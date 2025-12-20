[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 인공지능을 활용한 한국어 통번역 평가시스템과 플랫폼을 구축하는 ‘케이아이티랩’

임송재 케이아이티랩 대표



AI기반 한국어 통·번역 자동 평가 프로그램 ‘AEMOS’로 한국어 통번역 평가의 표준화 된 체계를 만들어

AEMOS는 다양한 평가 척도를 종합적으로 활용하는 것이 강점

케이아이티랩은 인공지능시대에 대응하는 글로벌 한국어 통·번역 전문 플랫폼을 개발하는 스타트업이다. 임송재 대표(65)가 2023년 7월에 설립했다.임 대표는 “케이아이티랩은 인공지능을 활용한 한국어 통·번역 자동 평가 프로그램을 개발한다”며 “평가 프로그램을 기반으로 한 한국어 통·번역 능력 평가 시스템과 인증제도를 통해 한국어 통번역에 대한 기준을 정립하는 기업”이라고 소개했다.“한국어 통번역 시장과 통번역 교육 및 전문 통번역사를 연결하는 매칭 시스템을 포함한 한국어 통번역 전문 글로벌 플랫폼을 구축하고 있습니다. 한국어 통·번역의 체계화, 전문화 및 활성화를 통한 한국어 통·번역 및 한국문화의 글로벌화에 기여하는 것이 비전입니다.”국내 경제와 문화적 발달에 힘입어 한국어의 국제적 위상도 높아지고 있다. 하지만 통·번역 서비스는 주로 4개 국어 중심이며 한국인 위주로 이뤄지고 있다.특히 한국 사회가 다문화 사회로 진전되는 과정에서 지역사회에서 활동하고 있는 이주민 중심의 지역사회 통·번역 자격 기준은 시스템의 부재로 전문성이 결여되어 있다. 외국인 한국어 통·번역 전문가의 한국 사회 정착과 문화적 포용을 위한 사회적 시스템도 부족한 실정이다.임 대표는 “한국어 통번역 평가에서도 평가자에 따라 주관성이 개입되고 일관된 기준이 없다는 한계점이 있다”며 “케이아이티랩은 이러한 한국어 통번역 평가 기준의 정립을 위해 AI 기반의 객관적 평가 기준을 정립한다”고 말했다.“케이아이티랩은 한국어 통·번역 평가의 표준화 된 체계를 만들고자 합니다. 인공지능과 연계해 동일한 평가 기준으로 다국어를 동시에 평가하는 방식입니다. 한국어 통·번역 평가의 신속성과 함께 한국어 통역·번역 능력에 대한 공신력 있는 인증 제도를 구축하는 것이 목표입니다.”임 대표는 “전문성, 공공성, 신뢰성을 핵심 가치로 삼아 모든 언어와 문화를 연결한다”며“ 상호 소통과 상생이 가능한 사회적 가치를 실현하고자 한다”고 말했다.케이아이티랩의 핵심 아이템은 인공지능 기반 한국어 통·번역 자동 평가 프로그램 ‘AEMOS’과 AEMOS를 기반으로 한 한국어 통·번역 평가 인증 시험이다.케이아이티랩이 개발한 AEMOS(Automatic Evaluation Metrics Optimized System)는 인공지능 LLM(거대언어모델) 기술을 활용해 한국어 통·번역 결과물을 자동으로 평가하는 프로그램이다.기존 평가 방식이 한두 가지 지표에 의존해 왔다면 AEMOS는 다양한 평가 척도를 종합적으로 활용하는 것이 강점이다. 예를 들어 번역 문장의 어휘적 일치도, 통사적(문법적) 정확성, 의미적 등가성 등을 다각도로 분석해 균형 있고 객관적인 점수를 도출한다. 이러한 다중 평가지표(AEM) 기반 평가를 통해 번역 품질을 정밀하게 판단할 수 있으며 사람 평가자의 주관을 배제하여 공정성을 높였다.“현재 AEMOS는 일부 지방자치단체와 대학의 통번역 교육 현장에서 효율적인 평가 도구로 채택되어 활용되고 있습니다. 내년에는 더 많은 국내외 대학 및 대학원 통번역 과정에서 사용할 예정입니다. AEMOS 기술을 바탕으로 국내에서는 최초로 외국인 한국어 통번역 능력 평가 인증 제도를 국제한국어통번역학회와 공동으로 시행하고 있습니다.”한국어 통번역능력 평가를 위한 출제는 국제한국어통번역학회 소속 교수들에 의해 출제가 되고 회사가 개발한 자동 평가 시스템에 의해 평가와 채점이 진행된다. 이에 따라 수험생에게는 국제한국어통번역학회에서 인증한 6단계의 한국어통·번역 인증서가 교부된다.“기존의 오프라인 시험을 온라인 앱으로 전환하는 편리성과 더불어 다국어를 동일한 평가 기준으로 동시에 평가합니다. 한국어 통·번역 평가에 응시자는 시험을 치르고 AI 평가를 통해 객관적인 점수를 받을 수 있습니다. 추가로 전문가의 상세 피드백을 받아 자신의 통·번역 역량을 진단하고 향상 방향을 잡을 수 있습니다. 이미 개발 완료되어 현재 운용 중입니다. 국제한국어통번역학회에서 주관하는 한국어 통·번역 능력 검정시험의 평가 도구로 활용되고 있습니다. 실제 케이아이티랩의 AI 평가 프로그램은 한국외국어대학교 통번역대학원의 번역 경시대회나 대구대학교 등 통번역 교육 현장에서도 도입되었을 뿐 아니라 해외 많은 대학에서도 한국어 통번역의 평가를 위한 현지 거점 협력관계를 요청해 오고 있습니다.”케이아이티랩은 이 평가 시스템과 인증제도를 기반으로 한국어 통·번역 교육 플랫폼을 구축해 한국어 통번역 교육부터 평가 및 인증서를 제공하는 종합 서비스로 발전시킬 계획이다.임 대표는 “케이아이티랩의 인공지능을 활용한 한국어통번역자동평가 시스템과 이를 기반으로한 통번역 능력 인증 시스템은 국내외를 통틀어 유례를 찾기 힘든 독창적이고 선진화된 모델”이라고 말했다.“인공지능을 활용한 통·번역 자동평가 프로그램을 개발하고 평가에 의한 한국어 통·번역 자격 인증제도를 시행하는 것도 최초입니다. 이를 하나의 플랫폼에서 교육과 융합하고 통·번역사의 취업까지 연계한 사례는 없습니다. 이와 같은 통합적인 전문가 플랫폼이 케이아이티랩만의 가장 큰 경쟁력입니다.”플랫폼은 산업적 활용 면에서 외국인을 위한 한국어 교육이나 통·번역사양성 프로그램에서 객관적인 평가 도구로 활용될 수 있다. 기업이나 기관에서도 자체적으로 번역 능력을 검정하는 내부 평가 및 품질 관리 수단으로 사용할 수 있다.서비스가 클라우드 기반으로 설계되어 있어 장소에 구애받지 않고 원격 평가 및 온라인 시험 시행이 가능하다. 전 세계 학습자가 웹을 통해 참여할 수 있어 확장성이 높일 수 있으며 나아가 평가 데이터를 지속해서 축적함에 따라 AI 평가 모델의 정밀도가 향상된다. 이를 기반으로 다른 언어의 통·번역 평가까지 사업 영역을 넓힐 수 있다는 발전 가능성도 갖추고 있다. 한국어 통·번역 평가 시스템을 기존의 한국어능력시험(TOPIK) 등 공식 평가와 연계하면, 말하기·쓰기 영역 평가에 객관성과 효율성을 부여해 국제적으로 공인된 한국어 통번역 인증시스템으로 활용할 수 있다.“케이아이티랩은 이러한 기술적 경쟁력뿐 아니라 국제한국어통번역학회 및 글로벌 한국어 교재 유통사와의 전략적 제휴를 통해 콘텐츠 수급과 시장 접근 면에서도 경쟁력을 확보하고 있습니다. 전문성을 갖춘 국제한국어통번역학회가 평가 문제 출제와 최종 평가를 맡고 케이아이티랩이 AI 1차 평가와 운영을 담당해 시스템의 객관성과 공신력을 동시에 높이고 있습니다.”케이아이티랩은 B2B와 B2C를 아우르는 통합 마케팅 전략으로 판로 개척을 추진하고 있다. 우선 국내외 대학, 통번역 교육기관, 어학원 등 B2B 채널과 협력하여 평가시스템을 도입하도록 유도하고, 대학의 통번역 관련 커리큘럼과 연계해 학생들이 교육과 평가를 통해 공식 인증을 받도록 하는 방안을 추진 중이다.또한 국제한국어통번역학회와 공동주관으로 정기적인 통번역 능력 검정시험을 운영해 해당 시험을 통해 배출된 인증자가 업계에서 인정받고 기업과 기관에 진출하도록 함으로써 플랫폼이 인재 공급과 수요를 연결하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.개인 소비자(B2C)를 대상으로는 온라인 플랫폼을 통해 통번역 디지털 콘텐츠와 맞춤형 교육 서비스를 제공해 개별 학습자 시장을 공략한다는 계획이다. “브랜드 인지도 향상을 위해 디지털 마케팅(유튜브, 인스타그램 및 SNS 등)을 통한 온라인 홍보 활동을 강화할 계획입니다. 국제한국어통번역학회와 공동으로 온오프라인 통번역 워크숍이나 세미나를 정기적으로 개최하여 전문 통번역사 커뮤니티를 형성하는 등 브랜드 마케팅에도 역량을 집중할 예정입니다.”해외 시장 진출을 위해서는 일본, 동남아, 중앙아시아, 유럽 등 주요 거점 국가를 선정하고 각 지역의 교육 기관 및 관련 업체와 파트너십을 맺어 현지화된 마케팅을 전개하고 있다. 이미 베트남과 캄보디아 인도네시아 주요 대학과는 한국어 통번역 교육과 통번역 능력 평가 거점 확보를 위한 MOU 및 협약서를 체결했다. 이들 해외 거점 대학에는 한국어 통번역 교육에 대한 커리큘럼을 제공하고 현지에서 한국어 통번역 능력 평가를 할 수 있는 현지 마케팅을 추진 중이다.임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “20년 넘게 다양한 산업 분야에서 전문경영인으로 활동을 하며 경영 능력을 쌓아왔습니다. 삼보컴퓨터 비서실에서 임원으로 근무하였고, 이후 15년간 여러 기업의 COO와 CEO를 역임하며 신규 사업 개발, 투자 유치 등을 이끌었던 경험을 가지고 있습니다. 전문 경영인으로서 경영 역량과 리더십을 바탕으로 2023년 국제한국어 통번역학회와 함께 케이아이티 랩을 창업하게 됐습니다. 다년간 기업의 전문경영인으로 활동해 오면서 사회시스템의 발달과 함께 기업의 사회적 책임과 윤리에 대해서도 관심이 많았고 특히 사회적 경제에도 조금 관심을 갖고 있었습니다. 국제한국어통번역학회 교수들과 한국사회가 급속하게 다문화 사회로 진전되면서 우리 사회의 사회적, 문화적 포용에 대한 필요성 그리고 이주민을 포함한 외국인 한국어 전문 학습자, 통번역사 및 해외 교포 자녀들의 한국사회에서 정주 여건 조성의 필요성 등이 회사 설립의 기본 배경이 되었습니다. Business로서 가능성과 확신은 한국외국어대학교 대학원 논문인 ‘한국어 통번역 교육을 위한 인공지능 기반 평가모델 연구’ 논문과 세미나를 접한 것이 큰 영향을 주었습니다. 인공지능(LLM)을 활용하여 그동안 어려움을 겪었던 한국의 통번역의 평가를 동일한 기준으로 다국어로 동시에 평가하고 인증제도를 통해 글로벌 한국어통번역 틀랫폼으로 발전 할 수 있다는 점에 착안하여 Business Model을 설계하였습니다. 이의 가능성을 국제한국어통번역학과 교수들과 협의하여 회사를 설립하게 되었습니다. 해당 연구를 계기로 학계 전문가들과 힘을 모아 AI 평가 시스템 개발에 착수 했고, 이것이 케이아이티랩 실질적인 출발점이 되었습니다.”창업 후 임 대표는 “가장 보람을 느꼈던 순간은 케이아이티랩의 인공지능(LLM)을 활용한 한국어 통번역 평가 시스템이 지난해 12월 한국외국어대학원 번역대회에 채택됐을 때”라며 “여러 통번역 전문가로부터 ‘평가 과정이 한결 객관적이고 효율적이었으며 신속성이 있었다’는 피드백을 들었을 때 뿌듯했다”고 말했다.케이아이티랩은 소프트웨어 개발 전문가와 통·번역 분야의 학계 전문가들이 결합한 구조로 이루어져 있다. 임송재 대표를 포함해 총 5명의 핵심 인력이 있으며, 이 가운데는 언어학 박사 학위로 대학에서 통번역을 가르치는 교수와 박사 연구자들로 구성되어 있다.“통번역 평가 모델을 총괄하는 전문위원(언어학 박사, 대학원 교수) AI 소프트웨어 개발을 이끌 팀장, 그리고 통번역 교육과 평가지원을 담당하는 박사 과정 연구원 등이 팀을 이루고 있습니다. 마케팅과 홍보를 담당하는 구성원 역시 통번역 전공자로서 업계 이해도가 높습니다. 제품 개발부터 시장 소통까지 전문성을 갖춘 회사 멤버의 구성은 전문위원을 제외한 전원이 외국인 한국어 전문가로서 구성된 것이 특징이라 할 수 있습니다. 이와 더불어 외부 자문 역할로 국제한국어통번역학회의 전문가 집단이 참여하여 평가 기준 정립과 콘텐츠 품질을 높이는 데 기여하고 있습니다. 글로벌 한국어 교재 출판 및 유통회사 등과 협력을 통해 사업 확장에 필요한 네트워크를 확보하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “단기적으로는 한국어 통·번역 자동평가 플랫폼의 완성도를 높이고 국내 시장에서 확고히 자리 잡는 것이 목표”라고 말했다.“2025년까지 전문가 지식 기반(Knowledge Base)을 구축해 AI 평가 정확도를 한층 높이고, 통번역 교육용 디지털 교재 개발과 학습관리시스템(LMS) 구축을 병행하여 교육과 평가가 유기적으로 연결된 플랫폼을 선보일 예정입니다. 중기적으로는 현재 연 2회 시행 중인 통·번역 능력 검정시험을 시장의 수요에 맞춰 연 4회로 늘리고 전국으로 확대하는 한편, 2027년까지 한국어 통번역 능력평가 시험을 현재의 학회인증 제도에서 국가 공인 자격증으로 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 한국어 통·번역 분야에서 공식적인 전문자격 인증 체계를 확립하고, 해당 인증을 취득한 인재들이 국내외 현장에서 활발히 활동하도록 지원할 계획입니다. 장기적으로는 케이아이티랩의 한국어통번역에 대한 평가 시스템과 교육 등 회사의 플랫폼을 글로벌 한국어통번역 플랫폼으로 발전시키는 게 목표입니다. 기술과 사람이 조화를 이루는 플랫폼으로 한국어 통·번역의 평가의 표준을 만들고 한국어 통번역에 신뢰성 있고 공신력 있는 인증제도를 통해 한국어가 세계의 언어와 문화를 연결하는 언어로서 자리를 잡도록 이바지하는 것이 궁극적으로 회사가 나아가야 할 길이라 생각합니다.”케이아이티랩은 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com