[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 전력효율을 높이는 ‘지능형 전력변환기’을 개발·제조하는 스타트업 ‘주식회사 나오테크’

김귀한 ㈜나오테크 대표



나오테크는 전력변환기를 자체 핵심 기술로 하여 AI와 디지털로 전력효율을 높이는 ‘지능형 전력변환기’을 개발·제조하고, 미래를 선도하는 전력전자 전문 기업이다. 지능형 전력변환 (Intelligent Power Conversion)의 본질을 ‘전기를 안정적으로 공급하는 장치’에서 ‘스스로 상태를 진단·예측·최적화하는 지능형 에너지 플랫폼으로 확장하는 것을 목표로 한다. 김귀한 대표(58)가 2024년 8월에 설립했다.“30년 이상 아날로그 SMPS 개발에 전념했고, 현재는 AI와 디지털로 전력효율을 높이고 아날로그에 지능을 부여하는 방법을 찾고 있습니다. 특허등록이 완료된 제작 기술인 ’평면 변압기 제조 기술‘로 기존의 코일형 트랜스포머를 대체하여 PCB 패턴을 이용하여 전력 변환 효율을 높이는 방법을 모색하고 레고를 조립하듯이 표준화되고 규격화된 모듈을 제공하여 쉽고 빠르게 원하는 전력 용량을 만드는 컨셉에 전념하고 있다.”대표 아이템은 GaN HEMT 기반의 고효율 스위칭 전원장치(SMPS)에 플래너(Planar) 트랜스포머, Peltier 하이브리드 열관리, 온디바이스 예지보전 AI와 IoT를 결합한 디지털 전력 플랫폼 ’GAIA‘ 이다.GAIA는 공통 하드웨어 아키텍처와 펌웨어, 제어 알고리즘, 예지보전 소프트웨어, 통신 스택까지 하나의 플랫폼으로 수직 통합되어 있으며, 동일한 기반에서 전압·전류·용량·폼팩터를 빠르게 파생시킬 수 있도록 설계됐다. 이 플랫폼 철학은 고객 맞춤형 모델을 단 건으로 개발하는 방식이 아니라 표준화된 코어에서 다품종을 신속히 확장하여 개발 기간과 인증 리스크, 제조 원가를 동시에 낮추는 방식으로 구현된다.핵심 제품군은 ‘GAIA-Core플랫폼’ 시리즈다. GAIA GaN HEMT + AI + Advanced power electronics의 합성어로,는 AI 기반 전력 제어 기술 중심으로 고효율, 고밀도, 지능형 전력 모듈을 제공한다.기술적 차별성은 4가지로 정리할 수 있다. 첫째, GaN HEMT 채택과 고주파 구동, LLC LLC(L-L-C의 Resonant Converter) : 공진 인덕터+변압 기자화 인덕턴스+공진 커패시터의 구조.공진 토폴로지와 동기정류(SR) 최적화를 통해 스위칭·도통 손실을 크게 줄여 94~97% 수준의 고효율을 지향한다.둘째, 플래너 트랜스포머는 PCB 다층 권선 구조로 누설 인덕턴스와 동판의 손실을 낮추고 일관된 제조 품질을 확보해, 동일 용량 대비 부피와 중량을 절반 수준으로 줄이는 고밀도를 가능하게 한다.셋째, Peltier 전자제어 기술은 기존에 있는 히트 싱크, 팬을 사용하지 않고 대류를 결합한 하이브리드 열관리로 전력 소자와 자기부품의 스팟 온도를 적극적으로 제어하여 내부 온도를 30~35% 낮추고, 온도 스트레스를 줄여 수명과 신뢰성을 끌어올린다.넷째, 온디바이스 예지보전 AI는 캐패시터, Peltier, GaN HEMT 등 주요 부품의 열화 신호와 와 전압·전류·온도·MTBF를 현장에서 수집·학습한 뒤 경량 모델로 즉시 추론해 고장 징후를 사전에 경고한다.이 방식은 네트워크가 불안정한 현장에서도 실시간 진단이 가능하고, 민감 데이터를 외부로 보내지 않아 보안성과 비용 효율성이 높다. 더불어 서버리스·하이브리드 IoT 구조를 적용해 설치가 간편하면서도 확장성이 좋다.GAIA 플랫폼은 용도별로 표준화된 라인업을 갖춘다. 고효율 표준형 SMPS를 담당하는 GAIA-Core, 랙 밀도와 저 발열을 중요시하는 AI 서버·데이터센터용 PSU GAIA-Flex, 양방향 전력 흐름과 빠른 응답이 필요한 EV 충전·V2X 영역의 GAIA-Versa, 열관리 특화 모듈인 GAIA-Peltier, 그리고 설정·진단·예지보전을 제공하는 소프트웨어 제품 GAIA-Conf, 일반 사용자를 위한 GAIA-PC로 고효율과 예지보전을 적용한 무소음의 80 PLUS Titanium의 규격으로 구분하여 세그먼트 커스터마이징으로 경쟁력을 향상할 수 있다.“모든 라인업은 동일 플랫폼 위에서 파생되므로 고객은 요구 전압과 전류, 환경 규격, 기구 제약에 맞춰 빠르게 맞춤 모델을 확보할 수 있습니다. 당사는 공용 부품과 재사용 가능한 제어·시험 자산 덕분에 개발 리드타임과 인증·생산 리스크를 줄일 수 있고. 이런 사항을 종합하면 모든 면에서 경쟁력은 우월합니다.”각 세그먼트별 적용 시장은 네 갈래가 핵심이다. ▲AI 서버와 데이터센터 영역에서는 전력 밀도와 PUE 개선이 운영비와 탄소 비용을 직결해, 랙 공간과 발열을 줄이고 효율을 극대화한 GAIA-Flex의 경쟁력이 높다. ▲EV 충전 및 V2X 영역에서는 3~40kW급 DC-DC와 양방향 제어 수요가 늘고 있으며, 고신뢰성과 연속 가동, 낮은 EMI/EMC 특성이 중요한 선택 기준이 된다. ▲산업용 로봇과 스마트 팩토리 분야에서는 소형·경량과 내노이즈 특성, 예지보전 기반의 다운타임 최소화가 중요하며, ▲GAIA-Versa는 양방향 효율과 보호 로직, 열·EMI 여유 설계를 통해 이 요구를 겨냥한다.GAIA-Core의 커스터마이징 모델이 생산라인의 TCOTotal Cost of Ownership(총소유비용)- 구매에서 운영하고 폐기할 때까지 발생하는 모든 비용를 낮춘다. 공공 인프라와 스마트시티 영역에서는 에너지 효율과 유지보수 비용, ESG 지표가 의사결정을 좌우하고, 예지보전 기반 전력 모듈과 데이터 서비스가 정책 수요와 정합성이 최대의 경쟁력이다.나오테크는 제품을 단순히 ‘판매’하는 것을 목표로 하지 않는다. 김 대표는 전력전자 산업 내에서 기술 신뢰성을 기반으로 한 파트너십 중심의 판로 개척 전략을 펼치고 있으며, 기본적인 철학은 ‘제품을 파는 것이 아니라, 고객의 문제를 해결하는 전력 솔루션을 제공 한다’는 것이다.이를 위해 단기적인 영업보다는 B2B 협력, 기술 실증, 레퍼런스 중심의 신뢰 기반 확장 전략을 구체적으로 실행하고 있다. 나오테크의 핵심 타깃 시장은 전기차 충전, AI 서버·데이터센터, 제조공정 장비, 산업용 로봇·스마트 팩토리, 그리고 공공 인프라 분야다. 이 산업들은 공통으로 고효율·고신뢰성·지능형 전원장치가 필요하며, 기술 진입 장벽이 높고, 일단 레퍼런스가 확보되면 장기 공급 계약으로 이어지는 구조를 갖게 된다.김 대표는 “나오테크는 기술력 검증과 실증 기반의 신뢰 매출 전략을 중심에 두고 있다”고 강조했다.“첫 번째 단계는 기술 실증 및 공공기관 연계 판로, 두 번째 축은 산학연 협력 네트워크를 통한 기술 브랜딩 형 마케팅, 세 번째 축은 산업별 B2B 맞춤형 영업 네트워크를 활용하는 것입니다. 나오테크는 기술 전시회·산업 박람회·정부 R&D 연계 박람회에 적극적으로 참가하여 잠재 고객 및 투자자와의 접점을 확보하고 특히, 한국전자전(KES), EV 트렌드 코리아, 스마트공장·자동화 산업전(Smart Factory Expo) 등 전문 전시회에 참가하여, 실제 동작 중인 GAIA 전력 플랫폼을 시연함으로써 기술의 신뢰성과 실용성을 직접 체험하고자 합니다. 이러한 오프라인 기술 마케팅은 단기간에 브랜드 신뢰를 높이는 데 효과적이며, 전문 기자·VC·공공기관 관계자에게 노출되어 기업 인지도를 높이는 계기가 됩니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “나오테크의 설립은 단순한 창업이 아니라, 국내 전력전자 산업이 가진 구조적 한계를 해결하고자 하는 기술적 문제의식에서 출발했습니다. 전력 변환 회로와 산업용 SMPS 개발 분야에 종사하면서, 국내 기업들이 대부분 해외 고효율 전원장치나 핵심 부품에 의존하고 있다는 현실을 직접 체감했고, 특히 고효율과 소형화를 동시에 요구하는 차세대 시장에서는 국산 제품이 기술·신뢰성·품질 측면에서 일정 수준을 넘지 못해 AI 서버, 전기차 충전, 산업 로봇 등 핵심 산업 분야에서 국산 전력장치의 채택률이 10% 미만에 머물렀습니다. 저는 이 문제를 단순한 효율 개선이 아니라 전력장치 자체를 지능화(Intelligent Power System)하는 근본적 전환으로 풀어야 한다고 판단했습니다. 즉, 하드웨어의 효율·밀도를 높이는 것뿐 아니라, AI를 통해 전원장치 스스로 고장을 예측하고, 출력전압·전류·시스템ON/OFF를 자율적으로 제어하는 기술이 필요하다고 본 것입니다. 이러한 관점에서 2024년, 기존 산업 구조의 한계를 뛰어넘는 지능형 전력변환 플랫폼 GAIA를 중심으로 ㈜나오테크를 설립하게 되었습니다. ㈜나오테크의 이름은 ‘Next Advanced Operation’에서 유래했으며, ‘전력의 흐름을 인간의 지능처럼 제어하겠다’는 기술 철학을 담고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “나오테크는 창업 이후 지금까지의 여정이 단순히 하나의 기술기업을 세우는 과정이 아니라, 국내 전력전자 산업의 새로운 가능성을 증명하는 실험이자 도전이었다”라며 “가장 큰 보람을 느끼는 부분은, 처음 구상했던 전원장치의 지능화(Intelligent Power)라는 개념이 단순한 아이디어를 넘어 실제 작동 가능한 기술과 제품으로 현실화했다는 점”이라고 말했다.“창업 초기에는 ‘전원장치가 스스로 진단하고 예측한다’는 개념이 다소 이상적으로 여겨졌고, 업계에서도 ‘그런 시스템이 가능 하겠느냐’는 회의적인 시선이 많았습니다. 그러나 나오테크는 데이터 수집, 센서 융합, 예지보전 알고리즘, Peltier 냉각, Planar 자기설계 등을 한 단계씩 실험하고 검증해가며 이를 실제로 구현했습니다. 그 결과, 시제품 단계에서 이미 효율 96% 이상, 내부 온도 35% 감소, 예지보전 정확도 90% 이상이라는 수치적 성과를 만들어냈습니다. 전력변환기가 단순한 ‘부품’이 아니라 ‘스스로 상태를 판단하고 학습하는 하나의 지능형 시스템’으로 진화할 수 있다는 가능성을 입증하면서 성취감은 단순한 제품 완성이 아니라, ‘국내 기술로도 세계적 수준의 전력지능화를 구현할 수 있다’는 자부심으로 이어졌습니다. 또 다른 보람은, 기술을 통해 사람의 안전과 산업의 신뢰성을 지키는 데 직접 기여하고 있다는 점이고. 나오테크의 기술은 단순히 전력을 효율적으로 변환하는 데 그치지 않고, 전력 이상이나 과열, 부품 열화를 사전에 감지하여 화재나 산업 중단과 같은 2차 피해를 예방하는 역할을 합니다. 특히 산업 현장이나 공공 인프라에서 ‘이 전원장치 덕분에 라인이 멈추지 않았다’는 피드백을 들을 때마다 이 일을 시작한 이유를 다시금 실감합니다. 이는 단순한 매출이나 투자성과와는 다른, 기술이 사람의 안전과 사회의 신뢰를 지켜낸다는 기술가로서의 진정한 보람이라 할 수 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “나오테크는 지금까지의 기술개발 성과를 바탕으로, 이제 ‘연구개발 중심의 스타트업’에서 ‘지능형 전력 플랫폼 기업’으로 도약하는 두 번째 성장 단계를 맞이하려 한다”고 말했다.“회사의 향후 계획과 목표는 기술의 고도화, 시장 확장, 글로벌 진출, 그리고 인공지능 기반 서비스화라는 네 가지를 구성하고자 합니다.먼저, 기술 측면에서 나오테크는 GAIA 플랫폼의 완성도와 신뢰성을 세계적 수준으로 끌어올리는 것을 1차 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 기존의 2.4kW·3kW급 표준형 전력모듈을 넘어 10kW·40kW급 양방향(Bi-directional) DC-DC 전력변환기를 상용화하고, 전력효율 97%, MTBF 40만 시간 이상의 장기 신뢰성 데이터를 확보하는 것이 목표입니다. 또한, AI 예지보전과 추가적으로 화재예측 알고리즘을 한층 더 발전시켜 전력장치 내부의 부품별 열화 상태를 딥러닝 기반으로 정량 예측하고, 스스로 보정·제어하는 ‘자가학습형 전력장치(Self-Learning Power System)’를 실현할 계획이다. 이 기술은 장비의 가동률을 높이는 것을 넘어, 궁극적으로는 ‘고장과 화재가 없는 전력 인프라(Zero-Downtime Power Platform)’를 구현하는 방향으로 발전하게 됩니다.두 번째 목표는 시장 확대와 산업별 진출 다각화입니다. 나오테크는 현재 데이터센/AI 서버, 제조공정장비/EV 충전, 산업용 로봇, 스마트시티 등 4대 전략 시장을 중심으로 사업을 전개하고 있으나, 향후에는 스마트 팩토리, 신재생에너지 저장장치(ESS), 반도체 제조 공정장비 시장으로 진출할 계획입니다. 특히, 정부가 추진하는 ‘탄소중립 전력 인프라’와 ‘스마트 수처리·도시 인프라 고도화 사업’에 GAIA 플랫폼을 공급함으로써 공공과 민간을 아우르는 전력 표준 플랫폼으로 자리매김하고자 합니다. 이를 위해 K-water, 한국전력, 지자체 산단 등과의 실증 프로젝트를 확대하고, 국내 주요 제조사 및 전력 장비 기업과의 공동개발·OEM 공급 체계를 강화할 예정입니다.세 번째로, 나오테크는 기술의 범위를 국내에 머물지 않고 글로벌 시장으로 확장할 계획입니다. 1단계로 일본, 대만, 싱가포르 등 아시아 시장의 고효율 전원장치 수요처를 대상으로 공동개발(OEM/ODM) 협약을 추진하고, 2단계로 유럽(EU)과 북미 시장을 목표로 CE·UL 등 국제 인증을 취득할 예정이며, 이를 통해 한국형 고효율·지능형 전력 플랫폼을 글로벌 표준 수준으로 인정받는 것이 중기적 목표입니다.나오테크는 단순 제품 수출에 그치지 않고, 예지보전 소프트웨어·제어 펌웨어·AI 알고리즘의 IP 라이선스 및 SaaS형 전력관리 서비스 수출을 병행함으로써 무형 수출 비중을 확대할 계획입니다. 이 전략은 향후 해외 법인 또는 R&D 센터 설립으로 이어지며, 2029년까지 전체 매출의 20~30%를 해외 시장에서 창출하는 것을 목표로 합니다.네 번째로, 회사는 기술 기업에서 서비스기업으로의 진화를 추진하고 있습니다. 이를 위해 GAIA 플랫폼에 내장된 엣지컴퓨터를 이용한 화재에측과 예지보전 AI와 IoT 통신 기능을 기반으로, ‘GAIA Cloud 서비스’를 단계적으로 구축할 계획이며, 이 서비스는 고객이 웹이나 모바일 환경에서 전력장치의 상태·효율·탄소저감량·부품 열화 수준 등을 실시간으로 확인하고, AI가 자동으로 진단 리포트를 생성하는 구독형 SaaS 모델입니다. 이를 통해 나오테크는 제품 판매 이후에도 지속적인 서비스 매출을 확보할 수 있으며, 고객은 데이터를 통해 에너지 비용 절감과 유지보수 계획을 최적화할 수 있고, ‘제품 중심의 사업’에서 ‘데이터 기반의 지속형 사업’으로의 전환이 본격화할 것입니다.”나오테크의 주요 핵심 인력은 전력전자, 제어 펌웨어·인공지능, UI/UX 디자인 3개 분야로 구성되어 있다.“기술의 중심에는 전력변환(회로/PCB) 전문가 그룹이 있습니다. 이는 LLC, CLLLC, PFC, SR(동기정류) 등 다양한 토폴로지에 대한 경험을 보유하고 있으며, GaN HEMT 기반 고주파 구동 및 Planar Transformer 구조 설계를 전문적으로 수행합니다. 회로 효율뿐 아니라 EMI, 열, 신뢰성까지 고려한 시스템 레벨 설계를 담당하고, 제품의 전력 성능을 근본적으로 결정하는 핵심 부문을 맡고 있습니다.”다음으로 펌웨어 및 제어 알고리즘과 AI (화재예측/예지보전) 연구팀은 디지털 제어기(DSP, MCU)와 FPGA 기반의 실시간 전력제어를 구현하며, LLC/CLLLC 구간의 주파수 제어, 데드타임 보정, SR 구동, 보호 로직 등을 정밀하게 조정한다. 또한 온디바이스 진단과 IoT 통신을 위한 소프트웨어 아키텍처를 설계해, GAIA 플랫폼의 두뇌 역할을 담당한다.이들은 전력전자 제어와 SW 엔지니어링을 모두 이해하는 융합형 개발자들로 구성되어 있다.“궁극적으로, AI 예지보전과 화재예측 개발자는 나오테크만의 차별화된 기술 역량이며, 이는 전력장치의 센서데이터(전류, 전압, 온도, 진동, 패턴, AFCI, 가스/연기센서)를 실시간으로 수집하고, LSTM/CNN/오토엔코더 기반의 열화 예측 모델을 개발해 부품의 잔존수명과 이상징후를 분석합니다. 특히 엣지(온디바이스) 추론 환경에서 구동 가능한 경량화 AI모델을 직접 설계하여, 클라우드 서버 없이도 현장 단위에서 자율 진단이 가능하게 했습니다. AI개발자는 전력전자 지식을 가진 데이터 엔지니어, 신호처리, IoT 펌웨어를 담당하고 있습니다.UI/UX 디자이너는 제품의 물리적 조작 인터페이스(전원 패널, LCD 표시창, 버튼 배치)부터 모바일·웹 대시보드(UI Dashboard)까지 전 과정에 관여합니다. 예를 들어, GAIA-Core와 GAIA-Versa 제품에는 전압·전류·효율·온도·MTBF 수명을 실시간으로 모니터링할 수 있는 LCD 인터페이스와 LED 상태표시 체계가 내장되며, 이때 디자이너는 단순히 색상이나 글꼴을 정하는 것이 아니라, 사용자의 시야 각도, 응답 시간, 패널 조도, 산업현장의 조명 환경까지 고려하여 가장 높은 가독성과 반응성을 확보할 수 있는 디자인 체계를 만듭니다.특히 산업용 장비는 조도·진동·온도 환경이 가혹하기 때문에 시각요소 하나하나가 작동 안전성과 직결 되기에 ㈜나오테크의 UI/UX 설계는 미학적 디자인이 아니라 기술적 안전 디자인의 개념에 더 가깝습니다.”나오테크는 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.“나오테크가 본격적인 성장의 기반을 다질 수 있었던 중요한 계기 중 하나는 한국수자원공사(K-water) 초기창업패키지 프로그램에 선정되어 지원을 받고 있습니다. 이 프로그램은 단순한 재정 지원을 넘어, 기술검증, 실증환경 제공, 네트워킹, 비즈니스 멘토링 등 스타트업이 시장으로 나아가기 위한 전 과정을 체계적으로 지원하는 종합 성장 플랫폼이며 현재까지도 지원을 받고 있습니다. 나오테크는 이 프로그램을 통해 기술 기업으로서의 정체성을 명확히 다지고, 지능형 전력변환 기술을 공공 인프라 산업에 접목할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다.우선, K-water의 지원은 기술 검증과 실증기회 측면에서 큰 도움을 주었으며, 나오테크의 주력 제품인 GAIA 전력 플랫폼은 전력 효율과 지능화를 동시에 추구하지만, 이를 산업 현장에 실제로 적용하기 위해서는 공공 인프라 수준의 신뢰성, 안전성, 내환경성 검증이 필수적이 었는데, K-데스트배드의 검증에 지원하였으며 이후 결과에 따라 실증검증을 진행할 수 있을 것으로 보입니다. 이는 단순한 기술 테스트를 넘어, 제품을 산업 표준 수준으로 끌어올리는 실질적 검증 단계라 판단합니다.또한, 프로그램을 통해 제공된 전문 멘토링 및 기술자문은 기업의 연구개발 방향을 한층 더 구체화하고 사업모델을 고도화하는데 큰 역할을 했습니다. 전력전자, 인공지능, 스마트 인프라, 조달정책 등 각 분야의 전문가들이 나오테크의 기술과 시장 접근 전략을 다각도로 검토하며 기술개발과 상용화의 균형점을 찾는 데 실질적인 조언을 제공했습니다. 이를 바탕으로 회사는 공공조달과 민간시장 양쪽을 동시에 공략할 수 있는Dual-Market Strategy를 수립할 수 있었고, 그 결과, 기술개발 중심의 R&D기업에서 사업화 중심의 기술벤처로 도약하는 전환점을 맞을 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com