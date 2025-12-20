[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] AI와 VLM(대규모 비전언어모델) 기술 기반 의료 현장 디지털 전환 기술 개발하는 ‘에이젠다’

안효인 에이젠다 대표



에이젠다는 AI와 LLM(대규모 언어모델) 기술을 기반으로 의료 현장에서 필요한 실질적 디지털 전환 기술을 개발하는 기업이다. 현재 초기창업패키지와 보건복지부의 ‘멀티모달 의료데이터 기반 AI 의료 서비스 개발 및 실증’ 연구사업을 수행하고 있다. 안효인 대표가 2025년 10월에 설립했다.대표 아이템은 ‘WithH’다. WithH는 의료진이 환자에게만 집중할 수 있는 환경을 만드는 것을 목표로 한다. 국내 의료 시스템에서는 병원 간 데이터 연동이 어려워, 환자가 타 병원으로 이송될 때 의료 기록을 출력하여 직접 전달해야 하는 불편함이 있다. 이때 대부분의 문서가 이미지 파일로 되어 있어 의료진은 환자의 진료 히스토리를 파악하는 데 많은 시간이 소요된다.WithH는 자체 개발한 VLM(비전-언어 모델) 기반 AI를 통해 이미지 형태의 문서를 정형화된 의료 데이터로 변환하고, 이를 요약 및 추천하여 의사가 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있도록 돕는다. 최종적으로 정제된 데이터는 병원별 EMR 시스템에 자동 연동되어 진료 효율을 극대화한다.WithH의 경쟁력은 단순한 OCR을 넘어, 환자별 진료 이력(진단·처방·복약·검사 기록)을 시계열(Time-Series)로 자동 정렬한다는 점이다. 기존 상용 LLM이나 OCR 솔루션은 여러 문서를 한 번에 처리할 경우, 시간순이 뒤섞이거나 최신 기록을 오인식하는 한계가 있었다.“에이젠다는 자체 날짜 추출 알고리즘과 의료 히스토리 재구성 기술을 적용해, 기존 모델 대비 Hallucination(환각 응답) 발생률을 대폭 낮추고 정확도를 향상했습니다. 또한 병원 환경 특성상 외부망(API) 연결이 불가하기 때문에, 경량화된 LLM 모델을 온프레미스 GPU 환경에서 구동할 수 있도록 설계했습니다. 이를 통해 외부망이 차단된 상급종합병원에서도 독립적으로 AI 서비스를 운영할 수 있습니다.”에이젠다는 설립 1년이 채 되지 않았지만 빠르게 시장 진입을 진행하고 있다. 국내에서는 보건복지부 연구사업을 통해 삼성서울병원, 가천대 길병원, 동아대병원과 함께 PoC를 수행 중이며, 의료진의 피드백을 실시간으로 반영해 서비스 완성도를 높이고 있다. 해외에서는 베트남, 싱가포르, UAE 두바이 등 3개국 글로벌 전시회에 참가하며 현지 의료 시장을 조사하고 파트너십을 모색 중이다. 특히 Expand North Star by GITEX Global 2024에 참가해 중동 의료 시장의 반응을 직접 확인할 수 있었다.에이젠다는 현재 3개 병원과의 PoC를 진행하고 있으며, 이를 통해 확보한 3,000명 이상의 환자 데이터와 의료진 피드백을 기반으로 2026년 1분기 내 시드(Seed) 투자 유치를 목표로 하고 있다. 이후 TIPS 프로그램 선정되어 본격적인 사업 확장 및 해외 진출 기반을 마련할 계획이다.안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “에이젠다는 ‘AI의 아젠다를 제시한다’는 의미로, 인공지능 기술을 통해 사회적으로 의미 있는 혁신을 만들겠다는 목표로 설립되었습니다. ChatGPT 등 생성형 AI가 등장하면서, AI는 더 이상 미래 기술이 아니라 현실의 문제를 해결하는 수단이 되었습니다. 저는 그중에서도 의료 데이터의 비효율과 단절 문제를 해결할 수 있다고 확신했습니다. 자금은 예비창업패키지, 초기창업패키지, 보건복지부 R&D 사업 등을 통해 안정적으로 확보했으며, 대학·병원 등 다양한 기관과의 협업을 통해 LLM 기반 기술을 고도화하고 있습니다.”창업 후 안 대표는 “의료진과 현장에서 직접 만나 이야기를 들을 때마다, 기술이 진료 현장에 얼마나 절실한지를 체감한다”며 “WithH를 통해 환자 데이터 검토 시간이 단축되고, 의료진이 환자에게 더 많은 시간을 쏟을 수 있게 되는 모습을 보며 AI 기술이 진짜 ‘사람을 위한 기술’로 쓰일 수 있다는 확신을 얻는다”고 말했다.현재 에이젠다는 대표를 포함한 5인 체제로 운영되고 있다. ICT 분야 30년 경력의 수석 개발자를 중심으로 3명의 AI 엔지니어, 1명의 디자이너가 함께하고 있다. 또한 성균관대학교 임완수 교수(AI, LLM), 가천대 길병원 김현정 교수(피부과), 삼성서울병원 차원철 교수(응급의학과, 의료 AI) 등 의료·학계 전문가들과 지속적으로 협력하며 기술의 정확성과 현장 적합성을 검증하고 있다.앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “단기적으로는 2025년도 PoC를 성공적으로 수행하고, 2026년 1분기 시드 투자 및 TIPS 프로그램 진입을 목표로 하고 있다”고 말했다.“중장기적으로는 10개 이상의 상급종합병원에 서비스를 납품하고, 싱가포르·베트남 등 의료 데이터 인프라가 빠르게 성장 중인 신흥국 시장에 진출하여 글로벌 경쟁력을 확보하는 것이 목표입니다. 나아가 WithH를 통해 의료진의 시간을 환자에게 돌려주는 AI 의료 플랫폼으로 자리 잡는 것이 우리의 비전입니다.”에이젠다는 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com