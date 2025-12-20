[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 골프 트레이닝 프로그램과 카메라 시스템을 개발하는 스포츠테크 기업 ‘에이비웍스’

김명균 에이비웍스 대표



에이비웍스는 골프 트레이닝 프로그램과 카메라 시스템을 개발하는 스포츠테크 기업이다. 김명균 대표(48)가 2023년 4월에 설립했다.김 대표는 “에이비웍스는 골프 교육 및 학습 도구들의 한계와 개인에게 최적화된 데이터 기반 학습 프로그램의 부재를 해결하기 위한 기업”이라며 “인공지능 기반의 개인 맞춤형 3차원 골프 트레이닝 시스템을 개발했다”고 소개했다.과거 김 대표는 AI 기반 비전 검사 솔루션 및 산업용 카메라 개발, 스크린 골프 센서 솔루션 개발, 스마트폰과 차량용 카메라 모듈 테스트용 장비 개발, 3D 카메라, 바코드 리더기, 열화상 카메라 등을 개발한 경력을 가지고 에이비웍스를 창업했다.“2004년, 2019년에 몸담고 있던 회사가 코스닥에 상장하기도 했습니다. 다양한 경험을 바탕으로 골프 분석 장비 제품화와 사업화 역량를 갖췄습니다. 판매를 위한 글로벌 협력 네트워크도 보유하고 있습니다.”에이비웍스는 인공지능 기반 스윙 분석 프로그램과 스윙 영상 촬영 시스템을 활용해 개인의 골프 스윙을 분석한다. 사용자의 신체적 특성과 스윙 스타일에 맞춘 최적의 교정 솔루션을 제공하는 것이 특징이다.김 대표는 “기존의 골프 코치와 골프 아카데미, 골프 학교, 골프 연습장 등에서는 없었던 정량적인 수치 데이터를 제공한다”며 “데이터를 통해 맞춤형 교육과 학습을 할 수 있게 해 주는 제품을 개발했다”고 말했다.제품은 2가지 형태로 구성되어 있다. 솔루션으로는 골프 트레이닝 프로그램, 고속정밀 카메라가 있고, 시스템으로는 골프 트레이닝 통합 키오스크 시스템이 있다.김 대표는 “에이비웍스의 경쟁력은 고속정밀 카메라와 인공지능 기반의 정밀 스윙 영상 분석을 제공하는 것”이라며 “5초 이내의 짧은 실시간 분석 시간을 제공한다”고 강조했다.에이비웍스는 전시회 참가, 오프라인 마케팅(제품 소개 및 데모 미팅), 제품 교육 및 세미나, 온라인(인스타그램) 등을 통해 국내 마케팅을 진행하고 있다.해외 시장은 수출 인프라 구축과 확장을 위해서 파트너사를 확보하고 있으며, 전시회 참가, 수출 상담회, 정부 지원 사업 참여를 통해 기회를 찾고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전에 재직했던 회사에서 산업용 비전(영상) 솔루션 관련 개발과 사업을 추진했습니다. 관련 기술을 가지고 새로운 분야에 도전해 보고 싶은 생각은 늘 하고 있었습니다. 그 와중에 영상 촬영 시스템(카메라)을 이용한 스포츠 모션 분석 아이템으로 창업을 하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “빠르게 제품을 개발하고 판매하면서 보람을 느낀다”며 “아이템 발굴부터 사업 기획 및 제품화, 판매까지 멤버들이 한마음 한뜻으로 단시간에 이뤄내는 것이 뿌듯하다”고 말했다.에이비웍스는 김 대표를 포함해 4명으로 구성되어 있다. “멤버 모두 AI 및 비전 관련 플랫폼 사업 경험을 가지고 있습니다. 20년 이상 경험을 가진 전문가들로 구성된 기업으로 유명 골프 프로들과 교수들이 자문위원으로 활동하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “올인원 형태의 키오스크 시스템을 현재 개발 및 고도화하고 있다”며 “골프 트레이닝 프로그램도 초개인화에 한층 더 다가갈 수 있도록 할 것”이라고 말했다.“신규 제품을 내년 초 국내외 전시회를 통해 런칭할 계획입니다. 이를 통해 고객들이 좀더 쉽게 제품을 접할 수 있는 기회를 확대할 것입니다. 투자 유치나 매출 확대를 통해 직영 골프 트레이닝 센터나 플래그샵을 갖추는 것도 목표입니다.”에이비웍스는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com