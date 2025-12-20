[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 깨끗한 물이 지속적으로 재이용되는 양식 환경을 구축하는 기업 ‘애논’

봉민균 애논 대표



수처리, 해조류 육상양식의 영역을 순환경제 관점에서 통합적으로 연결

순환여과양식-해조류 기반의 메탄저감사료로 이어지는 순환 시스템을 만들어

애논(Aenon)은 육상양식, 해조류 배양, 해수담수화 농축수 저감 기술을 통합한 순환형 수처리 기업으로, 깨끗한 물이 지속적으로 재이용되는 양식 환경을 구축하고 있는 기업이다. 애논의 비전은 ‘바다의 가치를 기술로 되살리는 것’이다. 봉민균 대표가 2024년 11월에 설립했다.“아프리카 남수단 한빛부대 해외파병과 코이카 파키스탄 근무를 통해 개발 협력 현장에서 물과 식량 문제의 현실을 직접 경험했습니다. 이후 ‘미드바르’라는 스마트팜 스타트업을 창업하고 운영하며 물 부족과 오염된 지하수가 초래하는 문제를 더 체감하게 되었고, 이를 해결하기 위해 ‘물’과 ‘식량’을 동시에 다루는 기업, 애논을 창업했습니다.”대표 아이템은 세 가지 축으로 나뉜다. 첫 번째는 순환여과 시스템(RAS)으로, 양식장의 오염된 해수를 정화·재이용하는 기술로, 양식장의 폐사율을 줄여주고 바다 대신 육상에서도 깨끗한 수질을 구현한다. 두번째는 농축수 저감형 해수담수화 기술로, 해수담수화 후 발생하는 고농도 염수(Brine)를 생물학적·화학적 공정으로 재활용하는 기술로, 환경부담을 크게 줄인다.세 번째는 육상양식 환경에서 배양한 바다고리풀 (Asparagopsis)를 추출 가공하여 메탄을 저감시키는 사료첨가제를 만드는 기술이다. 바다고리풀 추출물을 반추동물에게 급이하면 메탄을 최대 90% 이상 감축할 수 있다.이 기술들은 양식과 축산업에서 사용되어 식량안보로 이어지는 순환경제 시스템을 만든다.대부분의 기업이 수처리, 양식, 해조류 중 하나의 분야만 다루지만, 애논은 이 세 영역을 순환경제 관점에서 통합적으로 연결하고 있다.특히 양식 배출수를 해조류 배양에 활용하고, 다시 비료나 사료로 전환하는 IMTA(다영양단양식) 모델은 2026년 에디슨어워즈 (Edison Award’s)에 Nominee된 기술이다.또한 애논은 국내 해조류 기반 메탄 저감소재(Asparagopsis taxiformis) 연구 기업으로 수산업과 탄소감축의 기후테크를 아우르는 사업을 추진할 계획이다. 내년 덴마크 코펜하겐에서 열리는 Creative Business Network 대회에서 한국 대표로 참가하게 된다.애논은 현재는 B2B 중심으로 판로를 확장하고 있다. 국내에서는 수산업체, 식품 기업(김 육상양식 관련사)과 기술실증 협력을 진행 중이며, 해외에서는 독일 새우 순환여과 양식장, 덴마크 송어양식장, 연어양식장, 일본 바다고리풀 양식기업, 인도 해조류 기업 Maritide, 미국 Oregon Seaweed 등과 MoU체결, 공동 R&D 추진 및 샘플 교류를 이어가고 있다.또한 해수담수화와 수처리 분야에서는 K-water, 경기창조경제혁신센터 기후테크 육성사업 제주창조경제혁신센터, 환경부 에코스타트업 기술사업화 프로그램 등을 통해 실증과 레퍼런스를 확보하고 있다. 이러한 네트워크를 기반으로 한국형 순환양식 시스템의 수출을 목표로 하고 있으며, 호주와 북유럽 등 메탄저감 사료 시장으로 진출을 준비하고 있다.애논은 시드 투자를 받았으며, 내년에는 15억 원 규모의 Pre-A 수산·기후 특화 펀드를 보유한 투자사로 부터 라운드를 추진 중이다.봉 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음에는 ‘깨끗한 물이 있어야 깨끗한 식량이 나온다’는 단순한 문제의식에서 출발했습니다. 앞으로의 계획에 대해 봉 대표는 “단기적으로는 김 육상양식 전용 액비 제조, 순환여과 시스템 도입을 통해 육상 양식장 순환여과 시스템의 실증을 완료하고, 중장기적으로는 순환여과 육상양식 해조류 배양–상업 양식-사료첨가제–배출권을 잇는 블루카본기업으로 성장하는 것이 목표”라며 “2030년까지 한국형 김, 해조류 육상양식 RAS 시스템을 해외(북미, 유럽, 호주)에 수출하고, 메탄저감 사료첨가제를 보급하여 기후변화에 대응하는 기술 기업’으로 자리매김하겠다”고 말했다.애논은 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com