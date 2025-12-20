[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 금속이온 기반 항균소재 및 생활용 항균제 개발·제조하는 ‘스탠딩솔루션’

박민규 스탠딩솔루션 대표



대표 아이템은 ‘쏙균탄’, 한 번의 투입만으로 약 100회 이상 사용할 수 있어

99.99% 항균 인증은 물론, 피부 자극·감작성·변이원성 등 안전성 시험도 모두 통과

스탠딩솔루션은 세탁, 주방, 욕실, 정수 등 ‘물’을 매개로 한 모든 위생 문제를 기술로 해결하는 ‘생활 클린테크 브랜드’를 지향하는 기업이다. 박민규 대표가 2024년 6월에 설립했다.“기술사업화와 소비자 효용 분석을 중심으로 연구하며, 기술이 일상 속 문제를 어떻게 해결할 수 있는가에 대해 끊임없이 고민해 온 창업자입니다. 산업경영공학을 전공하며 효율 중심의 사고를 기반으로 실험과 실행을 반복했고, 생활 속 비효율을 직접 해결해보는 것을 즐기는 성향이 강합니다. 평소 ‘이건 불편하니까 내가 고쳐야겠다’는 생각으로 다양한 아이디어를 직접 구현해 왔으며, 보유한 3D프린터 12대를 통해 제품 개발과 양산 테스트를 스스로 해낼 수 있는 실행력도 갖추고 있습니다. 그렇게 쌓인 경험과 기술을 토대로, 단순한 제품 제조를 넘어 생활 위생을 재정의하는 기술 기업, 스탠딩솔루션을 설립하게 되었습니다.”대표 아이템은 ‘쏙균탄’으로 세탁기 내부에 한 번만 넣으면 약 100일 동안, 세탁물과 세탁조를 동시에 99.99% 살균하는 신개념 세탁 항균제다. 은(Ag) 기반 금속이온 항균제가 세탁수 전체에 안정적으로 퍼지는 구조로 설계되어, 세탁-헹굼-탈수-건조 전 과정에서 지속적인 항균 작용을 한다.이 구조는 기존의 살균 세제, 세탁조 클리너, 항균 볼이 갖고 있던 한계를 근본적으로 해결한다. 사용자는 별도 조작 없이 단 한 번의 투입만으로 약 100회 이상 사용할 수 있어, 위생·편의성·경제성을 모두 갖춘 생활 속 항균 솔루션이다. 공인시험기관의 99.99% 항균 인증은 물론, 피부 자극·감작성·변이원성 등 안전성 시험도 모두 통과하여 민감한 사용자도 안심하고 사용할 수 있도록 설계되었다.초기 제품성 검증은 와디즈 펀딩 플랫폼에서 상세 페이지 기획부터 촬영, 마케팅 집행까지 모두 내부에서 자체 진행하며 이루어졌다. 첫 캠페인에서는 펀딩률 3,000%, 두 번째 캠페인에서는 6,900% 이상을 기록하며 소비자 반응을 명확하게 검증했고, 현재는 일본 B2C 유통에도 진출해 현지 피드백을 수집 중이다. ‘쏙균탄’은 기존에 없던 방식으로 작동하는 발명에 가까운 제품이다 보니, 직접 보고 이해할 수 있도록 하는 체험 중심 마케팅이 중요하다. 그래서 오프라인 이벤트, 인플루언서 협업, 사용 시연 영상 등 눈으로 설득하는 마케팅 전략을 중점적으로 운영하고 있다.스탠딩솔루션은 중소벤처기업부 예비창업패키지 우수기업으로 선정된 바 있으며, 이를 바탕으로 기술력과 실행력을 공식적으로 인정받았다. 현재는 제품 설계부터 원료 개발, 인증, 디자인, 마케팅, 양산 테스트까지 모든 과정을 내부 인력과 장비로 소화할 수 있는 구조를 갖추고 있어 외부 자금 유치 없이 자생적인 시장 검증에 집중하고 있다. 다만 향후 주방·욕실·정수 관련 위생 제품으로 확장하고, 국내외 리테일·홈쇼핑·글로벌 유통망에 본격 진입하는 시점에는, 전략적 투자자와의 파트너십을 통해 물류, 조직 인프라, 글로벌 마케팅 측면의 스케일업을 고려하고 있다. 기술과 브랜드는 확보했고, 지금은 타이밍과 전략을 검토하고 있는 단계다.창업 후 박 대표는 “가장 큰 보람은 고객이 제품을 사용한 뒤 삶의 불편이 실제로 개선되었다는 피드백을 받을 때”라고 말했다. “예를 들어, 세탁 후에도 옷에서 나는 꿉꿉한 냄새가 사라졌다는 후기나, 아이의 피부 트러블이 줄었다는 반응은 제품 이상의 가치를 느끼게 해줍니다. 또한 팀 내부에서도 ‘우리가 실제로 시장에 영향을 주는 브랜드를 만들고 있다’는 자부심이 생겼고, 기획, 검증, 제조, 판매까지 전체 밸류체인을 경험하며 성장하는 과정 자체가 큰 동기부여가 됩니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “현재의 쏙균탄은 ‘세탁 위생’이라는 좁은 영역에서 출발한 파일럿 모델”이라며 “앞으로는 물과 접촉하는 모든 환경, 주방, 욕실, 수건, 공기, 정수 등에 적용 가능한 항균·탈취·흡착 소재 제품군으로 확장할 예정”이라고 말했다.“이를 통해 위생 관리를 별도로 신경 쓰지 않아도 되는 일상을 실현하는 생활 위생 플랫폼 브랜드로 성장하고자 합니다. 2026년까지는 기술 라인업을 최소 3종 확보, B2C와 B2B 병행 유통, 해외 3개국 진출을 목표로 하고 있습니다.”스탠딩솔루션은 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 선정되었다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com