[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 미생물의 생존력과 활동력을 극대화한 제품을 만드는 스타트업 ‘지티지바이오’

김동형 지티지바이오 대표



원천 종균 10여종을 단일 배지에 배양, 복합 배양방식으로 극강의 생존력을 체득

카페인과 특허원료 TBM(탈모완화 조성물)이 적용된 샴푸와 헤어컨디셔너 제조

지티지바이오는 미생물을 연구 개발해 제품을 만드는 스타트업이다. 김동형 대표(48)가 2023년 4월에 설립했다.대표 아이템은 축산 분야 미생물제인 ‘지티지 파워샷’이다. 지티지 파워샷은 복합배양 기술로 미생물의 생존력과 활동력을 극대화한 제품으로 부숙 시간을 기존대비 30% 이상 단축한다.김 대표는 “부숙 시간 단축 효과로 악취 민원이 감소하고, 메탄가스, 황화수소, 암모니마 등 유해가스 배출을 감소시킬 수 있다”며 “빠른 퇴비화로 인한 인건비가 감소한다”고 말했다.“지티지바이오 미생물은 무작정 개체 수를 늘리는 일반 배양이 아닌 추출 후 복합 배양을 통해 훈련받은 미생물입니다. 원천 종균 10여종을 단일 배지에 배양하는 방식입니다. 차별화된 저온, 고온, PH조절, 진공의 혹독한 환경을 반복하는 복합 배양 방식으로 극강의 생존력을 체득 받습니다. 훈련받은 미생물은 현장 투입 시 새로운 환경에 바로 적응할 수 있습니다. 일반 미생물에 비해 월등한 활동력을 가지고 있습니다.”지티지바이오는 미생물 기술을 활용한 기능성 샴푸와 헤어컨디셔너도 개발했다. “해당 제품에는 카페인과 탈모완화 조성물인 포스트바이오틱스(TBM)가 적용됩니다. 탈모 방지 및 두피트러블 감소 효과를 가진 제품입니다.”카페인은 탈모호르몬인 디하이드로테스토스테론(DHT)의 작용을 효과적으로 억제한다. TBM는 특허 원료로 두피 미생물 균형 조절로 건강한 두피 환경 개선하고 모발 건강 증진 및 두피트러블(염증, 각질) 개선한다.“지티지바이오는 세상 사람들이 건강한 아름다움을 추구하면서 살아가는 꿈을 가지고 시작하였습니다. 아름답게 두피 건강을 지킬 수 있는 것은 바로 눈에 보이지 않는 작은 미생물입니다. 10여가지 복합 종균을 동시 배양하는 방식으로 태어난 훈련받은 미생물은 두피 건강을 지킬 수 있습니다.”김 대표는 “샴푸와 헤어컨디셔너는 탈모 예방과 두피 건강 개선으로 긍정적 사용자 경험을 제공할 것”이라며 “국내외 기능성 샴푸 시장에서 차별화된 제품으로 자리매김하고 이를 바탕으로 매출 증가, 고용 창출 및 관련 산업 활성화에 기여하는 것이 목표”라고 말했다.지티지바이오는 기능성 샴푸, 헤어컨디셔너 제품군 출시 후 인플루언서 홍보 마케팅에 집중하고, 네이버 스마트스토어 및 온라인스토어 중심으로 제품을 판매할 계획이다.“제품은 화장품 편집숍 및 약국에 입점해 판매되며, 팝업스토어, 뷰티 박스 등 오프라인 체험형 마케팅을 진행할 계획입니다. 국내 백화점 및 면세점 판매 확대도 고려하고 있습니다. 해외 직구 플랫폼에 진출해 동남아 및 북미 시장 타겟 마케팅을 진행하고, 글로벌 인플루언서와의 협업도 진행할 예정입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “복합배양 방식으로 미생물을 트레이닝시켜 활동력과 생존력이 우수한 미생물제를 개발한 김옥균 박사를 만나면서 창업이 시작됐습니다. 1년 동안 김 박사의 미생물제를 축산, 수산, 식품 및 화장품 분야에 실증 테스트를 진행하였습니다. 기존 제품보다 월등히 뛰어난 효과가 입증되어 본격적으로 사업을 시작하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “지티지바이오만의 복합배양으로 만든 미생물 원료를 사용해 만든 제품이 기존 제품보다 월등히 뛰어난 효과를 나타낼 때 많은 보람을 느낀다”고 말했다.“현재 축산분야 미생물제는 강릉양돈농협과 공식 의약품공급업체로 계약을 완료했습니다. 글램팜 ㈜언일전자 브랜드에서 개발 중인 신제품에 지티지바이오 원료 공급 계약(초도물량 약 3.2억원)을 체결 완료하였으며, 2025년 8월부터 납품이 됩니다.”지티지바이오는 엔젤투자를 2억원 받았다. 김 대표는 “엔젤투자로 자회사 주식회사 지티지코스메틱(지티지바이오 51%, 투자자 49%)을 설립해 카펠린 브랜드 코스메틱 제품을 유통할 예정”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “카펠린 샴푸와 헤어컨디셔너 그리고 축산분야 미생물제의 글로벌 진출이 목표”라고 말했다.지티지바이오는 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com