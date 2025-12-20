[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 에스테틱 의료기기 4등급 제품 개발 및 기술이전을 주력하는 스타트업 ‘업코리아’

김상혁 업코리아 대표



안티아스라는 브랜드로 히알루론산 필러와 스킨부스터 화장품 2종을 출시

업코리아의 경쟁력은 안정성 및 무통 기술 플랫폼을 가지고 있다는 것

업코리아는 에스테틱 의료기기 4등급 제품 개발 및 기술이전을 주력으로 하는 스타트업이다. 제약바이오 분야에서 14년 차 연구직으로 활동하는 김상혁 대표(38)가 2024년 1월에 설립했다.업코리아는 안티아스라는 브랜드로 히알루론산 필러(안티아스 블루)와 스킨부스터 화장품 2종(안티아스 오렌지, 안티아스 블랙)을 출시했다. 안티아스 블루 히알루론산 필러는 안전성을 최우선으로 개발된 제품으로 높은 응집력을 바탕으로 시술받은 자리에서 피부 탄력에 의한 움직임을 최소화한 필러를 판매하고 있다.“국내 히알루론산 필러는 대부분 2000년 초반에 개발된 제품들로 에스테틱 시장에서는 가장 많이 팔리는 소재입니다. 그리고 요즘 물광필러 및 스킨부스터라는 불리는 제품군으로 스킨케어와 두피케어를 타겟으로 안티아스 오렌지와 블랙이 있습니다. 안티아스 오렌지는 PLA 동결건조파우더와 피부 재생에 도움 되는 52가지 영양분을 바탕으로 개발된 제품으로 PLA는 피부를 통해 진피층에 도달하면 콜라겐을 생성하는 생분해성 고분자로 오렌지 사용 후 2~3주 후에 자가 콜라겐이 생성됩니다. 피부 재생에 도움 되는 52가지 영양분은 사용 즉시 피부의 재생에 작용해 피부의 물광, 피부결, 피부톤 등을 개선하는 역할을 하게 됩니다.”안티아스 블랙은 두피케어 타겟 제품으로 똑같이 PLA 동결건조파우더와 두피 재생에 도움되는 42가지 영양분으로 개발된 제품이다. PLA는 두피 내 도달하게 되면 콜라겐 형성을 및 두피 열감 개선 효능을 작용하게 되고, 동시에 두피 재생에 되는 영양분을 전달하여 탈모 증상 완화의 효과를 가지고 있다.업코리아의 경쟁력은 안정성 및 무통 기술 플랫폼을 가지고 있다는 것이다. “실제로 히알루론산 필러 및 스킨부스터 제품들은 피내 주입 형태로 진행되기 때문에 주사 시술 과정 및 고분자 물질에 기인한 통증들이 많이 발생합니다. 이러한 작용에 대해서 플랫폼 기술화를 통한 통증 개선을 하여 사업화하고 있습니다. 추가로 체내 주입되는 형태이므로 효능도 중요하지만 가장 중요한 것은 안정성이 가장 최우선으로 제품 연구개발하고 있습니다.”현재 스킨부스터는 국내와 해외 동시 공략을 진행하고 있으며, 국내에서는 피부관리샵 등에서 활용하실 수 있는 제품 사용방법, 관리방법을 개발해 홍보하고 있다. 해외는 베트남과 인도네시아를 타겟으로 현재 영업활동을 진행하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “연구개발 직업으로 회사원 생활을 하다 보니 회사 경영에 대한 열망이 생겨 창업하게 되었습니다. 물론 어려움도 많고 헤쳐 나갈 일도 많지만 잘 이겨낼 수 있다는 긍정적 마인드로 하고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “계약을 성사했을 때 가장 보람을 느낀다”며 “아직 스타트업으로 많은 경험이 있지 않지만 더 좋은 투자와 계약 유치를 통해 회사를 성장시키고 싶다”고 말했다.업코리아는 전원 연구원 출신으로 5명으로 구성돼 있다. 앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “의료기기, 의약품 하이브리드 제품의 미래 먹거리 개발을 해보고 싶다”며 “약물 전달의 DDS 기반 에스테틱 제품을 개발해 글로벌로 진출할 것”이라고 말했다.업코리아 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com