[한국수자원공사 2025년 초기창업패키지 선정기업] 수전해와 연료전지 기술 및 제품 개발하는 스타트업 ‘하이스케이프’

하이스케이프는 수전해 장치의 핵심 구성요소인 스택(stack)과 스택에 적용하는 촉매, 전해질막, 막전극접합체(MEA, membrane electrode assembly) 기술을 개발하는 기업이다. 이훈희 대표(47)가 2024년 7월 말 대표이사로 취임해 사업을 시작했다.“대학 시절 환경을 위한 기술을 생각하다가 연료전지(fuel cells)라는 기술을 알게 된 것이 제 경력의 출발점이 되었습니다. 대학원에서 발전용 연료전지 기술 개발로 석사학위를 받은 후 당시 연료전지 자동차(수소 전기차)를 개발하고 있었던 현대자동차 연구소에 입사(2006년)하게 되었습니다. 이때부터 자동차에 탑재할 수 있는 연료전지 시스템을 국산화하는 프로젝트의 일원으로 참여하게 되었습니다. 이후 2022년까지 16년 동안 수소저장 기술, 수소 전기차용 스택(전기 발생 장치)에 사용되는 셀 부품 기술 개발 및 제품 생산 공장 구축 등에 참여했습니다.수소를 활용하는 부문에서 연료전지 자동차가 상용화되는 것을 경험하였지만 한 분야만의 기술제품화로는 수소 기술 생태계가 형성될 수 없다는 것을 확인하는 계기가 되었습니다. 수소 기술이 진짜 환경에 도움이 되려면 수소를 생산하는 단계에서부터 탄소배출이 없어야 하는 필요를 확인하였고, 동시에 이를 위한 수전해 기술과 제품 관련 국내 산업 기반이 매우 취약하다는 것을 느껴 기존 경험과 지식을 기반으로 수전해 기술을 개발해야겠다고 생각했습니다.”대표 아이템은 ‘수전해 장치의 핵심 구성요소인 스택(stack)과 스택에 적용하는 촉매, 전해질막, 막전극접합체 기술’이다. 수전해 스택은 전기를 이용해서 물을 수소 가스와 산소가스로 분리하는 장치다. 태양광이나 풍력과 같은 재생에너지 전기를 이용해 이산화탄소 배출 없는 그린수소를 생산하는 데 사용된다.운전하는 온도가 상대적으로 저온(100도씨 이하)인 PEM(양이온교환막), AEM(음이온교환막) 수전해 기술을 제품화해 판매하는 것이 목표다. 수전해 기술은 수소를 생산하는 장치로 사용되기도 하지만 전력 생산 변동성이 큰 태양광과 같은 재생에너지 설치 용량 증대로 인해 발생하는 전력망 불안정성 문제를 해소하는 데에도 활용할 수 있다. 전력 수요를 초과하는 전기가 생산될 경우 이 에너지를 이용하여 수소를 생산하고 저장해 두었다가 필요할 때 전력을 생산하거나 연료로써 사용할 수 있다. 이처럼 에너지 시스템의 탈탄소화에 기여할 수 있는 수전해 기술을 개발하고 있다.수전해를 통한 수소 생산 기술이 사업성을 갖추기 위해서는 여러 가지 조건이 충족되어야 한다. 전기 가격, 생산 설비 가격, 플랜트 설치 및 운영 비용, 금융 비용 등이 지금보다 훨씬 낮아져야 한다. 이 중 하이스케이프가 해결하고자 하는 과제는 수소 생산 설비 가격, 특히 수전해 스택의 가격을 낮추는 것이다. 수전해 스택 가격은 재료, 제조공정, 구성 부품 사양, 셀 구조, 생산 방식과 생산 용량 등 다양한 요소에 의해 결정된다. 이러한 요소 중 가장 영향력이 큰 부분은 생산 용량이 증가하는 것이다. 여기에 효과를 극대화할 수 있는 것은 단순한 셀 구조다. 스택 재료비와 생산 비용을 절감할 수 있는 단순한 셀 구조를 갖는 스택을 만들고자 한다. 하이스케이프는 오랫동안 자동차용 연료전지 기술을 개발하고 양산해본 경험이 있다는 점에서 큰 경쟁력을 갖고 있다고 볼 수 있다.하이스케이프는 창업 후 본격적으로 제품 개발을 위한 인적, 물적 기반 구축을 시작한 것이 2024년 10월부터다. 오랫동안 산업계에 있으면서 쌓아온 노하우를 활용하여 약 6개월 정도에 시제품 제작을 위한 설비 구축을 완료하였고 기본적인 요소 부품부터 단계적으로 개발하고 있다. 크게 스택, 요소 부품 기술, 소재 기술로 범주를 정하고 시제품을 제작해 성능평가 중에 있다. 범주별로 목표 고객이 달라진다. 스택은 수전해 시스템을 제작하는 시스템 제작사, 수전해 수소 생산 플랜트를 구축하려는 EPC개발사 등이 궁극적인 목표 고객이다. 하지만 이들이 요구하는 스케일과 현재 하이스케이프가 공급할 수 있는 스케일의 격차가 큰 상황이기 때문에 먼저는 소형 스택 시제품을 공급할 수 있는 소형 수전해 실증 프로젝트를 추진하고 있는 연구 기관들을 목표 고객으로 삼고 납품을 추진하고 있다.요소 부품 및 재료인 MEA와 전해질막의 경우 산업계에서 오랫동안 협력관계를 맺어 온 스택제조사, 자체 스택을 제작하고자 하는 시스템 제조사, 국 내외 연구소, 대학 등에서 요구하는 제품들을 제작해 공급하고 있다.올해 초 중국에서 개최된 수소 기술 전시회에 참석하여 중국 수전해 기업 파트너들을 발굴하였고, 해당 파트너 기업들과 부품 수급, 제품 공동 개발 등 협력관계를 맺고 기술 및 제품 개발, 제품 납품을 추진하고 있다. 또한 한아프리카 재단에서 주관하는 2025년 글로벌액셀러레이팅 지원사업(6월-11월)에 선정되어서 남아프리카 공화국 3개 기관, 케냐 1개 대학과 수소 기술 공동 개발 및 실증을 위한 양해각서를 체결하였고 해외 진출을 위한 네트워크를 확보했다. 10월에는 해외 지역 협력파트너 및 고객을 발굴하기 위해 UAE 두바이와 대만에서 열린 전시회에 참석했다. 대만 수소 시스템 기술 개발 회사와 스택 납품 및 시스템 공동개발을 진행할 예정이고, 해당 시스템을 활용하여 해외 지역 진출을 계획하고 있다.하이스케이프는 상당한 규모의 설비투자가 병행되어야 하는 아이템을 다루는 만큼 창업 초기 단계에서부터 투자가 필요했다. 창업 멤버 중 한 사람인 허제 이사는 여러 해 동안 액셀러레이터로서 초기 기업들을 발굴했던 경험이 있었고, 이를 기반으로 초기 시드 투자를 유치하는 데 기여했다. 그 결과 블리스바인벤처스, 한국사회투자, 슈미트 세 곳의 액셀러레이터로부터 지난해 10월부터 12월 중순까지 시드 투자를 성공적으로 유치할 수 있었다.현재는 제품 규모 확장을 위한 설비와 인력 운영 확보를 위해 시리즈 A 투자 유치를 준비하고 있다. “투자사들의 이해할 수 있는 사업 전략을 가지고 다음 단계 투자도 성공적으로 유치하고자 합니다. 수소 기술은 에너지 시스템의 탄소중립에 크게 기여할 수 있는 기후 위기 대응 기술이면서 에너지 안보 측면에서도 반드시 갖추어야 하는 기술입니다. 그 때문에 전 세계에서 경쟁적으로 자국의 산업 보호 및 성장을 위해 정책적 지원을 지속하고 있습니다. 수소 기술 시장은 형성되기 시작하면 급격하게 팽창할 시장으로 생각하며, 이 성장에 하이스케이프와 함께 할 동반자이자 지원자로서의 투자자를 찾고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랫동안 큰 조직에서 친환경 기술 상용화를 꿈꾸며 연구개발, 제품 개발, 양산화 등 다양한 경험을 했습니다. 하지만 너무나 세분화된 기능, 역할로 인해 최종 제품에 내가 일부 기여하기는 했겠지만 생각만큼 보람을 느낄 수는 없었습니다. 내 것이라는 마음가짐만으로는 열의를 가지고 시간을 보내는 데에 한계도 느꼈습니다. 대규모 조직을 떠나 약 2년 반 정도를 중견기업 오너들과 직접 마주하면서 기술개발을 진행하게 되었는데, 그 과정에서 사업이라는 것이 어떤 것인지 맛볼 수 있었습니다. 그 과정에서 공동창업자들과 기술개발과 사업화에 관해 관심을 가지고 의논하게 되었고, 그것이 결실을 맺어 회사를 만들고 지금에 이르게 되었습니다. 기업이라는 조직 관점에서는 좋은 문화를 가진 조직을 만들어보고 싶었습니다. 이상적일지는 모르겠지만 더 나은 것을 자율적으로 시도해 볼 수 있는, 사람의 가치를 인정하여 서로를 존중하며, 지위 고하를 막론하고 자유롭게 의견을 말하고 들을 줄 아는, 자발적으로 생각하고 실행할 수 있는 일하는 문화를 만들어보고 싶었습니다. 또한 실질적인 성과를 내고 그 성과를 나누어 가질 수 있는 조직, 직원 개개인이 회사와 함께 성장하는 조직, 서로에게 배울 수 있는 조직, 사업적으로도 성공해서 직원들이 살아갈 집 한 채 정도 마련할 수 있게 되는 경제적 보상을 얻을 수 있는 조직을 만들고 싶습니다. 초기 창업자금은 공동 창업자들이 함께 마련하였고, 이후 시드투자 확보를 위해 투자사들을 만나며 열심히 설득했습니다. 세 곳의 액셀러레이터가 우리의 생각에 동참해 주었고 이를 통해 연구개발과 시제품 제작이 가능한 기반을 구축하고 본격적인 사업을 시작할 수 있게 되었습니다.”창업 후 이 대표는 “막연하게만 보였던 우리의 생각이 차근차근 실현되어 가는 것을 보면서 보람이 있었다”고 말했다. “회사를 나와서 회사를 만들고, 공동창업자와 사무실을 구하고, 투자자들을 만나 설득하고, 투자금을 확보하고, 우리가 생각했던 설비들이 하나둘 갖추어지고, 연구개발과 창업지원 과제에 선정되고, 모든 단계 단계에서 성취감을 느낍니다. 이 성취감이 에너지원인 것 같습니다. 특히 스스로 결정하고 스스로 실행하는 삶을 살아가는 것이 가장 만족스럽습니다. 또한 첫 매출을 만들어 냈을 때, 설비들을 모두 갖추고 우리 손으로 시제품을 만들어 냈을 때, 그리고 그 제품을 판매했을 때 등은 기억에 오랫동안 남을 추억입니다.”하이스케이프 각각 20년, 15년의 산업계 연구개발 경력이 있는 두 명의 연구원 출신 엔지니어(이훈희 대표, 김용민 이사)와 10여 년 창업 생태계에서 유망 기업을 발굴해 왔던 하드웨어 스타트업 액셀러레이터(허제 이사)가 마음을 모아 공동 창업했다. 지난 1년 동안은 세 명의 공동창업자로만 운영을 해오고 있다. 초기에는 연구원 위주로 팀원들을 모집해 연구 및 제품 개발에 집중할 계획이다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “제품 개발 측면에서는 ‘수소 생산 플랜트용 대형 수전해 스택 제품 개발’, ‘태양광-배터리-수전해-수소 저장-연료전지를 통합한 off-grid 에너지 공급 시스템 개발’, ‘수소 사용 대중화를 위한 온사이트 소형 수소 생산 시스템 개발’이 목표”라며 “그리고 수전해 기술 사업화를 통해 수익을 창출하고 기후 재난 완화에 기여하고 싶다. 이 과정에서 좋은 조직 문화를 갖춘 기업을 만들 것”이라고 말했다.하이스케이프는 올해 한국수자원공사가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 