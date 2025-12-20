[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 기능성과 신뢰를 갖춘 더마코스메틱 브랜드를 만드는 바이오테크 기업 ‘제이원코스바이오’

김성하 제이원코스바이오 대표



기획부터 원료 연구, 효능 검증, 글로벌 진출까지 하나의 팀 안에서 빠르게 실행

원료 SCI급 국제학술지에 등재되었으며 인체 적용 시험을 통해 객관적인 효능 데이터를 확보

제이원코스바이오는 기능성과 신뢰를 갖춘 더마코스메틱 브랜드를 만드는 바이오테크 기반 스타트업이다. 김성하 대표(39)가 2022년 11월에 설립했다.김 대표는 화장품 업계에서 13년간 마케팅 실무를 경험하며 수많은 브랜드의 전략, 상품 기획, 채널 확장을 리딩해왔다. 그렇게 쌓은 인사이트를 바탕으로 제이원코스바이오를 설립했다.김 대표는 “제이원코스바이오는 기능성과 신뢰를 갖춘 더마코스메틱 브랜드를 만드는 바이오테크 기반 스타트업”이라며 “전통 한방 지혜와 현대 바이오 기술을 결합해 기능성과 신뢰를 갖춘 더마코스메틱 브랜드를 만든다”고 소개했다.제이원코스바이오는 제품 기획부터 원료 연구, 효능 검증, 글로벌 진출까지 하나의 팀 안에서 빠르게 실행할 수 있는 수직 일체형 구조를 갖춘 것이 강점이다.“제이원코스바이오는 현재 세 개의 브랜드를 전개하고 있습니다. 첫 번째, 자운결은 400년 동양 의학의 피부 처방인 자운고를 현대과학으로 재해석해 만든 오리엔탈 더마코스메틱 브랜드입니다. 13가지 한약재를 768시간 달여 만든 복합성분 ‘13-JAUN COMPLEX’를 중심으로 개발됩니다.”두 번째, CH6는 당개나리 열매에서 유래한 항산화 성분 ‘ALOFORTHYA’를 바탕으로 탈모 증상 완화에 집중한 기능성 헤어케어 브랜드다. 홈쇼핑 론칭을 시작으로 미국 코스트코 등 글로벌 유통 채널에서 빠르게 반응을 얻고 있다.세 번째는 곧 런칭을 앞둔 Smile Glow로 유산균 기반의 마이크로바이옴 구강 케어 브랜드다. 기존 구강용품과는 차별화된 접근으로 유익균 밸런스를 중심으로 설계된 기능성 치약과 가글 제품군을 준비 중이다.김 대표는 “제이원코스바이오의 가장 큰 무기는 원료 설계력”이라고 말했다. “자운결의 13-JAUN COMPLEX와 CH6의 ALOFORTHYA는 모두 SCI급 국제학술지에 등재되었으며 인체 적용시험을 통해 객관적인 효능 데이터를 확보했습니다. 단순히 원료를 조합하는 수준이 아니라 자체 연구소에서 소재를 설계하고 임상과 인증까지 직접 수행합니다. 미국 ICID, 유럽 CPNP 등 글로벌 기준을 충족한 처방 설계를 바탕으로 수출 시장에서도 빠르게 검증과 진입이 가능한 것이 큰 장점입니다. 기술 기반 브랜드이면서 동시에 빠르게 시장과 연결되는 실행력을 갖춘 점이 차별화 포인트입니다.”제이원코스바이오는 국내에서는 홈쇼핑을 중심으로 초기 고객층을 확보하고 이후 자사몰 중심으로 팬층을 형성했다. 해외는 시장마다 다른 전략으로 접근하고 있다. 일본은 홈쇼핑과 공중파 채널에 정기 편성되며 인지도를 쌓았고 미국은 코스트코와 아마존, 러시아 및 CIS 국가에서는 콘텐츠 기반의 인플루언서 총판 시스템을 구축했다.“각 국가의 유통 구조와 소비자 언어를 이해한 뒤 PB 제품 개발, 커스터마이징 기획, 실시간 피드백 반영 등을 통해 빠르게 브랜드를 현지화하고 있습니다. 정형화된 마케팅이 아닌, 실행 중심의 맞춤 전략으로 판로를 확장해가고 있습니다. 브랜드별 글로벌 확장성과 원료 기술 고도화를 고려해 전략적 투자 유치를 준비하고 있습니다. 중장기적으로는 K-OTC 등록 및 IPO까지 염두에 두고 있습니다. 자금 유입을 단순한 운영 자본이 아닌 스케일업의 레버리지로 활용할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “다양한 브랜드를 만들고 마케팅을 해오면서 늘 ‘왜 꼭 이렇게 만들어야 할까’라는 질문이 남았습니다. 기능과 진정성을 함께 담은 브랜드를 직접 설계해보고 싶었고 원료부터 시장까지 모두 연결하는 구조를 내 손으로 만들고 싶었습니다. 초기 자금은 외부 투자 없이 개인 자산과 오랜 시간 준비한 유동자금으로 마련했습니다. 브랜드가 스스로 힘을 갖기 전까지는 흔들리지 않는 운영 구조가 중요하다고 판단했기 때문입니다. 지금 돌이켜보면 가장 잘한 선택 중 하나였다고 생각합니다.”창업 후 김 대표는 “기획하고 만든 제품이 실제로 국내외 소비자들에게 반응을 얻고 반복적으로 구매된다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “특히 일본, 미국, 러시아 등에서 고객들이 남기는 리뷰나 DM을 볼 때, 단순한 ‘좋아요’가 아니라 실제 삶에 긍정적인 변화가 있었다는 이야기를 들으면 이 일이 단순히 브랜드를 운영하는 것을 넘어선다는 것을 실감한다”고 말했다“작은 팀이지만 빠르게 움직이며 전략을 테스트하고 피드백을 반영해 결과를 만들어가는 이 과정 자체가 큰 동기부여가 됩니다. 하루하루가 도전이지만, 그만큼 밀도 높은 성취를 경험하고 있습니다.”제이원코스바이오는 마케팅 중심의 스타트업 조직 구조를 갖추고 있다. 현재 마케팅 기획 담당 2명, 글로벌 마케팅 전담 1명, 그리고 러시아·CIS 시장 전개를 위해 한국에 거주 중인 현지 국적 인력을 채용하여 콘텐츠 기획과 바이어 커뮤니케이션을 담당하고 있다. 김 대표는 “필요한 곳에 빠르게 리소스를 투입할 수 있는 유연한 구조를 갖추고 있다”며 “마케팅과 현지화 실행력이 강한 팀으로 성장하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “기능성 더마 브랜드로서의 정체성을 더 견고하게 다지면서, 글로벌 바이오테크 뷰티 기업으로 확장하는 것이 목표”라고 말했다.“단기적으로는 미국, 일본, 러시아 등 성과가 입증된 수출국을 중심으로 PB 및 현지 맞춤형 라인업을 확대하고, Smile Glow 브랜드를 구강 마이크로바이옴 시장의 선도 브랜드로 안착시키는 것이 핵심 과제입니다. 중장기적으로는 SCI급 논문 등재, 원료 수출, 글로벌 파트너십을 통한 기술 수출 등으로 브랜드의 기술적 가치를 높이고 K-OTC 등록 및 IPO를 통해 지속 가능한 기업 기반을 구축하는 것을 최종 목표로 하고 있습니다.”제이원코스바이오는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com