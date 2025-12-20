[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 스마트 물류 시스템 ‘LinCon(Linear Conveyor)’ 운영하는 스타트업 ‘미르’

이준영 미르 대표



시장에서 LMS 라고 불리는 스마트 물류 시스템과 컨베이어를 혼합

기존 컨베이어 및 롤러 이송 시스템과 혼합해서 사용할 수 있도록 국산화

미르는 영어로 Manufacturer i4.0 revolution의 약자로 물류 산업 혁신의 뜻을 품고 있다. 산업혁명 2세대를 이끌었던 컨베이어 시스템을 산업혁명 4세대에 맞춰 업그레이드한 Linear Conveyor를 통해 물류 혁신을 이루고자 한다. 이준영 대표(47)가 2023년 6월에 설립했다.“주식회사 미르는 순우리말로 ‘용’이라는 뜻도 있지만 영어로 Manufacturer i4.0 revolution 의 약자로 물류 산업 혁신의 뜻을 품고 있습니다. 미르는 산업혁명 2세대를 이끌었던 컨베이어 시스템을 산업혁명 4세대에 한층 더 업그레이드 할 수 있도록 Linear Conveyor 를 통한 물류 혁신을 바탕으로 하고 있습니다. Linear conveyor 뿐만 아니라 이송시 필요로 하는 서보 모터, 드라이브 및 스카라 로봇 등 다양한 제품을 통해서 스마트 팩토리를 구축할 수 있도록 준비하고 있습니다.”대표 아이템은 시장에서 LMS 라고 불리는 스마트 물류 시스템과 컨베이어를 혼합해서 국산화시킨 ‘LinCon(Linear Conveyor) 시스템’이다. 이 외에도 물류 이송시 필요한 XINJE 서보 모터와 드라이브, 스카라 로봇, 6축 다관절 로봇, 리니어 모터, 스테이지, 피에조 모터 등 다양한 제품을 취급하고 있다.미르의 스마트 물류 시스템은 기존 자동화 라인에서 사용하는 이송 시스템대비 3~5배 정도 빠른 이송 속도와 생산 능력을 이끌어준다. 또한 가격 경쟁력을 높이기 위해 기존 컨베이어 및 롤러 이송 시스템과 혼합해서 사용할 수 있도록 국산화했다. 제품 생산에 소품종 대량생산 뿐만 아니라 다품종 소량 및 대량 생산할 수 있도록 구현이 가능하고 고객의 생산 공간을 최적화 할 수 있는 장점이 있다.국내 대기업 뿐만 아니라 반도체, 디스플레이, 배터리, 화장품 등 다양한 산업에 있는 중소기업에서 미르의 제품을 접목할 수 있도록 잡지 광고, 전시회 출품, 기업 설명회 참가등 다양한 루트로 홍보하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “한 산업에서 20년 넘게 종사하다 보니 뭔가를 직접 이뤄보고자 하는 꿈이 생겼습니다. 시장은 빠르게 성장하고 있고 제가 가진 기술과 응용 능력을 좀 더 많은 곳에서 펼쳐보고자 사업을 시작하게 되었습니다. 초기 자본금은 퇴직금으로 시작하게 되었으며 주변에 있는 지인들의 도움으로 초기에 회사 자리 잡는 것에 많은 도움이 되었습니다.”창업 후 이 대표는 “여전히 여러 시장에서 새롭고 다양한 제품과 기술을 요구하고, 창업을 하면서 이러한 니즈를 충족시킬수 있는 아이디어와 기술을 제공하면서 또 한 번의 보람을 느끼고 있다”며 “세상이 빠르게 변하듯 우리 기술의 혁신은 끊임없이 이뤄져야 하며, 새로운 제품과 기술에 두려워하지 않고 부딪히면서 고객 만족을 실현 시킬 때 많은 보람을 느끼고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “미르는 다양한 제품군을 통해서 물류 산업의 혁신을 이루고자 한다”며 “스마트 물류 시스템 뿐만 아니라 서보 모터 & 드라이브, 스텝 모터, 스카라 로봇, 6축 다관절 로봇, 리니어 모터, 스테이지 등 다양한 제품을 통해서 기존에 설치되어 있는 물류 라인뿐만 아니라 새롭게 설치되는 물류 라인을 한층 더 업그레이드시킬 수 있는 솔루션을 바탕으로 고객 만족을 시킬 수 있는 기업이 되고 싶다”고 말했다.“또한 국내 비즈니스 뿐만 아니라 미국, 유럽, 일본 시장에 진출하고자 준비하고 있습니다. 이미 미국으로의 진출은 시작했지만 여러 가지 관세 정책 등의 문제로 인해 조금은 조심스럽게 진행하고 있습니다. 일본과 유럽 시장으로의 진출은 앞으로 미르가 꾸준히 준비해서 나아가야 할 큰 시장으로 보고 있습니다.”미르는 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com