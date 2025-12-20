[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 신재생에너지 분야에서 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하는 ‘제이에스글로벌’

심재식 제이에스글로벌 대표



펠릿 연료 및 재생에너지 생산 설비 제작에 주력, 생산에 최적화된 자동화 설비도 함께 개발

소형화된 기술을 개발해 적은 초기 투자 비용으로 신재생에너지인 펠릿 연료를 간편하게 생산

제이에스글로벌은 신재생에너지 분야에서 지속 가능한 에너지 솔루션을 개발하는 스타트업이다. 심재식 대표(51)가 2023년 12월에 설립했다.제이에스글로벌은 펠릿 연료 및 재생에너지 생산 설비 제작에 주력하고 있다. “폐목재 등 임업 부산물과 농업 부산물, 커피 슬러지, 폐휴지 등 다양한 바이오매스를 활용해 친환경 펠릿을 생산하는 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 해당 펠릿 생산에 최적화된 자동화 설비도 함께 개발하고 있으며 누구나 손쉽게 사용할 수 있도록 사용자 친화적인 설계와 자동화 시스템을 적용한 것이 특징입니다.”제이에스글로벌은 대형 설비 및 기존 대형 설비에 비해 소형화된 기술을 개발해 적은 초기 투자 비용으로 신재생에너지인 펠릿 연료를 간편하게 생산할 수 있도록 구현했다. 이를 통해 지방자치단체나 소규모 커뮤니티 단위에서 자립형 에너지 시스템을 구축하는 데 적합하다.“지방자치단체와의 협력을 통해 지역 단위로 설비를 공급하고 생산된 펠릿은 저소득층 겨울철 연료 지원사업에 활용할 수 있도록 전략을 수립하고 있습니다. 이러한 방식은 지역 내 일자리 창출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.”제이에스글로벌은 현재 엔젤 투자를 유치 준비 중이며, 기술 고도화 및 생산시설 확장을 위한 시드 투자 유치, 벤처기업 등록을 통한 기술보증기금 조성 등을 계획하고 있다.심 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “재활용 자원을 활용한 에너지 생산 가능성에 매료되어 창업을 결심하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 자산과 소량 맞춤형 설비 제작을 통해 확보하였습니다.”창업 후 심 대표는 “직접 생산한 펠릿이 취약 계층의 겨울철 난방에 사용되어 도움이 되었다는 이야기를 들었을 때 큰 보람을 느꼈다”며 “사회적 가치와 친환경 기술이 결합한 의미 있는 성과라고 생각된다”고 말했다.제이에스글로벌은 국내 자체 생산을 목표로 공장 건설을 계획하고 있으며 기계 설계 엔지니어, 전기전자 제어 담당자, 생산 실무자, 마케팅 담당자 등으로 팀을 구성 중이다.앞으로의 계획에 대해 심 대표는 “무인 자동화 펠릿 생산설비를 개발해 전국적으로 보급하고, 장기적으로는 저개발 국가를 대상으로 적정기술 기반의 에너지 솔루션을 제공하는 글로벌 진출을 목표로 하고 있다”며 “특히 SDG7(모두를 위한 에너지 접근성) 달성에 기여하는 것을 비전으로 삼고 있다”고 말했다.제이에스글로벌은 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com