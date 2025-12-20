[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 스포츠산업 전문 채용 플랫폼 ‘드래프트온’ 운영하는 ‘다컴스’

최무결 다컴스 대표



스포츠산업 내 다양한 직무에 스포츠에 대한 이해도와 관심을 가진 맞춤형 인재 찾아줘

역량과 능력치를 정량화된 수치로 보여주고, 이를 기업과 매칭시키는 역할을 하고 있어

다컴스는 스포츠산업 전문 채용 플랫폼 ‘드래프트온(Draft On)’을 운영하는 기업이다. 최무결 대표가 2024년 1월에 설립했다.드래프트온은 스포츠산업 전반에서 요구되는 다양한 직무에 스포츠에 대한 이해도와 관심을 가진 맞춤형 인재를 정량화된 데이터를 기반으로 평가 및 매칭하는 구인구직 플랫폼이다. 이는 국내 유일의 스포츠 특화 HR 채용 플랫폼임과 동시에, 현재 스포츠 산업에서 가장 큰 문제점인 인재 미스매치를 해결하는데 앞장서고 있다.다컴스가 운영하는 드래프트온은 스포츠 기업이 필요로 하는 인재의 역량, 경험, 산업 이해도를 정량화해 AI 기반 매칭률로 제공하는 것이 특징이다. 드래프트온은 24년 7월 공식 출시 직후 1,500명의 구직회원과 53개의 기업회원을 보유했고, 1년이 지난 현재는 구직활동자 약 2만 1천여 명, 기업회원 258여개 사, 월간 활성 사용자 약 4,000명으로 괄목할만한 성장세를 보이고 있다.최무결 대표는 “스포츠산업 자체가 융복합 산업”이라며 “과거에는 스포츠 코치나 선수 위주의 시장이었다면, 지금은 스포츠 콘텐츠와 다양한 서비스를 바탕으로 하는 일반 산업군 전반의 직무가 결합 중이다. 산업이 빠르게 성장하는 시기에는 시장 속성을 잘 이해하고, 기업에 최적의 맞춤형 인재를 채용하도록 돕는 게 드래프트온의 임무”라고 말했다.최무결 대표는 학부 시절 3학년이 되던 해에 남들보다 먼저 산업을 경험해보고 싶다는 생각으로 프로축구 전문 에이전시에서 인턴십으로 사회생활을 발빠르게 시작했다. 군대 전역 후 복학하지 않고, 해외 스포츠 시장을 경험하기 위해 무작정 나이키 본사가 위치한 미국 오리건 주로 어학연수를 떠났다.“어학연수를 하면서 나이키 본사에서 진행하는 워크숍과 봉사활동에 자주 참가하며, 직원들과산업에 대한 인사이트를 나눌 기회가 많았습니다. 나이키 현직자들과의 대화를 통해 스포츠 산업 선진국과 국내의 실정에는 양적, 질적 차이가 명확히 존재한다는 사실을 체감했고, 졸업을 한 학기 앞둔 국내 대학 과정을 과감히 포기하고 ‘산업적으로 더 큰 시장을 경험하겠다’는 포부를 가지고 미국 필라델피아의 템플대학교의 스포츠매니지먼트 학부로 진학을 결정했다. 프로스포츠로의 열기가 유독 강한 필라델피아는 저에게 스포츠산업을 이해할 수 있는 최적의 도시였습니다. 현재는 연세대 스포츠응용산업학과 스포츠비즈니스 석사 과정 중에 있습니다.”미국에서 학부 졸업 후에도 그는 미국에 머물며 프로스포츠 구단 및 스포츠 IT 스타트업에서 마케팅, 경영지원 업무를 통해 경험을 쌓았고, 이때 얻은 실무 감각과 산업에 대한 이해도를 기반으로, 귀국 후 지금의 드래프트온 모델을 구체화하기 시작했다. 최무결 대표는 미국의 선진 스포츠산업 경험을 통해 깨달은 바가 있다고 한다. “산업이 성장하려면 새로운 기술이나 서비스의 혁신도 중요하지만, 이를 실제 사업으로 연결하고 실행할 적합한 인재가 적재적소에서 역량을 발휘할 수 있는 구조를 먼저 갖춰야 한다”는 사실이다. 이어 “특히 스포츠산업은 2010년대 이후 디지털 기술과 다양한 서비스가 빠르게 확산되며, 새로운 일자리가 꾸준히 생겨나는 시장이며, 해외를 선도하는 스포츠 기업들은 우수한 인재를 중점으로 새로운 프로젝트를 추진하는 방식으로 성장해왔다. 이런한 흐름은 스포츠 선진국에 비해서는 다소 느리지만 국내도 동일한 현상을 보이고 있다”고 덧붙였다.한국으로 돌아온 최무결 대표는 국내 스포츠 산업의 실제 요구를 파악하기 위해 직접 현장을 탐색하기 시작했다. 최 대표는 “산업 전문 채용 플랫폼의 가능성을 검증하려면 먼저 기업들이 어떤 인재를 필요로 하는지 확인해야 했다”며 “기업 인사 담당자, 마케터, 구단 운영진, 디자이너, 개발자 등 약 1,000명의 업계 관계자를 직접 만나직무 인터뷰를 진행했고, 그 과정과 내용을 영상에 담아 유튜브에도 공개했다”고 설명했다. 그는 “특히 채용에 직접적으로 관여하는 관리자급 종사자들은 자신만의 전공을 가지고 스포츠 산업을 깊이 이해하는 인재의 필요성을 공통적으로 강조했고, 이를 통해 분명한 수요가 존재함을 확인하면서 드래프트온 사업화를 본격적으로 추진할 수 있었다”고 덧붙였다.드래프트온은 스포츠 업계에서 일하고 싶은 구직자와, 맞춤형 인재가 필요한 기업 모두를 겨냥한다. 최무결 대표는 약 1,000여 명과 나눈 직무 인터뷰를 통해 실제 현장에서 요구되는 역량과 경력 데이터를 확보했고, 이를 기반으로 스포츠 산업 내 다양한 직무에서 필요로 하는 이상적인 맞춤형 인재상의 역량을 정량적인 수치로 알고리즘화했다. 이를 통해 드래프트온의 핵심 기술인 매칭률이 탄생됐다. 매칭률은 기업이 등록한 채용 공고와 지원자의 이력과 경험을 자동 분석해 구인 기업에 후보자의 매칭가능성을 정량적 수치로 제공한다. 이를 활용한 기업의 인사 담당자들은 업무 부담이 줄고, 채용 과정에서 데이터에 기반한 효과적인 의사결정과 동시에 기업의 채용당 비용(cost-per-hire)을 내릴 수 있게 됐다고 평가받고 있다.또한 1세대 채용 플랫폼과 달리, 버티컬 채용 플랫폼 드래프트온은 스포츠 산업만을 위한 세분된 직군 및 직무 카테고리로 승부한다. 스포츠 산업에 속한 기업에는마케팅, 소프트웨어 개발, 영업, HR, 세일즈, 재무 및 회계 등 다양한 직무가 존재하며, 이때 지원자가 보유한 스포츠에 대한 이해도(지식, 실제 참여, 경험 등)는 스포츠 기업들이 매우 중요하게 평가하는 역량이자 산업 내 경쟁우위를 점할 경쟁력이다. 그러나 기존 1세대 종합 채용 플랫폼에서는, 이러한 스포츠에 대한 이해도가 대부분 ‘취미 또는 취향 수준’으로 판단되어, 아예 기업에게 어필할 공간조차 존재하지 않는다. 하지만 드래프트온은 이 문제를 해결하기 위해 스포츠 분야만의 역량 요소를 직무 평가에 반영하고, 구직자가 자신의 스포츠 관련 경험을 명확하게 보여줄 수 있도록 설계된 산업 전문 버티컬 채용 플랫폼이다.“많은 스포츠 기업이 1세대 종합 채용 플랫폼만으로는 원하는 인재를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 면접까지 올라온 지원자라고 해도 스포츠에 대한 이해도가 거의 없는 경우가 많아 실제 채용 단계에서 큰 간극이 발생하하고, 전체 산업군을 다루는 1세대 플랫폼에서는 스포츠 직군이 ‘미디어·문화·스포츠‘로 묶여 공고를 찾는 것조차 한계점이 뚜렸합니다. 국내 스포츠 산업의 규모는 이미 2024년에 약 80조 원을 돌파했고, 13만 개의 관련 기업, 45만여 명의 종사자를 보유할 만큼 성장했지만, 산업 특성을 반영해 기업과 구직자를 정밀하게 연결해주는 전문 플랫폼은 여전히 부재한 상황이었습니다.”한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 지원을 기반으로 성장 궤도에 오른 ㈜다컴스의 드래프트온은 앞으로의 방향도 분명하다. 최무결 대표는 “많은 분들이 드래프트온을 ‘전문 체육인을 위한 플랫폼’으로 생각하시지만 실제로는 전문 체육인 및 전공자의 사용자 비율이 약 25% 정도에 불과하다”며 “오히려 확실한 전공을 가지고 있으면서 생활체육을 여가로 즐겨온 취준생·이직자들이 스포츠 업계로 진입할 수 있도록 돕는 데 더 큰 역할을 하고 있다”고 설명했다. 이어 “자신의 직무 기술 역량과 스포츠에 대한 경험과 관심을 덧붙여, 이를 커리어로 확장하길 원한다면 드래프트온과 함께 분명한 기회를 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.최무결 대표는 “국내 채용시장은 약 2조 5천억 원 규모로 추산되며, 이 중 스포츠 산업의 구인·구직 시장만 약 2,700억 원에 이른다”고 한다. 그리고 “AI 기술 도입과 직무 전문 교육의 확대로 시장 자체가 빠르게 커지고 있어, 기존 플랫폼과 경쟁을 벌이는 ‘제로섬 게임’이 아닌,동반성장의 여지가 충분하다”고 말했다.이어 그는 “올해는 직무 기반 교육 사업도 본격적으로 추진할 계획”이라며 “지난해 말부터 올해 상반기까지 프로스포츠 구단, 스포츠 브랜드, 피트니스 업계 취업을 희망하는 약 1,500명을 대상으로 시범 교육을 운영한 결과, 실제 직무 이해도 향상에 큰 도움이 됐다는 피드백을 받았다”고 설명했다.최 대표는 “매칭률 고도화, 직무 교육 확대, 그리고 기존 플랫폼에 존재하지 않던 스포츠 특화 직무 카테고리와 인재풀 세분화를 통해 드래프트온을 스포츠 구인구직 시장의 중심 채용 플랫폼으로 성장시키겠다”고 포부를 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com