 사용하고 있는 STT, TTS, 립싱크, 비디오 인페인팅 등의 파이프라인을 외부 고객도 활용할 수 있도록 플랫폼화할 예정”이라고 말했다.“콘텐츠 측면에서는 현재 운영 중인 한국어·일본어 채널을 포함해 연말까지 총 10개의 채널로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 장기적으로는 더 많은 언어로 서비스를 확대해 언어와 지역에 관계없이 고품질의 지식 콘텐츠를 누구나 쉽게 접할 수 있도록 하는 것이 씨네링고의 비전입니다. 3년 후에는 완전히 자동화된 영상 번역·현지화 시스템을 구축해 별도의 수작업 없이도 전 세계의 우수한 콘텐츠가 각국의 언어로 자연스럽게 전달되는 미래를 꿈꾸고 있습니다.”씨네링고는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com