[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 지속 가능한 미래 건축을 위한 모듈러 시스템 전문 기업 ‘코너스톤’

박지용 코너스톤 대표



독자적인 기술인 EHM 시스템을 통해, 탈 현장화 건축 방식의 한계를 극복

내화성, 수밀성, 층간소음 저감, 설비 확장성 등을 모두 확보

코너스톤은 지속 가능한 미래 건축을 위한 모듈러 시스템 전문 기업이다. 현재는 독자적인 기술인 EHM(Expendable Hybrid Modular) 시스템을 통해, 탈 현장화 건축 방식의 한계를 극복하고 새로운 건설 패러다임을 제시하고 있다. 박지용 대표(36)가 2023년 6월에 설립했다.“현재 모듈러 건축 시장은 내화성 부족, 층간소음, 설비 유지보수의 어려움 등으로 기술적 한계에 부딪혀 있습니다, 기존 철골·목조 기반 모듈러는 재래식 공법을 대체하지 못하고 있으며, 이에 따라 시장 확대도 정체된 상황입니다.”코너스톤의 EHM(Expendable Hybrid Modular) 시스템은 이러한 문제를 해결한 하이브리드 모듈러 기술이다. 철골과 주입식 콘크리트 기반의 SRC 구조에, 엑세스 플로어와 흡음형 천장을 적용하여 내화성, 수밀성, 층간소음 저감, 설비 확장성 등을 모두 확보했다. 또한 BIM 설계 자동화와 친환경 요소(BIPV 외장재, 전기화 건물 시스템)도 적용하여 지속 가능한 미래 건축 모델을 구현하고 있다.EHM 시스템의 경쟁력은 기존 모듈러 공법의 구조적 한계를 극복했다는 점이다. 주입식 콘크리트를 활용한 SRC 구조로 내화성과 수밀성을 확보했고, 엑세스 플로어와 흡음형 천장을 통해 층간소음과 설비 유지보수 문제를 해결했다. 또한 고층화가 가능한 구조와 공간 확장성, 친환경 설계 요소까지 갖춰 공공·민간 시장 모두에서 적용이 가능하다는 점도 강점이다.코너스톤은 현재 공공 발주처와의 파일럿 실증 사업을 중심으로 초기 시장을 개척하고 있다. B2B 부문에서는 공공기관 및 기업형 임대주택, 관광형 숙박시설 등을 타겟으로 하며, B2C 부문에서는 단독주택 및 체류형 쉼터 중심의 수요를 확보하고 있다. 기술 설명회, 모델하우스 구축, 설계사 및 시공사와의 협업을 통해 실물 기반의 마케팅을 강화할 예정이다.코너스톤은 현재까지는 정부 과제 및 사업화 매출을 기반으로 자금을 운영 중이다. 향후 B2C 진출 및 본격적인 양산 체제에 맞춰, 시드 또는 프리A 투자 유치를 계획하고 있으며, 전략적 투자자(SI) 및 기관 투자자(VC)와의 논의도 준비하고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존 건설 산업은 탄소 배출, 산업재해, 공정 비효율 등의 문제를 안고 있었고, 모듈러 건축은 구조적 성능이나 활용도 측면에서 우려나 한계가 있었습니다. 이러한 문제를 구조적으로 해결하고, 지속 가능한 건축 모델을 만들고자 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 정부 창업 지원사업, 기술개발 과제, 자체 자금 등을 활용하여 마련했으며, 안정적인 기술 실증을 기반으로 사업을 확장 중입니다.”창업 후 박 대표는 “기술을 통해 산업의 문제를 해결하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “현장에서 자주 지적되던 층간소음, 설비 변경의 어려움, 구조적 내구성 부족 등을 기술적으로 해결했을 때, 관계자와 사용자로부터 긍정적인 반응을 받는 것이 큰 동기부여가 된다. 또한, 건설 산업의 제조화라는 새로운 방향성을 현실화하고 있다는 점에서도 보람이 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 파일럿 실증 프로젝트를 성공적으로 마무리하고, 이를 기반으로 본격적인 B2C 및 B2B 시장에 진입할 것”이라며 “중장기적으로는 스마트 시티, 재건 시장 등 미래 수요에 대응하는 기술 기반 플랫폼 기업으로 성장하는 것이 목표다. 기존 건설 산업의 한계를 극복하고, 지속 가능한 건축의 새로운 표준을 제시하고자 한다”고 말했다.코너스톤은 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com