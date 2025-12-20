[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 콘텐츠 매칭 기반 웰니스 네비게이션 ‘웰나비’ 서비스하는 ‘웰니스포뮬러’

이일동 웰니스포뮬러 대표



웰니스포뮬러는 웰니스 콘텐츠 매칭 기반 웰니스 네비게이션 ‘웰나비(Welnavi)’ 서비스를 하는 스타트업이다. 이일동 대표(39)가 2024년 6월에 설립했다.이 대표는 글로벌 헬스 데이터 기업에서 약 9년간 근무하며 제약 마켓 데이터 분석 업무를 담당했다. 이 기간에 디지털헬스 석박사 통합 과정을 수료하고 OMOP, CDM 등 헬스케어 데이터 표준화 분야와 의약품 추천시스템을 연구하며 전문성을 쌓았다.웰니스포뮬러는 AI 기반 맞춤형 웰니스 경험 매칭 플랫폼을 운영한다. 웰니스 센터와 이용자를 효과적으로 연결하는 혁신적인 서비스를 제공하고 있다. 이 대표는 “웰니스 산업의 디지털 전환을 선도하며, 개인화된 건강관리 솔루션을 통해 모든 사람이 자신에게 맞는 웰니스 경험을 누릴 수 있도록 돕고 있다”고 소개했다.핵심 서비스인 ‘웰나비’는 사용자의 성향과 선호도를 종합적으로 분석해 최적의 웰니스 경험을 추천하는 네비게이션 플랫폼이다. 일반적인 운동 앱과 달리 웰나비는 일상에서 익숙한 길 찾기 방식을 웰니스 분야에 적용했다.주요 기능으로는 AI 기반 맞춤형 추천 시스템이 있다. 사용자의 성향, 성격 검사 결과, 거주지, 운동 경험 등을 종합적으로 분석해 가장 적합한 운동 종목을 제안한다. 특히 성격 검사를 통한 트레이너 매칭 기능은 웰니스포뮬러만의 독특한 서비스로, 사용자와 궁합이 맞는 코치를 연결해 운동의 지속성과 효과를 크게 높이고 있다.“CDM 기반의 표준화된 데이터 관리 시스템을 통해 웰니스 여정을 체계적으로 트래킹합니다. 사용자가 센터나 코치를 변경하더라도 기존 운동 기록이 지속해서 관리되어 일관된 웰니스 경험을 제공받을 수 있습니다. B2B 측면에서는 웰니스 센터에게 회원 추천 및 CRM 기능을 제공해 운영 효율성을 높이고, 마케팅 비용을 절감할 수 있도록 돕고 있습니다.”웰니스포뮬러의 첫 번째 경쟁력은 데이터 관리의 기술적 차별화다. CDM 기반 데이터 표준화를 통해 웰니스 데이터의 상호운용성을 확보하고, LLM을 활용해 빠르게 변화하는 웰니스 트렌드를 민첩하게 포착하고 개인화된 추천을 제공한다.두 번째는 통합 솔루션 제공이다. 기존 경쟁사들이 단일 기능에 특화되어 있거나 특정 종목에 집중된 반면, 웰니스포뮬러는 운동 종목, 센터, 코치를 통합적으로 매칭하는 네비게이션 서비스를 제공한다. B2B, B2C, B2G 시장을 모두 아우르는 확장 가능한 플랫폼 구조도 큰 강점이다.세 번째는 실증 기반의 검증된 서비스라는 것이다. “2년간 파트너 웰니스 센터 ‘볼랩’을 운영하며 실제 비즈니스 환경에서 데이터를 축적하고 서비스를 검증했습니다. 2024년 1월 기준 맞춤형 추천 232건, 콘텐츠 예약 2,670건 등의 실적을 통해 서비스의 실효성을 입증했습니다. 이런 실증 경험은 다른 스타트업들이 쉽게 따라 할 수 없는 자산입니다.”웰니스포뮬러는 B2B2C 우선 전략을 취하고 있다. 웰니스 센터를 대상으로 O4O(Online for Offline) 플랫폼 역할을 하며, 레슨 판매를 전문적으로 대행하는 CSO(Contracted Sales Organization) 서비스를 제공하고 있다. 현재 약 300여명의 정기 이용회원을 확보한 상태이며, 이를 바탕으로 데이터와 사용자 기반을 구축한 후 B2C 서비스로 확장할 계획이다.“전략적 파트너십 마케팅도 적극 활용하고 있습니다. 웰니스 용품, AI 및 데이터 분석, 가맹전략 컨설팅, 소셜미디어 마케팅, 제약 및 건강기능식품 회사 등과 MOU를 체결해 분야별 전문성을 결합한 마케팅을 진행하고 있습니다. 정부 인증을 활용한 신뢰도 마케팅도 중요한 전략입니다. 중소벤처기업부 예비창업패키지, 초기창업패키지 등 정부지원사업에 선정되어 사업의 역량과 전문성을 착실히 쌓아가고 있습니다. 싱가포르 한인 테니스회 MOU를 통해 글로벌 네트워크를 구축하고 8월 9일 제1회 웰니스포뮬러배 강릉 웰니스테니스대회를 개최하는 등 해외 진출 가능성 모색과 국내시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 노력하고 있습니다.”웰니스포뮬러는 초기 투자를 유치했고 향후 단계적인 투자 계획을 수립해 놓았다. “2024년 6월에 주식회사 볼랩으로부터 1억원 규모의 투자를 유치했습니다. 이는 비즈니스 모델과 기술력을 인정받은 결과라고 생각합니다. 향후 투자 유치로 2025년에는 Seed 투자로 5~10억원 규모를 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 기술 개발 고도화와 파트너 센터 확장에 집중할 예정입니다. 2027년에는 Series A, 2028년에는 Series B, 2029년에는 Series C/D 라운드를 통해 지속적인 성장 자금을 확보할 계획입니다. 투자 유치 전략으로는 다양한 웰니스 콘텐츠 및 서비스 실증 경험과 데이터 수집 및 활용 노하우를 토대로 시장과 투자사에 어필하고 있습니다. 특히 웰니스 시장의 급속한 성장과 개인화 서비스에 대한 수요 증가 트렌드 속에서 플랫폼의 확장 가능성과 수익성을 중점적으로 설명하고 있습니다. 글로벌 진출 계획과 헬스케어 데이터 비즈니스로의 확장 가능성도 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “웰니스포뮬러는 회사와 연구실에서 경험한 현실적인 문제에서 출발했습니다. 제약 마켓 데이터와 임상데이터를 다루며 일반인들에겐 건강 데이터는 다소 전문적이고 부담스럽게 느껴져 그 서비스 자체가 어려운 느낌이 드는 경우가 많았습니다. 이 문제를 해결하기 위해 엄격한 의학적 접근이 아닌 다른 방향을 모색하던 중 웰니스와 운동, 그리고 이를 즐길 수 있는 여행과 같은 경험과 즐거움 중심의 ‘웰니스 플래저’라는 컨셉에서 답을 찾았습니다. 웰니스나 운동 또 여행은 의학보다 접근하기 쉽고 누구나 할 수 있으면서도 데이터를 측정하고 활용하기에 가장 적합한 영역이라고 판단했기 때문입니다. 한창 빅데이터가 급부상하던 시기에 디지털 헬스 분야를 공부하며 느꼈던 한계들을 운동 분야에서는 일부 극복할 수 있다고 생각했습니다. 약 2년간 전략을 세우고 아이템의 시장 경쟁력을 다양한 테스트를 통해 검증한 후에 신중하게 창업을 결심했습니다. 자금 조달은 다각도로 진행했습니다. 초기 자본금은 개인 자금과 공동창업자들의 출자로 마련했고, 중소벤처기업부 창업혁신스쿨, 예비창업패키지, 초기창업패키지 등 정부지원 프로그램을 활용하여 확보했습니다. 또한 직영 센터 운영을 통한 부트스트래핑으로 현금흐름을 확보했습니다.”창업 후 이 대표는 “가장 큰 보람은 직장에서 느꼈던 문제를 실제로 해결하는 서비스를 만들어가고 있다는 점”이라며 “사용자의 건강관리 거부감 해소라는 목표가 웰나비를 통해 현실화하는 과정을 보면서 큰 성취감을 느낀다”고 말했다.“이론이나 기획에 그치지 않고 실제로 사람들의 삶에 도움이 되는 서비스를 구현하고 있다는 것이 가장 보람된 순간입니다. 사용자들의 긍정적인 피드백도 큰 동력이 됩니다. 특히 MBTI와 같은 성격 검사를 통해 자신과 맞는 트레이너를 만난 고객들이 운동을 지속하게 되고 건강이 개선됐다는 후기를 들을 때마다 우리 서비스의 가치를 실감합니다. 운동이 의무가 아닌 즐거운 취미가 되었다는 이야기를 들으면 추구하는 방향이 옳다는 확신을 가지게 됩니다. 팀원들과 함께 성장해 나가는 과정도 큰 보람입니다. 각자의 전문 분야에서 뛰어난 5명의 팀원이 하나의 목표를 향해 협력하며 개인적으로도 전문적으로도 함께 발전해 나가는 모습을 보는 것이 사업을 시작하며 느낄 수 있었던 특별한 기쁨입니다. 스타트업 특유의 도전적이고 역동적인 환경 속에서 함께 문제를 해결하고 성과를 만들어 나가는 과정 자체가 큰 보람입니다.”웰니스포뮬러는 이 대표를 포함해 총 5명으로 팀이 구성되어 있다. 분야별 전문가들로 균형 잡힌 조직을 만들기 위해 신중하게 팀 빌딩을 진행했다.“핵심 임원진으로는 사업파트너인 CSO가 있습니다. 그는 글로벌 제약 컨설팅 분야에서 오랜 경험을 쌓은 전략 전문가로, 국내외 웰니스 사업 전략을 총괄하고 있습니다. 홍보마케팅 담당자는 해당 분야의 전문성을 보유한 마케팅 전문가로, 다양한 마케팅 채널을 발굴하고 효과적인 액션플랜을 설계 및 실행하는 데 역량을 발휘하고 있습니다.개발 및 기획팀에서는 콘텐츠 개발, 글로벌 사업 개발, 웰니스 콘텐츠 기획 등 각 분야의 전문가들이 역할을 분담하고 있습니다. 팀 구성에서 중요하게 고려한 점은 도메인 전문성과 기술 역량의 조화입니다. 웰니스 분야의 현장 경험을 갖춘 인력과 디지털 기술 전문가들이 균형 있게 배치되어 있어, 현실적이면서도 혁신적인 서비스를 개발할 수 있는 기반을 마련했습니다. 2025년 상반기에는 웰니스 콘텐츠 기획자와 글로벌 사업개발 전문가를 추가로 채용해 조직 역량을 더욱 강화할 예정입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 2025년 매출 2.5억원 달성과 파트너 센터 10개소 확보를 목표로 하고 있다”며 “현재 테니스 중심의 서비스를 퍼스널 트레이닝, 러닝, 골프, 요가로 확장해 다양한 웰니스 니즈를 충족할 계획이다. 동시에 10억원 규모의 Seed 투자 유치를 통해 기술 개발과 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 것”이라고 말했다.“중기 목표로는 2026~2027년 B2C 서비스 본격 출시와 해외 시장 진출을 계획하고 있습니다. 동남아시아를 시작으로 글로벌 웰니스 시장에 진입하고, 헬스케어 데이터 비즈니스로 영역을 확장할 예정입니다. 웰니스 데이터를 제약사, 의료기기 업체, 병원, 연구기관, 보험사 등에 제공하는 새로운 수익원을 개발하고자 합니다. 장기 비전은 웰니스와 헬스케어를 잇는 데이터 통합 플랫폼으로 성장하는 것입니다. 2028~2030년까지 연 매출 100억원 이상을 달성하고, 글로벌 웰니스 생태계의 핵심 허브 역할을 하고자 합니다. 궁극적으로는 누구나 자신에게 맞는 웰니스 경험을 쉽게 찾을 수 있고, 건강한 삶을 지속할 수 있는 세상을 만드는 것이 미션입니다. 이를 위해 지속적인 기술 혁신과 파트너십 확장, 글로벌 진출을 추진할 것입니다. 특히 AI 기술의 고도화를 통해 더욱 정확하고 개인화된 웰니스 추천 서비스를 제공하고, 웰니스 산업 전반의 디지털 전환을 선도하는 기업으로 성장하고자 합니다.”웰니스포뮬러는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com